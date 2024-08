Come i giganti della tecnologia stanno immagazzinando dati per la guerra di Israele

Il 10 luglio, il comandante dell’unità Center of Computing and Information Systems dell’esercito israeliano, che fornisce elaborazione dati per l’intero esercito, ha parlato a una conferenza intitolata IT for IDF a Rishon Lezion, vicino a Tel Aviv.

Nel suo discorso a un pubblico di circa 100 militari e personale industriale, di cui +972 Magazine e Local Call hanno ottenuto una registrazione, il colonnello Racheli Dembinsky ha confermato pubblicamente per la prima volta che l’esercito israeliano sta utilizzando servizi di cloud storage e intelligenza artificiale forniti da giganti della tecnologia civile nel suo continuo assalto alla Striscia di Gaza.

Nelle diapositive della lezione di Dembinsky, i loghi di Amazon Web Services (AWS), Google Cloud e Microsoft Azure sono apparsi due volte.

L’archiviazione su cloud è un mezzo per conservare grandi quantità di dati digitali fuori sede, spesso su server gestiti da un fornitore terzo. Dembinsky ha inizialmente spiegato che la sua unità dell’esercito, nota con l’acronimo ebraico Mamram, utilizzava già un “cloud operativo” ospitato su server militari interni, anziché su cloud pubblici gestiti da aziende civili.

Ha descritto questo cloud interno come una “piattaforma per armi“, che include applicazioni per contrassegnare obiettivi per i bombardamenti, un portale per visualizzare filmati in diretta da UAV nei cieli di Gaza, nonché sistemi di fuoco, comando e controllo.

Ma con l’inizio dell’invasione terrestre di Gaza da parte dell’esercito israeliano alla fine di ottobre 2023, ha continuato, i sistemi militari interni sono diventati rapidamente sovraccarichi a causa dell’enorme numero di soldati e personale militare aggiunti alla piattaforma come utenti, causando problemi tecnici che hanno minacciato di rallentare le funzioni militari di Israele.

Il primo tentativo di risolvere il problema, ha spiegato Dembinsky, ha comportato l’attivazione di tutti i server di riserva disponibili nei magazzini dell’esercito e l’impostazione di un altro data center, ma non è stato sufficiente. Hanno deciso che avevano bisogno di “andare fuori, nel mondo civile“.

Secondo lei, i servizi cloud offerti dalle principali aziende tecnologiche hanno consentito all’esercito di acquistare server di archiviazione e di elaborazione illimitati con un clic di un pulsante, senza l’obbligo di archiviare fisicamente i server nei centri informatici dell’esercito.

Ma il vantaggio “più importante” fornito dalle aziende cloud, ha detto Dembinsky, è stata la loro avanzata capacità di intelligenza artificiale. “La folle ricchezza di servizi, big data e IA: abbiamo già raggiunto un punto in cui i nostri sistemi ne hanno davvero bisogno“, ha detto con un sorriso. Lavorare con queste aziende, ha aggiunto, ha garantito all’esercito “un’efficacia operativa molto significativa” nella Striscia di Gaza.

Dembinsky non ha specificato quali servizi sono stati acquistati dalle aziende cloud, o in che modo hanno aiutato l’esercito. In un commento a +972 e Local Call, l’esercito israeliano ha sottolineato che le informazioni classificate e i sistemi di attacco archiviati sul cloud interno non sono stati spostati sui cloud pubblici forniti dalle aziende tecnologiche.

Tuttavia, una nuova indagine di +972 e Local Call può rivelare che l’esercito israeliano ha di fatto archiviato alcune informazioni di intelligence raccolte tramite la sorveglianza di massa della popolazione di Gaza su server gestiti da AWS di Amazon.

L’indagine rivela anche che alcuni provider cloud hanno fornito una vasta gamma di capacità e servizi di intelligenza artificiale alle unità dell’esercito israeliano dall’inizio della guerra di Gaza.

Fonti del Ministero della Difesa israeliano, dell’industria delle armi israeliana, delle tre società cloud e di sette funzionari dell’intelligence israeliana coinvolti nell’operazione dall’inizio dell’invasione terrestre in ottobre, hanno descritto a +972 e Local Call come l’esercito si sia procurato risorse del settore privato per migliorare le sue capacità tecnologiche in tempo di guerra.

Secondo tre fonti di intelligence, la cooperazione dell’esercito con AWS è particolarmente stretta: il gigante del cloud fornisce alla Direzione dell’intelligence militare israeliana una server farm che viene utilizzata per archiviare masse di informazioni di intelligence che assistono l’esercito nella guerra.

Secondo diverse fonti, la capacità esponenziale del sistema cloud pubblico AWS consente all’esercito di avere “archiviazione infinita” per conservare informazioni su quasi “tutti” a Gaza.

Una fonte che ha utilizzato il sistema basato su cloud durante l’attuale guerra ha descritto di aver effettuato “ordini da Amazon” per informazioni mentre svolgeva i propri compiti operativi e di aver lavorato con due schermi, uno collegato ai sistemi privati ​​dell’esercito e l’altro collegato ad AWS.

Fonti militari hanno sottolineato a +972 e Local Call che la portata dell’intelligence raccolta dalla sorveglianza di tutti i residenti palestinesi di Gaza è così ampia che non può essere archiviata solo sui server militari.

In particolare, secondo fonti di intelligence, erano necessarie capacità di archiviazione e potenza di elaborazione molto più estese per conservare miliardi di file audio (in contrapposizione a semplici informazioni testuali o metadati), il che ha costretto l’esercito a rivolgersi ai servizi cloud offerti dalle aziende tecnologiche.

La grande quantità di informazioni archiviate nel cloud di Amazon, hanno testimoniato fonti militari, ha persino aiutato in rare occasioni a confermare attacchi aerei assassini a Gaza, attacchi che avrebbero anche ucciso e danneggiato civili palestinesi.

Nel complesso, la nostra indagine espone ulteriormente alcuni dei modi in cui le principali aziende tecnologiche stanno contribuendo alla guerra in corso di Israele, una guerra che è stata segnalata dai tribunali internazionali per sospetti crimini di guerra e crimini contro l’umanità in territorio occupato illegalmente .

“Paghi un milione di dollari e hai mille server in più”

Nel 2021, Israele ha firmato un contratto congiunto con Google e Amazon denominato Project Nimbus. L’obiettivo dichiarato della gara, del valore di 1,2 miliardi di dollari, era quello di incoraggiare i ministeri governativi a trasferire i loro sistemi informativi sui server cloud pubblici delle aziende vincitrici e a ricevere da loro servizi avanzati.

L’accordo è stato molto controverso, con centinaia di lavoratori di entrambe le aziende che hanno firmato una lettera aperta nel giro di pochi mesi chiedendo di tagliare i legami con l’esercito israeliano. Le proteste dei dipendenti di Amazon e Google sono aumentate dal 7 ottobre, organizzate sotto lo stendardo di No Tech For Apartheid.

Ad aprile, Google, che è stata brevemente elencata come sponsor della conferenza IT For IDF in cui ha parlato Dembinsky, prima che il suo logo venisse rimosso, ha licenziato 50 membri dello staff per aver partecipato a una protesta presso gli uffici dell’azienda a New York.

I resoconti dei media hanno affermato che l’esercito israeliano e il Ministero della Difesa avrebbero caricato solo materiali non classificati sul cloud pubblico nell’ambito del Progetto Nimbus. Ma la nostra indagine rivela che, almeno dall’ottobre 2023, grandi aziende cloud hanno fornito servizi di archiviazione dati e intelligenza artificiale alle unità dell’esercito che si occupano di informazioni classificate.

Molteplici fonti di sicurezza hanno riferito a +972 e Local Call che la pressione esercitata sull’esercito israeliano da ottobre ha portato a un drastico aumento dell’acquisto di servizi da Google Cloud, AWS di Amazon e Microsoft Azure, con la maggior parte degli acquisti dalle prime due aziende avvenuta tramite il contratto Nimbus.

Una fonte della sicurezza ha spiegato che all’inizio della guerra, i sistemi dell’esercito israeliano erano così sovraccarichi che hanno preso in considerazione l’idea di trasferire un sistema di intelligence, che è servito come base per molti attacchi a Gaza, su server cloud pubblici. “C’erano 30 volte più utenti, quindi è semplicemente andato in crash“, ha detto la fonte del sistema.

“Quello che succede nel cloud [pubblico]“, ha continuato la fonte, “è che premi un pulsante, paghi altri mille dollari quel mese e hai 10 server. È iniziata una guerra? Paghi un milione di dollari e hai altri mille server. Questa è la potenza del cloud. Ed è per questo che [durante la guerra] le persone nell’IDF hanno davvero spinto per lavorare con il cloud. Era un dilemma“.

Il progetto Nimbus ha alleviato questo dilemma. Come parte dei termini della gara, le due aziende vincitrici, Google e Amazon, hanno istituito data center in Israele rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Anatoly Kushnir, co-fondatore dell’azienda tecnologica israeliana Comm-IT, che aiuta le unità militari a migrare verso il cloud da ottobre, ha spiegato a +972 e Local Call che Nimbus “ha creato un’infrastruttura” di centri informatici avanzati sotto la giurisdizione israeliana.

Questa disposizione, ha detto, ha reso più facile per “le entità di sicurezza, anche quelle più sensibili“, conservare informazioni nel cloud durante la guerra senza timore da parte di tribunali esteri – che, presumibilmente, potrebbero richiedere le informazioni in caso di una causa contro Israele.

“Durante la guerra,” ha continuato Kushnir, “sono state create delle esigenze [nell’esercito] che non esistevano [prima], ed è stato molto più facile implementarle [utilizzando] questa infrastruttura, perché è l’infrastruttura di un proprietario globale che può portare servizi dal più semplice al più complicato.”

Queste aziende, ha aggiunto, hanno fornito all’esercito israeliano “i servizi più avanzati” disponibili, e che sono stati utilizzati nell’attuale guerra di Gaza.

Questo drastico cambiamento nelle procedure dell’esercito ha subito una significativa accelerazione dall’inizio della guerra. In passato, ha detto Kushnir, l’esercito si basava principalmente su sistemi sviluppati da sé, noti come “on-prem“, abbreviazione di “on premises“.

Ma questo significava che avrebbe dovuto aspettare mesi, se non anni, per creare nuovi servizi di cui era carente. Nel cloud pubblico, d’altro canto, le capacità di intelligenza artificiale, archiviazione ed elaborazione sono “molto più accessibili“.

Qualificando i suoi commenti, Kushnir ha spiegato che “le informazioni veramente sensibili, le cose più segrete, non sono [sul cloud civile]. Il lato operativo non è sicuramente lì. Ma ci sono cose di intelligence che sono parzialmente tenute lì“.

Eppure, persino all’interno dell’esercito, alcuni hanno espresso preoccupazioni circa il potenziale di violazioni dei dati. “Quando hanno iniziato a parlarci del cloud e abbiamo chiesto se non ci fosse un problema di sicurezza informatica nell’inviare le nostre informazioni a una società terza, ci è stato detto che questo [rischio] è irrisorio rispetto al valore del suo utilizzo“, ha affermato una fonte dell’intelligence.

“Il cloud contiene informazioni su tutti”

Fonti hanno riferito a +972 e Local Call che la maggior parte delle informazioni di intelligence dell’esercito israeliano sugli agenti militari palestinesi sono archiviate sui computer interni dell’esercito piuttosto che sul cloud pubblico, che è connesso a Internet. Tuttavia, secondo tre fonti di sicurezza, uno dei sistemi di dati utilizzati dalla Direzione dell’intelligence militare israeliana è archiviato sul cloud pubblico di Amazon, AWS.

L’esercito utilizza questo sistema a Gaza per la sorveglianza di massa almeno dalla fine del 2022, ma non era considerato particolarmente operativo prima dell’attuale guerra. Ora, secondo queste fonti, il sistema Amazon contiene un “archivio infinito” di informazioni che l’esercito può utilizzare.

Fonti della difesa hanno affermato che le informazioni di intelligence conservate su AWS sono ancora considerate “trascurabili” in termini di utilizzo operativo, rispetto a quelle conservate nei sistemi interni dell’esercito. Tuttavia, tre fonti che hanno preso parte agli attacchi dell’esercito hanno affermato che sono state utilizzate in diversi casi per fornire “informazioni supplementari” prima di attacchi aerei contro presunti operatori militari, alcuni dei quali hanno ucciso molti civili.

Come hanno rivelato +972 e Local Call in una precedente indagine , l’esercito israeliano ha autorizzato l’uccisione di “centinaia di civili” in attacchi contro comandanti senior di Hamas a livello di comandante di brigata e talvolta persino di comandante di battaglione. In alcuni di questi casi, hanno spiegato fonti di sicurezza, il cloud di Amazon è stato reso operativo.

Fonti hanno affermato che il sistema basato su AWS è particolarmente utile per l’intelligence israeliana perché può contenere informazioni “su tutti”, senza limitazioni di archiviazione. Ciò a volte ha avuto vantaggi operativi: una fonte di intelligence ha descritto un momento “davvero fatale” nella guerra, quando l’esercito ha localizzato un membro anziano dell’ala militare di Hamas all’interno di un grande edificio a più piani pieno di centinaia di rifugiati e malati.

La fonte ha descritto l’utilizzo di AWS per raccogliere informazioni su chi si trovasse nell’edificio. L’attacco, ha detto, è stato infine interrotto perché non era chiaro esattamente dove si nascondesse l’agente anziano e l’esercito temeva che andare avanti avrebbe danneggiato ulteriormente l’immagine di Israele.

“Il cloud [di Amazon] è lo spazio di archiviazione infinito“, ha detto un’altra fonte dell’intelligence israeliana. “Ci sono ancora i normali server [dell’esercito], che sono piuttosto grandi… Ma durante la raccolta di informazioni, a volte, trovi qualcuno che ti interessa e dici: ‘Che peccato, non è incluso [come obiettivo di sorveglianza], non ho informazioni su di lui’. Ma il cloud ti fornisce informazioni su di lui, perché il cloud ha [informazioni su] tutti“.

In precedenza, l’esercito avrebbe di solito cancellato le informazioni inutili accumulate nei suoi database per fare spazio a nuove informazioni. Ma nella sua lezione del 10 luglio, Dembinsky ha osservato che l’esercito sta lavorando da ottobre per “salvaguardare, salvare e conservare tutti i materiali di combattimento“.

Una fonte della sicurezza ha confermato che questo è effettivamente il caso, attribuendo l’aumento dello spazio di archiviazione alle aziende di cloud pubblico.

Un altro importante incentivo per lavorare con i giganti del cloud sono le loro capacità di intelligenza artificiale e le server farm di unità di elaborazione grafica (GPU) che le supportano. Una fonte di intelligence, che ha partecipato alle discussioni sullo spostamento dell’intelligence militare sul cloud pubblico, ha affermato che i loro superiori “hanno parlato di come se migrassero sul cloud, allora [le aziende cloud] avrebbero anche le loro STT [capacità di conversione del parlato in testo]. Sono buone; hanno molte capacità. Perché sviluppare tutto nell’unità dell’esercito se le capacità esistono già?“

Il flusso di lavoro descritto a +972 e Local Call dagli ufficiali dell’intelligence (ovvero ordinare i dati dal cloud pubblico AWS e poi inviarli a una rete militare chiusa) corrisponde ai dettagli contenuti in un libro scritto nel 2021 dall’attuale comandante dell’Unità 8200, un’unità d’élite all’interno della Direzione dell’intelligence militare israeliana, che secondo quanto recentemente rivelato dal Guardian si chiama Yossi Sariel .

“Come possono gli enti di sicurezza usare il ‘cloud di Amazon’ e sentirsi sicuri?” ha scritto Sariel, sostenendo come soluzione una rete speciale in cui il sistema interno dell’esercito e il cloud pubblico potrebbero “comunicare tra loro in modo sicuro in ogni momento“.

La portata delle informazioni segrete raccolte dall’intelligence israeliana è così ampia, ha aggiunto, che può essere archiviata “solo in aziende come Amazon, Google o Microsoft“.

Nello stesso anno, scrivendo su una rivista di intelligence israeliana , il vice comandante dell’Unità 8200 ha chiesto “nuove partnership” con i provider di cloud pubblico, poiché le loro capacità di intelligenza artificiale sono “insostituibili” e superiori a quelle dell’esercito.

Ha lasciato intendere che anche le aziende cloud trarranno vantaggio dalla partnership con l’esercito: “Aman [Intelligence militare] detiene la maggior parte dei dati nell’IDF, compresi i dati sui nemici, da un’ampia varietà di sensori, dati per i quali le aziende civili pagherebbero una fortuna per avere accesso“.

“Quello che utilizzerà l’IDF sarà uno dei migliori argomenti di vendita”

Per anni, secondo fonti militari e dell’industria delle armi, Microsoft Azure è stato considerato il principale fornitore di cloud di Israele, vendendo i suoi servizi al Ministero della Difesa e alle unità dell’esercito che si occupano di informazioni classificate.

Secondo una fonte, Azure avrebbe dovuto fornire all’esercito israeliano il cloud su cui sarebbero state archiviate le informazioni di sorveglianza, ma Amazon ha offerto un prezzo migliore. Fonti nelle aziende cloud, che erano a conoscenza dei legami con il Ministero della Difesa israeliano, hanno affermato che da quando Amazon ha vinto la gara Nimbus, ha iniziato a competere aggressivamente con Azure, sperando di sostituirla come principale fornitore di servizi dell’esercito.

Kushnir, di Comm-IT, ha spiegato che in passato, “la maggior parte delle agenzie governative e militari ha investito molto nello sviluppo e nella creazione di sistemi basati su Azure“. Ma poiché Azure non ha vinto la gara Nimbus, ha continuato, c’è stato un “certo processo di migrazione” presso il Ministero della Difesa verso i server di Google e Amazon, che si è accelerato durante l’attuale guerra.

Fonti del settore high-tech hanno affermato che il Ministero della Difesa israeliano è considerato un cliente importante e strategico per le tre società cloud. Ciò non è dovuto solo all’ampia portata finanziaria delle transazioni, ma anche al fatto che Israele è percepito come influente nel plasmare l’opinione tra le agenzie di sicurezza in tutto il mondo e nel guidare le tendenze adottate da altre agenzie.

Una delle persone che per anni ha diretto la politica di approvvigionamento del Ministero della Difesa e ha mantenuto i contatti con i giganti del cloud è il colonnello Avi Dadon, che ha parlato con +972 e Local Call per questa indagine.

Fino al 2023, ha diretto l’amministrazione degli acquisti del Ministero della Difesa ed è stato responsabile di appalti militari per un importo di oltre 10 miliardi di NIS (circa 2,7 miliardi di dollari) all’anno.

“Per [le aziende cloud], è il marketing più forte“, ha detto Dadon. “Quello che usa l’IDF era e sarà uno dei migliori argomenti di vendita di prodotti e servizi al mondo. Per loro, è un laboratorio. Ovviamente vogliono [lavorare con noi]“.

Dadon ha detto di aver tenuto molti incontri con rappresentanti di AWS, Microsoft Azure e Google Cloud in Israele e di aver fatto viaggi negli Stati Uniti. Era anche in contatto con i giganti del cloud per una gara d’appalto classificata chiamata Project Sirius.

Segnalato per la prima volta nel quotidiano finanziario israeliano Globes nel 2021, Sirius è considerato molto più sensibile di Nimbus e non è ancora stato firmato con nessuna delle aziende tecnologiche.

A maggio, l’esercito ha annunciato sul suo sito web che sta cercando di assumere un esperto che “lavorerà con i grandi fornitori di cloud” per “trasferire i sistemi [militari] nel cloud pubblico (Nimbus)” e per “preparare il caricamento dei sistemi operativi principali nel cloud di sicurezza” nell’ambito della gara d’appalto Sirius.

“Sirius è un cloud di sicurezza privato e air-gapped [isolato dalle reti pubbliche e da altre reti], ed è destinato solo all’IDF e al Ministero della Difesa“, ha spiegato Dadon. “Ci sono state discussioni per più di un decennio su come sarà“.

Questo nuovo cloud, secondo tre fonti di sicurezza, dovrebbe essere disconnesso da Internet e costruito sull’infrastruttura dei grandi provider di cloud, consentendo a tutte le agenzie di sicurezza israeliane di utilizzarlo per sistemi classificati.

I servizi cloud pubblici, secondo Dadon, hanno il potenziale per aumentare la letalità dell’esercito. Quando si cerca una persona da “eliminare“, ha spiegato, “si raccolgono miliardi di dettagli apparentemente poco interessanti. Ma bisogna memorizzarli. Una volta che si desidera elaborare [e] fondere tutto in un prodotto che ti dice che [l’obiettivo] è qui a quest’ora, hai cinque minuti, non hai tutto il giorno e la notte. Quindi ovviamente hai bisogno delle informazioni“.

“Non puoi [farlo] sui tuoi server, perché devi costantemente eliminare ciò che ritieni non necessario“, ha continuato Dadon. “Qui c’è un compromesso molto critico. Una volta caricato sul cloud, il ritorno a ‘on-prem’ è quasi impossibile. Impari a conoscere un mondo nuovo. Hai già caricato informazioni di diversi ordini di grandezza più grandi, e cosa farai ora? Inizierai a eliminarle?“

Come hanno rivelato +972 e Local Call in una precedente indagine , molti degli attacchi di Israele a Gaza all’inizio della guerra si basavano sulle raccomandazioni di un programma chiamato Lavender. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, questo sistema ha elaborato informazioni sulla maggior parte dei residenti di Gaza e ha compilato un elenco di presunti agenti militari, compresi quelli junior, da assassinare.

Israele ha sistematicamente attaccato questi agenti nelle loro case private, uccidendo intere famiglie. Nel tempo, l’esercito si è reso conto che Lavender non era abbastanza affidabile e il suo utilizzo è diminuito a favore di altri software. +972 e Local Call non hanno potuto confermare se Lavender fosse stato sviluppato con l’aiuto di aziende civili, comprese aziende di cloud pubblico.

“Stai combattendo dall’interno del tuo computer portatile”

Nella sua lezione del mese scorso, Dembinsky ha definito l’attuale operazione militare a Gaza “la prima guerra digitale“. Sebbene ciò possa sembrare un’esagerazione, dato che anche l’offensiva del 2021 sulla Striscia ha utilizzato capacità digitali, fonti della difesa israeliana hanno affermato che i processi di digitalizzazione dell’esercito hanno subito una notevole accelerazione durante l’attuale guerra.

Secondo loro, i comandanti sul campo camminano con smartphone criptati, inviano messaggi in una chat operativa simile a WhatsApp (ma non correlata all’azienda), caricano file su un’unità condivisa e utilizzano innumerevoli nuove applicazioni.

“Stai combattendo dall’interno del tuo laptop“, ha detto un ufficiale che ha prestato servizio in una sala operativa di combattimento a Gaza. In passato, “vedresti il ​​bianco degli occhi del tuo nemico, guarderesti attraverso un binocolo e lo vedresti esplodere“. Oggi, tuttavia, quando appare un bersaglio, “di’ [ai soldati] attraverso il laptop, ‘Sparate con il carro armato’“.

Una delle app sul cloud interno dell’esercito si chiama Z-Tube (Z è l’abbreviazione di Zahal, l’acronimo di IDF); è un sito web, che assomiglia molto a Youtube, che consente ai soldati di accedere a riprese in diretta di tutti i dispositivi di ripresa dell’esercito a Gaza, inclusi gli UAV.

Un’altra app, chiamata MapIt, consente ai soldati di contrassegnare i bersagli in tempo reale su una mappa interattiva e collaborativa. “I bersagli sono lo strato più pesante sulla mappa“, ha detto una fonte della sicurezza a +972 e Local Call. “Sembra che ogni casa abbia un bersaglio“.

Un’app correlata chiamata Hunter viene utilizzata per segnalare gli obiettivi a Gaza e rilevare modelli di comportamento tramite AI. È stata presentata alla conferenza IT for IDF dal colonnello Eli Birenbaum, comandante di un’unità nota con l’acronimo ebraico Matzpen, che è responsabile dello sviluppo di sistemi per usi operativi.

Si suppone che il cloud interno sia gestito su server militari e non connesso ai cloud delle aziende private, ma diverse fonti hanno affermato che esistono modi “sicuri” in cui le aziende cloud civili possono fornire servizi anche ai sistemi operativi.

“L’IDF non porta fuori cose molto sensibili e classificate: queste cose restano all’interno [delle reti militari air-gapped]“, ha detto a +972 e Local Call il colonnello Assaf Navot, ex alto funzionario ICT dell’esercito e ora capo della divisione difesa di Comm-IT.

Secondo lui, la sfida è quella di portare il ‘cervello’ delle aziende cloud civili, come i servizi di intelligenza artificiale, nei sistemi interni dell’esercito, “senza che viva all’esterno. Vive proprio dentro. Quindi non puoi fare tutto in un modo che sia uno a uno [uguale] a ciò che accade all’esterno, ma riesci a fare progressi pazzeschi“.

Nel 2022, Itai Binyamin, un esperto di intelligenza artificiale che all’epoca lavorava con Microsoft Azure e ora lavora con AWS, ha descritto a un gruppo di laureati dell’unità Mamram di Dembinsky che questo sistema consente di “implementare le capacità di intelligenza artificiale [di Microsoft] anche in locale, sui server, in un ambiente disconnesso [da Internet]“.

Nella sua spiegazione nel video, Binyamin ha mostrato ai laureati come lo strumento di riconoscimento facciale di Microsoft potesse analizzare un video di notizie e identificare che il leader di Hamas Ismail Haniyeh vi appariva.

Il sito Web di Microsoft Azure fa riferimento a strumenti chiamati ‘contenitori disconnessi’, progettati per “partner strategici” che hanno bisogno di mantenere le proprie informazioni al sicuro. Gli strumenti, secondo il sito Web, includono funzionalità per trascrizione, traduzione, riconoscimento del sentimento, lingua, riepilogo, analisi di documenti e immagini e altro ancora.

Navot ha spiegato che il ritmo di sviluppo della tecnologia digitale è così veloce che l’unico modo per l’esercito di recuperare è acquistare servizi dal mercato civile e dalle aziende cloud. “Guardate l’M16 [fucile d’assalto]. L’ultima volta che hanno prodotto un M16 è stato durante la [guerra] del Vietnam. Non è cambiato molto“. Ma per quanto riguarda il software digitale, dice, le cose cambiano “in mesi, non in anni“.

Il fatto stesso che materiale di intelligence, anche se non direttamente operativo, venga caricato su un cloud civile ha sollevato preoccupazioni tra alcuni nell’esercito israeliano.

“C’è qualcosa di spaventoso in questo“, ha detto una fonte dell’esercito. “Le informazioni che l’esercito ha oggi sono informazioni intime su molte persone nei [territori occupati]. Quindi consegnarle a grandi aziende private e commerciali che hanno l’obiettivo di fare soldi?“

Altre fonti di sicurezza, d’altro canto, hanno affermato che l’intelligence grezza raccolta in modo ampio piuttosto che su obiettivi specifici non è particolarmente sensibile, poiché diventa sensibile solo quando viene tradotta in obiettivi per l’attacco. “Non è che sia davvero spaventoso se gli iraniani dovessero avere [accesso a] queste informazioni“, ha affermato una delle fonti.

Il generale di brigata Yael Grossman, comandante della Divisione per il rafforzamento della tecnologia operativa dell’esercito, nota con l’acronimo ebraico Lotem, che è responsabile di Mamram, ha affermato in un podcast a maggio che l’affidamento alle tecnologie civili nell’attuale guerra ha consentito un “balzo folle in un breve lasso di tempo“.

Ma Dadon paragona il caricamento di materiali sul cloud al “consegnare le chiavi di una Mercedes a qualcun altro. Non dovremmo usare la Mercedes? Dobbiamo farlo. Quindi come? Non lo so“.

“È una partecipazione diretta agli strumenti utilizzati per uccidere i palestinesi”

Negli ultimi anni, Amazon è diventata non solo un partner dell’esercito israeliano, ma anche un fornitore di servizi cloud per diverse agenzie di intelligence occidentali. Nel 2021, AWS ha firmato un accordo con le agenzie di intelligence del Regno Unito GCHQ, MI5 e MI6 per archiviare informazioni classificate e accelerare l’uso di strumenti di intelligenza artificiale.

Allo stesso modo, il governo australiano ha annunciato questo mese che avrebbe investito 1,3 miliardi di dollari per costruire un cloud per materiale di intelligence top secret sui server di Amazon.

Il gigante della tecnologia ha anche firmato un accordo con il Pentagono, insieme ad altre tre grandi aziende, per costruire un cloud gigante che avrebbe servito il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per “tutti i livelli di classificazione“.

Amazon pubblica regole vaghe per “Costruire un’intelligenza artificiale in modo responsabile“, che si riferiscono solo a “ottenere, usare e proteggere i dati in modo appropriato” e “prevenire output di sistema dannosi e usi impropri“.

I principi e l’approccio all’intelligenza artificiale responsabile di Microsoft affermano: “Ci impegniamo a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano sviluppati in modo responsabile e in modi che garantiscano la fiducia delle persone“.

Google pubblica anche un elenco dei suoi principi di intelligenza artificiale, che affermano più chiaramente che Google “non progetterà o implementerà l’intelligenza artificiale in … tecnologie che causano o possono causare danni generali; … armi o altre tecnologie il cui scopo principale o implementazione è quello di causare o facilitare direttamente danni alle persone … tecnologie che raccolgono o utilizzano informazioni per la sorveglianza violando le norme accettate a livello internazionale … [o] tecnologie il cui scopo contravviene ai principi ampiamente accettati del diritto internazionale e dei diritti umani“.

Tuttavia, Gabriel Schubiner, attivista e organizzatore di No Tech For Apartheid, afferma che questi principi non hanno “alcun effetto reale” perché le aziende cloud “li usano come PR per mostrare quanto siano responsabili“. Secondo lui, le aziende non hanno modo di sapere in tempo reale come i loro clienti utilizzano i loro servizi.

Schubiner, che in precedenza lavorava per Google e aveva preso parte a una protesta dei dipendenti di Google contro la fornitura di tecnologia che, a loro dire, viene utilizzata dall’esercito israeliano nella guerra di Gaza, afferma che Google ha sempre utilizzato un “linguaggio vago” quando ha dichiarato i suoi principi etici.

Inoltre, afferma, la società continua a sostenere che i suoi contratti con Israele sono “prima di tutto per uso civile, anche se è chiaro che molte delle azioni di Nimbus sono mirate a uso militare“.

Una fonte della difesa ha detto a +972 e Local Call che la maggior parte dei nuovi contratti tra l’esercito e le aziende cloud dall’inizio della guerra sono stati realizzati tramite la gara d’appalto Nimbus.

Tuttavia, l’esercito può anche creare e rafforzare i legami con le aziende cloud tramite gare d’appalto del Ministero della Difesa o tramite contratti precedenti al Progetto Nimbus. +972 e Local Call non hanno potuto confermare se il cloud AWS, utilizzato per archiviare informazioni di intelligence, sia stato acquistato come parte del Progetto Nimbus.

“Nessuna delle due aziende ha reso pubblico quale, se presente, due diligence sui diritti umani ha effettuato prima di partecipare al Progetto Nimbus“, ha spiegato Zach Campbell, esperto di diritti digitali presso Human Rights Watch. “Non hanno menzionato quali, se presenti, linee rosse ci sono in termini di cosa sarebbe un uso consentito della loro tecnologia“.

Kushnir, che ha aiutato le unità militari israeliane a migrare verso il cloud, non ha paura che le proteste contro le partnership delle aziende cloud con Israele abbiano successo. “Bisogna ricordare che le stesse aziende gestiscono cloud governativi e militari simili negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nella NATO“, ha affermato. “Queste non sono aziende start-up, sono potenze globali dell’ICT“.

Nadim Nashif, direttore esecutivo di 7amleh – The Arab Center for the Advancement of Social Media, che si concentra sui diritti digitali palestinesi, ha affermato che la sua richiesta di base alle aziende cloud è che “assicurino che i loro prodotti non vengano utilizzati per danneggiare le persone“, il che non avviene attualmente nella pratica.

Secondo lui, nonostante la retorica sulla preoccupazione per i diritti umani, i prodotti dei giganti del cloud vengono venduti “a governi e regimi che opprimono le persone“, incluso l’esercito israeliano.

Riguardo alla mancanza di supervisione dei progetti e delle partnership delle aziende cloud, Nashif ha aggiunto: “Nel contesto locale, nel caso di un’occupazione, la questione se [questi servizi] siano venduti per uso militare, all’esercito di occupazione, o se siano venduti per uso civile, diventa molto più importante“.

Secondo lui, la vicinanza che esiste in Israele tra il settore privato e l’esercito facilita la cooperazione senza linee rosse, il che porta a “un maggiore controllo sui [palestinesi], ancora di più durante la guerra”.

“C’è sempre molta attenzione sull’assistenza militare diretta che gli Stati Uniti forniscono a Israele, munizioni, aerei da combattimento e bombe, ma molta meno attenzione è stata dedicata a queste partnership che abbracciano sia l’ambiente civile che quello militare“, ha affermato Tariq Kenney-Shawa, US policy fellow presso il think tank palestinese Al-Shabaka. “È più di una complicità: è partecipazione diretta e collaborazione con l’esercito israeliano sugli strumenti che stanno usando per uccidere i palestinesi“.

Google e Microsoft hanno rifiutato di rispondere alle molteplici richieste di commento dai loro uffici in Israele e negli Stati Uniti. Amazon Web Services ha dichiarato: “AWS è concentrata nel rendere disponibili i vantaggi della nostra tecnologia cloud leader a livello mondiale a tutti i nostri clienti, ovunque si trovino. Ci impegniamo a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti, a supportare i nostri colleghi colpiti da questi terribili eventi e a collaborare con i nostri partner di soccorso umanitario per aiutare le persone colpite dalla guerra“.

* inchiesta pubblicata su +972 Magazine, in collaborazione con Local Call

