Il crollo dell’illusione euroatlantica. Gli interventi

Sabato 29 marzo la Rete dei Comunisti ha promosso un confronto pubblico su “Il Crollo dell’Illusione Euroatlantica”.

Nel dibattito sono intervenuti Mauro Casadio, Marco Pardini, Coniare Rivolta, Giampiero Laurenzano, Luciano Vasapollo, Giorgio Cremaschi, Igor Camilli, Franco Russo, Marco Passarella. Più sotto le indicazioni su come poter vedere e ascoltare tutti gli interventi.

Dal documento di convocazione: “Lo scontro tra Trump e Zelensky, e per interposta persona con l’Unione Europea, ha assunto forme inaspettatamente virulente per tutti ed ha fatto emergere la vera questione che nel tempo è stata rimossa nella discussione a sinistra. Ma alla fine ha anche mostrato la natura profonda della contraddizione: quella tra interessi imperialistici divaricanti in Occidente.

Dunque grande è la confusione sotto il cielo e la situazione è eccellente! Ma come interpretare questa improvvisa precipitazione nelle relazioni transatlantiche? Come collocare questa netta discontinuità dentro l’apparente egemonia e dominio mondiale euroatlantico a trazione statunitense, apparentemente irreversibile fino al Novembre scorso?”

Qui di seguito le videoregistrazioni degli interventi pubblicate sul canale YouTube della Rete dei Comunisti

