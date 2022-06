Inutili sull’Orient Express

Zelensky: “non proponeteci accordi tipo Minsk 3, niente trattative con la Russia, grazie a Biden per le armi”.

Ma allora i tre pellegrini, Macron Scholtz Draghi, cosa sono andati a fare a Kiev, viaggiando sull’Orient Express?

Sulla guerra comandano gli USA e loro obbediscono, sulla pace i tre non contano nulla e oramai si spera nella Cina.

È un viaggio inutile di leader inutili, che ignorano la richiesta dei loro popoli di non partecipare alla guerra e di promuovere vere trattative di pace.

Essi fanno questo viaggio solo per far finta di far qualcosa di utile. Un viaggio che serve solo alla sempre più ridicola propaganda di governo in Italia e altrove.