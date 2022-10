Sorridete giovani che vi bastonano

Giorgia Meloni in Parlamento ha avuto parole di apertura verso i giovani che, ha detto, manifesteranno contro di lei. Contemporaneamente però all’università La Sapienza di Roma la polizia manganellava proprio quei giovani.

È la fotografia del rapporto tra retorica, ipocrisia e fatti del nuovo governo.

A Meloni non è simpatico il fascismo, bontà sua, ma poi ha detto che gli antifascisti aggredivano con chiavi inglesi i giovani della sua parte.

Ha dichiarato il rifiuto del razzismo, ma poi ha proclamato le radici giudaico-cristiane dell’Europa, un falso storico che sostiene il moderno razzismo anti-musulmano e soprattutto anti-migranti.

In tutto il suo discorso fiorivano i “ma anche” di veltroniana memoria, un’affermazione di apparenza buonista, corretta subito dopo da parole della tradizione reazionaria e del fascismo del MSI di Almirante.

Alla fine quello di Meloni è un discorso con confezione democristiana e prodotto di estrema destra.

Lo dimostrano la declamazione carognesca contro il reddito di cittadinanza e la concorrenza con Salvini a chi fa peggio sui migranti. E il peana alla libertà d’impresa contro ogni interferenza dello stato, accompagnato alla esaltazione del merito, cioè della selezione di classe, assieme esprimono lo spirito più reazionario del liberismo.

D’altra parte l’adesione incondizionata alla NATO e alla guerra è sufficiente per far benedire il governo Meloni da tutti i poteri occidentali. Con spiazzamento totale del povero PD, che non ha ancora capito che non c’è niente più di destra del fare la guerra.

Giorgia Meloni, come ha fatto notare anche Conte, ha semplicemente seguito l’agenda Draghi, rendendola solo ‘più cattiva’. E la sua proposta di presidenzialismo definita come “democrazia decidente” viene direttamente da Craxi, mentre l’autonomia differenziata che rivendica è voluta non solo dalla Lega, ma anche dal PD.

Insomma la Presidente del Consiglio raccoglie tutte le scelte e le spinte di destra del sistema politico degli ultimi decenni e cerca di dar loro una dimensione organica. Così Dio Patria e Famiglia si uniscono a NATO Impresa Mercato.

E mentre si sorride ai giovani li si bastona.