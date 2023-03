Sono passati parecchi anni da quando ho lasciato la CGIL, concludendo un percorso durato una decade e mezzo e che mi ha portato prima ad essere delegato della Wartsila e poi segretario generale delle tute blu triestine. La Fiom.

Ho lasciato all’epoca questa organizzazione ritenendo che gli spazi di democrazia erano completamente chiusi, in un quadro dove nel frattempo anni di battaglie contro quel modello contrattuale voluto prima da Marchionne e poi da tutti gli altri, venivano rimangiati come se nulla fosse. Una debacle sindacale senza precedenti.

Una caduta verticale, di un sindacato che dismetteva il suo ruolo, che propinava la retorica della responsabilità per accompagnare le riforme su pensioni, fisco e ovviamente quella di Renzi sull’articolo 18… Il Jobsact.

Sempre più lontano dai lavoratori e dai loro bisogni. Lontano dalle piazze, sempre più vicino al palazzo.

Non mi stupisce quindi la scelta della CGIL di invitare Giorgia Meloni ad intervenire dal suo prestigioso palco congressuale. Una scelta che dovrebbe essere incomprensibile visto le politiche che sta applicando questo governo nei confronti delle classi più deboli di questo paese, che sprofonda sempre di più in un quadro recessivo, inflazione alle stelle e salari che crollano, mentre le risorse ci sono si, ma solo per aumentare le spese militari.

La CGIL ha fatto una scelta di campo come direbbe qualcuno, una scelta pesante politicamente, che non ha giustificazione alcuna. Ridicola la motivazione di Landini per questo invito.

Cosa direbbe oggi Giuseppe DiVittorio?

Direbbe che la CGIL non c’è più.

Che quei valori sono spariti.

Negli anni delle grandi conquiste operaie, alla fine degli anni 60, c’è stato un passaggio dove la stessa idea di rappresentanza sindacale è stata messa in discussione, con i lavoratori che si autorganizzavano anche al di fuori delle confederazioni. Nacquero li i consigli di fabbrica.

Oggi si pone lo stesso tema, quello della rottura con questa oscenità, questa complicità. Questa gabbia.

Serve tornare alla lotta per riconquistare diritti e soprattutto SALARIO.

Ma voi mi chiedo, vivete bene? La pagate la spesa e poi siete tranquilli fino alla fine del mese? Le bollette non pesano?

Ma mi chiedo, ma cosa aspettate? Guardate in Francia cosa succede, qui invece non succede niente e c’è solo USB, praticamente da sola a contrapporsi a questo regime dei padroni.

Quindi che fate? Parte da voi.

Scendiamo nelle piazze, facciamo la rivoluzione.

Facciamola prima che sia troppo tardi per tutto.

13 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO