Il fisico, i piazzisti e Scaramacai

Non ho guardato in TV il concertone della triplice a piazza san Giovanni, anche perché dopo tanti anni di militanza sindacale in fabbrica e in CGIL – dove, per farlo, ho anche rischiato il licenziamento – ora ho grandi critiche a queste organizzazioni, rinnovate nel loro assumere come positivo il taglio del “cuneo fiscale” che, ricordo a tutti, è salario differito dei lavoratori per finanziare sanità e pensioni e non una gentile concessione del governo.

Oggi però sono trasalito, positivamente, leggendo dell’intervento del fisico Rovelli al concertone in merito al problema della guerra e di chi da noi la fomenta e sostiene: finalmente c’è chi dice pane al pane e vino al vino pubblicamente!

Sicuramente nella triplice ci saranno “tirate di orecchie” ai responsabili del concertone perché si è permesso di dire pubblicamente delle parole chiare e non in linea con la vulgata atlantista; e che ci fosse imbarazzo l’ho capito dalle parole della presentatrice Ambra Angiolini, che ha cercato di smarcarsi dalle parole di Rovelli.

A Rovelli si sono contrapposti vari “piazzisti” risentiti e con le solite affermazioni di destra già esternate in passato: Rovelli faccia il fisico che alle cose “grandi” ci pensiamo noi!

Come ai bei tempi di Papetee.

Quello che non ho ancora sentito è il commento di Scaramacai.

No, non sto parlando del clown vestito sui generis e “casinaro” dei miei ricordi TV di infanzia, ma del leader del partito Democratico: silenzio tombale.

Evidentemente, anche da quelle parti il sostegno dei nazi-golpisti ucraini è un “must” assoluto ed è quindi imbarazzante dichiararsi guerrafondai e pro fascisti nel momento in cui si è atlantisti (e liberisti) sino al midollo, ma negarlo ai propri elettori.

Il mio augurio, alla romana, è pertanto semplice:

Scaramacai… facce ride!

* partigiano contro la guerra, sezione ANPI Trullo-Magliana

