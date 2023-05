Come ti manipolo un sondaggio

Il Tg di La7, lunedì sera, ha presentato un sondaggio sulla guerra in Ucraina svolto in diversi paesi d’Europa. Ad un primo sguardo, con l’imprinting dei grafici, emergerebbe che per la prima volta gli italiani sarebbero in maggioranza favorevoli all’invio di armi.

Un anno e mezzo di propaganda guerrafondaia a reti unificate finalmente avrebbero messo in sintonia la maggioranza del popolo italiano con Meloni, Schlein, Draghi e Mattarella.

Invece se guardiamo davvero i dati, emerge l’esatto contrario.

Nel 51% “favorevole all’invio di armi”, infatti, una netta maggioranza vorrebbe costringere il governo ucraino alla trattativa, anche a costo di fargli cedere territori. Il che sarebbe “la resa”, secondo i governanti e ed i mass media di regime. La cui posizione ufficiale, “pace giusta” e “guerra fino alla vittoria dell’Ucraina” e alla sconfitta della Russia, raccoglie il consenso solo del 22%dei cittadini.

Insomma, se la domanda fosse stata: “siete d’accordo con la posizione del governo, del PD, di Mattarella, della UE e della NATO, di continuare la guerra fino a quando vuole Zelensky“, avrebbe risposto SÌ solo un italiano su cinque.

La controprova è il giudizio sullo stesso Zelensky, che in Italia raccoglie un voto di 4,5 su 10. Bocciatura totale insomma, come Austria e Germania, che sono anche più di noi avverse al leader ucraino.

Mi spiegate come si fa ad essere favorevoli ad inviare armi ad oltranza ad un capo di governo di cui si ha un giudizio tanto negativo?

Se la più semplice delle domande fosse stata rivolta agli interpellati: “siete favorevoli a continuare la guerra fino alla vittoria o volete un compromesso di pace anche a costo di rinunce ucraine“, la risposta sarebbe nettissima. Il 60% per le trattative, il 20% per la guerra fino alla vittoria, il 20% non sa.

Questo sondaggio è stato manipolato con la stessa tecnica della propaganda dei governi.

La decisione immediata, l’invio di armi, viene amplificata mettendo in sordina il suo scopo. Per capirci: si annuncia l’invio in guerra degli F16 tacendo sul fatto che questo è un altro passo verso la terza guerra mondiale.

Tutte le guerre uccidono la verità manipolando l’opinione pubblica. Ora si manipolano anche le opinioni dei cittadini quando queste restano scomode per i guerrafondai.

24 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO