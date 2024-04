C’è anche del razzismo occidentale nei commenti sul massacro degli operatori umanitari da parte di Israele

In quasi sei mesi di orrore genocida a Gaza, l’esercito israeliano ha massacrato più di 32.000 palestinesi, con altre migliaia di corpi in decomposizione sotto le macerie di Gaza. Più di 70.000 sono i feriti, molti mutilati per tutta la vita.

Tra i morti ci sono almeno 90 giornalisti e operatori dei media palestinesi e quasi 200 operatori umanitari. Circa 13.000 bambini e 9.000 donne sono stati uccisi da Israele.

Per non parlare della distruzione sistematica di scuole e ospedali, dello sfollamento dell’85% dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza, né dell’aggravarsi della carestia.

Lo stesso tasso di logoramento nel Regno Unito avrebbe visto la morte di almeno un milione di britannici, tra cui circa 400.000 bambini.

Fino a ieri, i politici dei due principali partiti politici britannici, conservatori e laburisti, insieme ai media mainstream, sono stati rilassati su tutto questo. Hanno sostenuto il massacro e protetto gli assassini.

I media britannici hanno demonizzato e disumanizzato i palestinesi, mentre appoggiavano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Troppo spesso i media hanno creduto alle menzogne e alle invenzioni raccontate loro dall’esercito israeliano, mentre sopprimevano o ignoravano le prove crescenti delle atrocità israeliane.

Da un giorno all’altro, la situazione sembra essere cambiata.

Una protesta mediatica

Guardate il titolo del più importante quotidiano britannico, il Times, per esempio. Si legge: “Protesta per la morte degli operatori umanitari”.

In prima pagina c’erano le fotografie di tre vittime dell’attacco israeliano di martedì contro un convoglio di aiuti che attraversava Gaza per conto dell’organizzazione benefica World Central Kitchen.

Sette operatori umanitari sono stati uccisi in totale nell’attacco; tre britannici, un australiano, un polacco, un americano-canadese, e solo uno dei quali è stato segnalato come palestinese.

Questo è lo stesso giornale Times che solo due mesi fa ha consegnato la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) che ha stabilito che Israele dovrebbe essere indagato per genocidio a pagina 42 (pagina tre della sezione internazionale).

Lo stesso quotidiano Times che due giorni fa ha completamente omesso di riportare la “notizia bomba” della presidente della Commissione Affari Esteri, Alicia Kearns secondo cui gli avvocati del governo sapevano che Israele aveva violato il diritto internazionale umanitario, ma il ministro degli Esteri Cameron non era riuscito a rendere pubblica la notizia.

Non è solo il Times ad aver cambiato registro. Tutti i giornali britannici oggi hanno riservato critiche all’esercito israeliano per il massacro dei sette operatori umanitari.

E naturalmente sappiamo tutti cosa ha causato il cambiamento; le vittime dell’ultima atrocità israeliana erano, con una sola eccezione, stranieri bianchi.

Non dobbiamo illuderci che il Times, e altri giornali britannici, avrebbero pubblicato la storia in prima pagina se i morti avessero avuto nomi arabi. In effetti, probabilmente non avrebbero affatto portato la storia.

Condanna ufficiale

Quanti degli operatori umanitari dell’Unrwa uccisi da Israele sono finiti sulla prima pagina del Times?

Per quanto ne so, la risposta è zero, e gli unici lavoratori dell’Unrwa a cui è stata data ampia copertura nel principale giornale britannico sono stati quelli accusati da Israele, sulla base di affermazioni prive di prove, di aver avuto un ruolo nelle atrocità del 7 ottobre.

Questo non significa in alcun modo sminuire l’eroismo e l’abnegazione dei sette operatori umanitari della World Central Kitchen uccisi ieri. Anzi.

Ma è profondamente rilevante notare che innumerevoli palestinesi, ugualmente eroici e ugualmente innocenti, sono stati massacrati dalle azioni delle forze israeliane nello stesso modo – con appena un sopracciglio alzato dai politici occidentali e un clamore trascurabile nei media occidentali.

E’ giusto dire che, tra i media e le classi politiche occidentali, nelle ultime 24 ore si è fatto più rumore per l’uccisione israeliana di sette operatori umanitari che per tutti i 32.000 palestinesi morti messi insieme.

Prendiamo Cameron. Sembra rilassato riguardo ai palestinesi morti. C’è voluta la morte di sette operatori umanitari internazionali – tra cui tre britannici bianchi – per convocare l’ambasciatore israeliano al Ministero degli Esteri.

Prendiamo il primo ministro britannico Rishi Sunak. Innumerevoli massacri, insieme alla punizione collettiva della popolazione palestinese di Gaza, non sono bastati a Sunak per ritirare il suo sostegno “inequivocabile” a Netanyahu.

L’atrocità di ieri ha finalmente suscitato qualcosa di simile a una dichiarazione di condanna.

Un punto di svolta?

Spesso sono eventi relativamente piccoli a cambiare l’opinione pubblica. Nel 2003 c’è voluta la morte dello scienziato governativo David Kelly per focalizzare l’attenzione sullo scandalo delle falsità di Tony Blair sulle cosiddette armi di distruzione di massa e sull’illegalità della guerra in Iraq.

C’è voluta la rivelazione che i giornalisti di Rupert Murdoch avevano hackerato il telefono della studentessa assassinata Milly Dowler per portare lo scandalo delle intercettazioni telefoniche all’attenzione pubblica.

Così, quando ho visto la reazione all’atrocità di ieri, mi sono chiesto se sarebbe stato sufficiente a cambiare l’umore a Westminster e Washington nei confronti della condotta omicida di Israele.

Spero che ciò accada, ma ne dubito. Prevedo un’indagine approfondita, anche se solo da parte di Israele, sulle circostanze che circondano l’uccisione da parte dell’esercito israeliano dei sette operatori umanitari. Ascolteremo le famiglie dei morti e conosceremo le loro storie di vita.

Mi aspetto che l’ufficiale dell’esercito israeliano responsabile, insolitamente, venga punito.

Ma la faccenda finirà lì e la vita andrà avanti. Pochi vogliono dirlo ad alta voce. Non ci sono state serie proteste ufficiali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti fino a quando le atrocità sono state limitate ai palestinesi.

Il vero crimine agli occhi dell’Occidente è stato il massacro dei bianchi da parte di Israele. Quello che è accaduto ieri è una terribile tragedia umana per gli operatori umanitari e le loro famiglie. Ma è anche una storia di razzismo occidentale.

Da Middle East Eye

Il titolo originale dell’articolo è: “Il massacro degli operatori umanitari da parte di Israele è una tragedia. Ma è anche una storia di razzismo occidentale”

*Peter Oborne ha vinto il premio per il miglior commento/blog sia nel 2022 che nel 2017 ed è stato anche nominato freelance dell’anno nel 2016 ai Drum Online Media Awards per gli articoli che ha scritto per Middle East Eye. Nel 2013 è stato anche nominato Editorialista dell’anno ai British Press Awards. Si è dimesso da capo editorialista politico del Daily Telegraph nel 2015. Il suo ultimo libro è The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, pubblicato a maggio da Simon & Schuster.

4 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO