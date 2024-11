Trump e Musk come il Gatto e la Volpe

Sul risultato delle ultime elezioni del presidente statunitense vengono in mente due semplici – forse banali o semplificative – forme di paragone.

Un riguarda la “favola” de “Il gatto e la volpe”, l’altro è il paragone con il ruolo e la funzione che ebbe Goebbels (ministro nazista della propaganda) nella crescita di consenso da parte di Hitler.

Il denominatore comune rimane quello del potere.

Perché sono convinto che il vero e reale trionfatore e vincitore di questa scadenza elettorale sia stato proprio Elon Musk e non solo Trump?

Musk, è considerato il maggiore esponente di un impero. Non solo finanziario (possiede oltre 280 miliardi di dollari) ma anche tecnologico (il social media X ; che ha assorbito l’altrettanto potente Twitter); industriale con TESLA (leader mondiale per la costruzione di veicoli elettrici).

Quindi Elon Musk possiede un “potere economico” enorme e esorbitante. Gli manca però il “potere politico” cioè quello che invece ha ottenuto Donald Trump con la sua elezione a presidente USA, quindi in possesso di un Potere Politico di assoluta potenza, grandezza e pertinenza!

Credo che Musk abbia un “sogno”, cioè quello di diventare il presidente degli Stati Uniti. E’ qui che mi viene in mente paragone con Goebbels che, credo, aspirasse anche lui al “cancellierato” sostituendo così Hitler al potere!

Dov’è il paragone?

Musk non può concorrere alla elezione presidenziale perché è nato in Sudafrica, quindi per la legge statunitense risulterebbe non eleggibile essendo nato fuori degli Stati Uniti. Solo chi è nato negli Usa ha diritto di candidarsi.

A sua volta Goebbels non poteva invece concorrere al cancellierato poiché essendo “storpio o fisicamente malmesso” non corrispondeva alle caratteristiche di “purezza ariana” – richieste dalle leggi nazista sulla razza -, l’unica condizione che poteva permettergli una sua eventuale candidatura.

In assenza di questa possibilità, Goebbels – con la sua “genialità comunicativa” – ha fornito a Hitler un notevole peso comunicativo, fondamentale per la sua crescita di consensi verso il popolo tedesco.

Per questo motivo Musk ha messo al servizio di Trump tutte le sue funzioni: a) economiche (ha versato 120 milioni di dollari per la sua campagna elettorale); b) social media X in cui ha 200 milioni di follower e tutta la sua pratica; c) comunicativa essendo uno dei maggiori invitati nelle stazioni televisive; radio; comunicativa ecc. ecc.!

Quindi è recuperare la mancanza di “potere politico” la funzione e l’obiettivo che Elon Musk sta perseguendo e che – secondo le sue ultime dichiarazioni pubbliche – ritiene possibile nei prossimi periodi.

Nel frattempo viene in aiuto la metafora de “ il gatto e la volpe”.

Il risultato espresso dal voto statunitense ha prodotto la rielezione di Donald Trump alla presidenza, dando quindi alla sua “corte politica, economica e industriale” quel “potere politico” utile per la risoluzione di molti problemi, dalle questioni giudiziarie alle scelte politiche ed economiche.

Cosa dice la metafora de “Il gatto e la volpe”?

“È detto di due persone poco raccomandabili che, come i due imbroglioni della favola di Pinocchio, provano a persuadere il malcapitato al fine di sottrargli qualcosa”.

Provate ora a fare questa semplice forse banale sostituzione dei soggetti: il gatto (Trump); la volpe (Elon Musk) il popolo statunitense (Pinocchio).

In conclusione aggiungerei un documento che svela molto chiaramente cosa ha in testa l’“animale politico” Elon Musk:

Le 9 regole di Elon Musk per vincere sempre e comunque

Regole/principi “muskosi”:

1 – motivazione basata sul desiderio di essere coinvolto in qualcosa che possa avere un impatto significativo sul mondo

2 – creare un’azienda è come fare una torta: devi avere tutti gli ingredienti nelle giuste proporzioni

3 – non illuderti che qualcosa stia funzionando quando invece non è così, altrimenti finisci per fissarti su una cattiva soluzione

4 – un problema è che a volte il processo diventa un sostituto del pensiero e vieni incoraggiato a comportarti come un piccolo ingranaggio in una macchina complessa

5 – non usare acronimi o parole senza senso. Se qualcosa richiede una spiegazione, inibisce la comunicazione

6 – le riunioni eccessive sono la piaga delle aziende e peggiorano col passare del tempo

7 – se non hai bisogno di essere in una riunione, esci. Non è maleducazione andarsene ma è maleducazione far perdere tempo al prossimo

8 – usa il buon senso come guida. Se seguire una regola aziendale sembra ridicolo, cambiala

9 – essere un imprenditore è come masticare vetro mentre fissi l’abisso della morte.

13 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO