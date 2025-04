Ho posto la stessa domanda a due applicazioni di Intelligenza Artificiale, la statunitense ChatGPT e la cinese Manus. Il risultato è stato molto interessante. La domanda:

[…] Perché i paesi occidentali applicano un doppio standard di giudizio di fronte alle stragi di civili fatte dai russi in Ucraina e quelle fatte da Israele a Gaza? […]

Intanto, le differenze di procedimento. Quello di Manus è molto articolato, ed è trasparente: le fonti sono rese pubbliche. Quello di ChatGPT è, invece, un procedimento, per così dire, oscurato, dove le fonti non sono dichiarate.

Anche il prodotto finale è molto diverso. Manus produce un vero e proprio documento di analisi (7 pagine in formato Pdf), stilato in forma discorsiva, mentre ChatGPT una scarna paginetta strutturata per punti.

Le conclusioni sono identiche: sì, esiste un doppio standard; in sintesi, per gli occidentali la vita dei civili non ha lo stesso valore.

Interessanti anche le motivazioni. Entrambe individuano quella principale: questioni di interessi e di strategie geopolitiche. Ciò porta a utilizzare diversi metri di giudizio per azioni che sono in tutto e per tutto simili; di fronte agli stessi crimini di guerra o contro l’umanità, il giudizio dipende prima di tutto dal tipo di alleanza strategica o di scambio commerciale intrattenuto con l’autore del crimine: «le azioni di un alleato vengano spesso giustificate, minimizzate o relativizzate, mentre quelle di un nemico siano condannate pubblicamente con forza».

In questi giorni, per esempio, abbiamo avuto l’ennesima prova di questa differenza di trattamento: basta osservare il diverso peso dato alla notizia del bombardamento israeliano di un ospedale di Gaza e quello russo su Sumy.

Questa dipendenza dagli interessi (“legami economici”) e dal posizionamento strategico non può che condurre a scelte politiche radicalmente differenti. Prendiamo l’argomento della “condanna dell’aggressore”.

Se nel caso della Russia è netta, per Israele non solo non viene espressa nessuna condanna, ma assistiamo a una continua giustificazione, e ciò benché Israele stesso sia considerato dal diritto internazionale una “potenza occupante”. Di conseguenza, cambiano tutte le decisioni, che sono significativamente diverse: per la Russia, sanzioni e aiuti militari al paese aggredito; per Israele, nessuna sanzione e aiuti militari al paese aggressore.

Nel documento prodotto dall’applicazione cinese Manus sono citati anche altri elementi di analisi delle motivazioni del doppio standard, tutte pertinenti, che però riguardano principalmente gli Stati Uniti (il peso della “lobby ebraica” nella politica interna, per esempio).

Quello di ChatGPT, invece, considera il doppio standard “strutturale”, ovvero del tutto incorporato nei comportamenti politici e diplomatici dei paesi occidentali, proprio perché l’alleanza con Israele è considerata strategica e imprescindibile.

Ed è sempre la dipendenza dal posizionamento geo-strategico a determinare differenti narrazioni delle diverse stragi di civili. Anche su questo aspetto, le conclusioni delle due applicazioni sono identiche: la retorica pubblica è sbilanciata a favore di Israele, sia dal lato del discorso politico-istituzionale che da quello della rappresentazione mediatica.

La condotta della Russia è sempre illegittima, quella di Israele giustificata. Il contesto narrativo, dunque, è influenzato dalle relazioni internazionali, determinando l’emergere di un numero non indifferente di contraddizioni nello stesso impianto espositivo o nella logica narrativa. Insomma, persino l’esposizione di politica e media occidentali a “favore di Israele” rende palese l’esistenza di un doppio standard, per altro ben percepito dalla maggioranza dell’opinione pubblica.

***

Per quanto difficile, giacché il linguaggio non è mai neutro, ho cercato di limitarmi a descrivere le risposte che mi hanno dato le due diverse applicazioni di intelligenza artificiale. Che sono certo banali, o comunque eccessivamente sintetiche, pur con diverse gradazioni di risultato dell’analisi (quella di Manus è più completa); ma non per questo sono sbagliate, tutt’altro.

Paradossalmente, l’americana ChatGPT esprime un giudizio senza appello, mentre la cinese Manus è leggermente più sfumata, anche evidenziando alcune differenze significative all’interno dei paesi occidentali.

In conclusione, possiamo dire in tutta tranquillità che una qualsiasi applicazione di Intelligenza Artificiale è più intelligente di un qualsiasi fanatico dell’atlantismo.

D’altra parte, il fanatismo è la morte della ragione e di ogni capacità di comprendere la realtà, così come l’atlantismo è la morte di ogni attitudine egualitaria e democratica.

Prosit.

* da Facebook

22 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO