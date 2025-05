Sul panico morale e il coraggio di parlare

Il silenzio dell’Occidente su Gaza.

Le reazioni del mondo occidentale alla situazione nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania sollevano una domanda inquietante: perché l’Occidente ufficiale, e in particolare l’Europa Occidentale ufficiale, è così indifferente alle sofferenze dei palestinesi?

Perché il Partito Democratico negli Stati Uniti è Complice, direttamente e indirettamente, nel sostenere la Disumanità quotidiana in Palestina, una Complicità così evidente che probabilmente è stata una delle ragioni per cui ha perso le elezioni, poiché il voto arabo-americano e progressista negli Stati chiave non poteva, e giustamente, perdonare all’amministrazione Biden il suo ruolo nel Genocidio nella Striscia di Gaza?

Questa è una domanda pertinente, dato che abbiamo a che fare con un Genocidio trasmesso in diretta che ora si è rinnovato sul campo. È diverso dai periodi precedenti in cui l’indifferenza e la complicità occidentale sono state dimostrate, sia durante la Nakba che nei lunghi anni di Occupazione dal 1967.

Durante la Nakba e fino al 1967, non era facile reperire informazioni e l’oppressione successiva al 1967 è stata per lo più graduale e, come tale, ignorata dai media e dalla politica occidentale, che si sono rifiutati di riconoscerne l’effetto cumulativo sui palestinesi.

Ma questi ultimi diciotto mesi sono molto diversi. Ignorare il Genocidio nella Striscia di Gaza e la Pulizia Etnica in Cisgiordania può essere descritto solo come intenzionale e non per ignoranza. Sia le azioni degli israeliani che il linguaggio che le accompagna sono troppo visibili per essere ignorati, a meno che politici, accademici e giornalisti non scelgano di farlo.

Questo tipo di ignoranza è, prima di tutto, il risultato di un’efficace attività di pressione israeliana, prosperata sul terreno fertile del complesso di colpa, del Razzismo e dell’islamofobia europei. Nel caso degli Stati Uniti, è anche il risultato di molti anni di un’efficace e spietata macchina di pressione a cui pochissimi nel mondo accademico, nei media e, in particolare, in politica osano disobbedire.

Questo fenomeno è noto nella ricerca recente come Panico Morale, molto caratteristico delle fasce più coscienziose delle società occidentali: intellettuali, giornalisti e artisti.

Il Panico Morale è una situazione in cui una persona ha paura di aderire alle proprie convinzioni morali perché ciò richiederebbe un certo coraggio che potrebbe avere conseguenze. Non sempre veniamo messi alla prova in situazioni che richiedono coraggio, o almeno integrità. Quando accade, è in situazioni in cui la moralità non è un’idea astratta, ma un invito all’azione.

Ecco perché così tanti tedeschi rimasero in silenzio quando gli ebrei vennero mandati nei Campi di Sterminio, ed ecco perché gli americani Bianchi rimasero a guardare quando gli afroamericani vennero linciati o, ancora prima, ridotti in Schiavitù e maltrattati.

Qual è il prezzo che importanti giornalisti occidentali, politici veterani, professori di ruolo o amministratori delegati di note aziende dovrebbero pagare se dovessero incolpare Israele di aver commesso un Genocidio nella Striscia di Gaza?

Sembra che siano preoccupati per due possibili esiti. Il primo è essere condannati come antisemiti o negazionisti dell’Olocausto; il secondo è che temono che la loro risposta onesta inneschi una discussione che includerà la complicità del loro Paese, dell’Europa o dell’Occidente in generale, nel favorire il Genocidio e tutte le Politiche Criminali contro i palestinesi che lo hanno preceduto.

Questo Panico Morale porta ad alcuni fenomeni sorprendenti. In generale, trasforma persone istruite, eloquenti e competenti in perfetti imbecilli quando parlano della Palestina. Impedisce ai membri più perspicaci e riflessivi dei servizi segreti di esaminare le richieste israeliane di includere tutta la Resistenza palestinese in una lista di terroristi, e Disumanizza le vittime palestinesi nei media convenzionali.

La mancanza di un minimo di compassione e solidarietà nei confronti delle vittime del Genocidio è stata messa a nudo dai doppi criteri mostrati dai tradizionali media occidentali, e in particolare dai giornali più affermati negli Stati Uniti, come il New York Times e il Washington Post.

Quando il direttore del Palestine Chronicle, Ramzy Baroud, perse 56 membri della sua famiglia, uccisi dalla Campagna Genocida israeliana nella Striscia di Gaza, nessuno dei suoi colleghi giornalisti americani si degnò di parlare con lui o di mostrare interesse per questa atrocità. D’altra parte, un’accusa inventata da Israele di un legame tra il Chronicle e una famiglia nel cui condominio erano stati tenuti degli ostaggi suscitò un enorme interesse da parte di queste testate e catturò la loro attenzione.

Questo squilibrio di Umanità e Solidarietà è solo un esempio delle distorsioni che il Panico Morale porta con sé. Ho pochi dubbi che le azioni contro studenti palestinesi o filo-palestinesi negli Stati Uniti, o contro noti attivisti in Gran Bretagna e Francia, così come l’arresto del direttore di The Electronic Intifada, Ali Abunimah, in Svizzera, siano tutte manifestazioni di questo comportamento morale distorto.

Un caso simile si è verificato di recente in Australia. Mary Kostakidis, famosa giornalista australiana ed ex presentatrice di SBS World News Australia, un programma settimanale in prima serata, è stata portata davanti alla Corte Federale per il suo servizio – piuttosto insipido, si potrebbe dire – sulla situazione nella Striscia di Gaza. Il fatto stesso che la Corte non abbia respinto subito questa accusa dimostra quanto sia radicato il Panico Morale nel Nord del mondo.

Ma c’è un’altra faccia della medaglia. Per fortuna, esiste un gruppo molto più ampio di persone che non ha paura di correre i rischi impliciti nel dichiarare apertamente il proprio sostegno ai palestinesi, e che dimostra questa solidarietà pur sapendo che potrebbe comportare sospensione, deportazione o persino carcere. Non si trovano facilmente nel mondo accademico, nei media o in politica, ma sono la voce autentica delle loro società in molte parti del mondo occidentale.

I palestinesi non possono permettersi il lusso di lasciare che il Panico Morale occidentale esprima la sua voce o abbia un impatto. Non cedere al panico è un piccolo ma importante passo verso la costruzione di una rete globale per la Palestina, di cui c’è urgente bisogno: primo, per fermare la distruzione della Palestina e del suo popolo e, secondo, per creare le condizioni per una Palestina Decolonizzata e Liberata in futuro.

* Ilan Pappé è professore all’Università di Exeter. In precedenza è stato docente di scienze politiche presso l’Università di Haifa. È autore del recente Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic (Lobbisti per il Sionismo su entrambi i Lati dell’Atlantico) e di The Physical Cleansing of Palestine, The Modern Middle East (La Pulizia Etnica della Palestina, il Medio Oriente Moderno); Una storia della Palestina moderna: una terra, due popoli (Una Storia Della Palestina Moderna: Una Terra, Due Popoli) e Dieci miti su Israele (Dieci Miti su Israele). Pappé è descritto come uno dei “Nuovi storici” israeliani che, dal rilascio dei pertinenti documenti del governo britannico e israeliano all’inizio degli anni ’80, hanno riscritto la storia della creazione di Israele nel 1948. (Traduzione: La Zona Grigia)

https://savageminds.substack.com/…/on-moral-panic-and…

