Cuba. Lettera di una sociologa cubana a Marco Rubio

La Habana, 25 maggio 2026

Sr. Marco Rubio

Segretario di Stato

USA

Sr. Rubio,

Sono una sociologa e professoressa universitaria che, insieme ad altri accademici cubani, studia i percorsi di trasformazione anticapitalista che Cuba ha intrapreso nel 1959 per la transizione al socialismo cubano, vivendoli in prima persona.

Ho riscontrato delle falsità nel Suo “Messaggio al popolo cubano in occasione della Festa dell’Indipendenza“, che desidero comunicarle.

Il 20 maggio 1902, la bandiera cubana non sventolò per la prima volta su una Cuba indipendente, poiché gli Stati Uniti continuarono a controllarla fino al 1959.

Lei ha aggiunto che spiegherà, a noi che rimaniamo a Cuba, le vere cause delle “inimmaginabili difficoltà” che stiamo vivendo.

Queste sventure, che ci affliggono quotidianamente da gennaio di quest’anno, si sono moltiplicate come mai prima d’ora rispetto a quelle che subiamo da anni.

Vorrei citare, signor Rubio, solo alcune di quelle che hanno trasformato le nostre vite in un inferno. Le lunghe e imprevedibili interruzioni di corrente ci costringono a cucinare cibi costosi “sul momento” perché i frigoriferi non riescono a mantenerli freschi o sono guasti.

Gli scolari frequentano le lezioni stanchi perché non hanno dormito. L’acqua arriva nelle case con difficoltà. Le “feste dei 15 anni”, che le famiglie pianificano fin dalla nascita delle figlie, si rinviano a tempo indeterminato. I cellulari non si possono ricaricare, impedendo alle persone di comunicare o di accedere ai loro siti web preferiti.

L’accesso all’assistenza sanitaria è compromesso, poiché rimangono aperti solo i pronto soccorso, gli ambulatori e gli ospedali. Gli unici interventi chirurgici eseguiti sono di minore entità. Spostarsi è un lusso, che si tratti di andare al lavoro, a una visita medica o a scuola. Possiamo far visita a parenti e amici solo se possiamo camminare.

Partecipare a eventi culturali è fuori discussione. Viaggiare all’estero per visitare i parenti o per farli venire a Cuba è impossibile quest’estate. Nemmeno i nipoti possono venire a Cuba per le vacanze.

Lei attribuisce la colpa di queste disgrazie a GAESA, semplificando la complessa rete di cause interne ed esterne che le hanno generate negli ultimi trent’anni. Questa è una pratica disastrosa per un diplomatico, che ha il dovere di comprendere l’essenza degli eventi nei paesi con cui desidera collaborare o distruggere. E questa seconda opzione è il caso di Cuba.

Chieda alla Central Intelligence Agency (CIA) la sua analisi delle cause delle crisi cubane dal 1991 ad oggi, con particolare attenzione a quelle che si sono intensificate da gennaio di quest’anno. Non credo che attribuiscano a GAESA tutte le disgrazie, come fa lei. Ho consultato solo Studies in Intelligence, Vol. 68, n. 2 (giugno 2024), dove non ho trovato nulla sul mio paese.

Le vere cause esterne dell’attuale crisi risalgono al 1960, prima dell’entrata in vigore del blocco nel 1962. L’hanno solo allentato un po’ nel 2015 e nel 2016, quando l’economia cubana ha potuto respirare. Nel giugno 2017, la prima amministrazione Trump annunciò una nuova offensiva contro il mio Paese, iniziata ufficialmente nel settembre 2019.

Da allora fino al dicembre 2025, le quasi 250 misure contro Cuba sono rimaste in vigore. Dal 29 gennaio di quest’anno a oggi, il suo governo ci ha imposto un blocco energetico totale, mentre il 1° maggio ha minacciato i Paesi terzi che avessero mantenuto contatti economici con Cuba di confiscare i loro conti bancari negli USA dei.

Da quasi cinque mesi ci aspettiamo un’aggressione armata simile a quella contro il Venezuela, sentendoci dire che siamo uno ‘Stato fallito’, incapace di cambiare, che ‘pratichiamo il terrorismo’. Solo pochi giorni fa, hanno accusato Raúl Castro di aver abbattuto due piccoli aerei nel febbraio 1996 e prevedono che subirà la stessa sorte del presidente Maduro, attualmente sequestrato.

Lei, Signor Rubio, è stato il principale artefice di queste campagne, ed è per questo che il suo Messaggio del 22 maggio suona ipocrita.

Lasci che noi cubani continuiamo a trasformare ciò che non funziona a livello interno, comprese le analisi di GAESA, così come la corruzione, le disuguaglianze, la povertà e molto altro. Cuba ha un capitale di professionisti che individuano costantemente i problemi e offrono soluzioni. È vero che non sempre ci ascoltano, ma la situazione interna è peggiorata così tanto dall’inizio di quest’anno che la nostra saggezza è urgentemente necessaria.

Cuba non ha mai ricevuto petrolio gratis dal Venezuela. Dall’inizio di questo secolo, c’è stata una collaborazione in cui il mio Paese inviava professionisti della sanità, dell’istruzione e dello sport in cambio di petrolio. L’unico petrolio greggio che non abbiamo pagato è stato quello della nave “Anatoly Kolodkin”, che il governo russo ha inviato come aiuto umanitario. È servito a illuminare il Paese per otto giorni.

Dichiara che il suo Presidente Trump “offre una nuova relazione tra Stati Uniti e Cuba“, direttamente con il popolo, non con GAESA. Inizierebbe inviando cibo e medicine per un valore di cento milioni di dollari, da distribuire tramite la Chiesa Cattolica o un altro ente benefico di fiducia. E poi sparge un torrente di menzogne.

Questa Rivoluzione, che per voi non esiste, non ha mai praticato la carità, ma ci ha insegnato a tutti “a pescare“, come si dice comunemente che sia lo sviluppo. Alla fine degli anni ’50, raccoglievo denaro nei salvadanai per le Leghe contro il Cancro e la Cecità. Certamente, il denaro raccolto non ha aiutato coloro che non avevano accesso all’assistenza sanitaria a ricevere cure per queste malattie.

Posso testimoniare, per esperienza personale, che qui esistono programmi sanitari che diagnosticano queste malattie e le curano gratuitamente. Di fronte alle carenze causate dal blocco energetico del 29 gennaio, lo Stato ha dato priorità alla cura del cancro, comprese le procedure chirurgiche.

Malgrado tutto, il tasso di sopravvivenza per i bambini affetti da cancro è sceso dall’85% al 65%. Ci sono 16.000 pazienti che necessitano di radioterapia e vivono nel timore di non poter completare il trattamento a causa della carenza di energia.

Il signor Trump afferma che noi cubani desideriamo ardentemente vivere nel nostro paese come vivono i loro parenti negli Stati Uniti. È vero che il “sogno americano” ci affascina perché abbiamo assorbito molto della cultura del vostro paese. Allo stesso tempo, siamo consapevoli delle angosce di coloro che sono emigrati negli Stati Uniti negli ultimi anni, che temono la deportazione.

Ci sono cubani che hanno avviato con successo piccole attività private qui e sono andati negli Stati Uniti per espandere i loro successi imprenditoriali. E avvertono chi vive qui che “non è come se lo immaginano“, perché spesso si ritrovano a fare anche tre lavori.

Il vostro Presidente afferma che i cubani hanno successo in “TUTTI i settori, in tutti i paesi, tranne uno: Cuba“.

Negli ultimi cinque mesi di blocco energetico, i cubani che vivono sull’Isola continuano a distinguersi a livello internazionale.

La dottoressa Teresita Rodríguez, del Centro di Immunologia Molecolare, ha spiegato nel documentario “Il sogno di Teresita” (“Teresita´s Dream”) di Belly of the Beast come lei e il suo team hanno creato il Neuro Epo per rallentare il progredire del morbo di Alzheimer. Questo farmaco, una volta certificato, è disponibile per i cubani. Ha rivelato che pazienti provenienti dagli Stati Uniti si sono recati all’Avana per sottoporsi al trattamento con questo farmaco, ottenendo risultati soddisfacenti.

Le metto qui il link di questa testimonianza.

Ai campionati di lotta libera tenutisi a Coralville, Iowa, a metà maggio, Cuba ha schierato dieci lottatori su un massimo di trenta; non è stato possibile inviarne di più a causa di limitazioni economiche. Tre erano donne. Dei dieci, nove hanno vinto medaglie: cinque d’oro, due d’argento e due di bronzo. Solo una delle giovani donne non ha ricevuto alcun riconoscimento.

A proposito di cultura, all’inizio di maggio, il documentario “Il mio sogno dorato“, che il regista spagnolo Christian Dehugo ha dedicato alla compagnia di danza cubana Lizst Alfonso Dance, ha chiuso l’Havana Film Festival di New York. Nel 2016, la compagnia ha ricevuto l’International Spotlight Award alla Casa Bianca, consegnato dalla First Lady Michelle Obama, un premio che ha sottolineato il suo ruolo di ambasciatrice culturale di Cuba nel mondo. [i]

Nella sua proposta di creare una Nuova Cuba, il Presidente Trump promette ai cubani che potranno possedere “una stazione di servizio, un negozio di abbigliamento o un ristorante“.

Signor Rubio, da anni ormai, ristoranti (che noi chiamiamo “paladares”, ispirati a una telenovela brasiliana di 30 anni fa), caffè, negozi di abbigliamento, negozi di scarpe e negozi di alimentari sono attività private. Tre mesi fa, il governo ha autorizzato i privati a importare benzina per le loro attività, a condizione che la distribuiscano presso le stazioni di servizio statali.

Noi cubane e cubani creiamo le nostre piattaforme di informazione, vendita e intrattenimento sui social media, utilizzando YouTube, X, WhatsApp e Google, oltre alle piattaforme cubane. Cercate Revolico e potreste trovare qualcosa che vi interessa acquistare.

Lei, Signor Rubio, è uno dei principali colpevoli del fatto che ci troviamo sull’orlo di una crisi umanitaria, non solo per il suo ruolo di Segretario di Stato dal 2025, ma anche per le misure che ha promosso per anni e che impediscono la realizzazione dei progetti della Rivoluzione.

Pertanto, la saluto con disprezzo.

* da Resumen LatinoAmericano

9 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO