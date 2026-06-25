Il mondo nato dopo il 7 ottobre ha iniziato a emergere dalle tenebre?

Nei primi giorni successivi al 7 ottobre, scrissi che il mondo prima del diluvio non sarebbe stato lo stesso mondo del dopo.



Allora non stavo scrivendo una frase dettata dall’emozione e dallo shock, né stavo prevedendo cosa sarebbe successo settimane o mesi dopo.



Stavo cercando di comprendere un momento che sembrava più grande della guerra stessa.



Un momento che avrebbe potuto non solo cambiare il campo di battaglia, ma anche il modo in cui il mondo vede questo conflitto.



Oggi, a più di due anni e mezzo di distanza, credo che la domanda non sia più cosa sia successo il 7 ottobre.

Ma che tipo di mondo è emerso dopo?



E questo mondo ha davvero iniziato a emergere dalle tenebre?



Inizialmente, molti pensavano che ciò che stava accadendo fosse solo un’altra guerra.



Una guerra brutale, certo.



Ma una guerra che sarebbe finita come le precedenti.



Tuttavia, ciò che è emerso dopo è stato diverso.



La guerra non ha rivelato solo l’entità della distruzione a Gaza.



Ha anche messo a nudo profonde fratture nella politica internazionale, nei media, nella coscienza pubblica e nelle narrazioni che avevano governato la regione per decenni.



Ciò che sembrava statico ha iniziato a cambiare.



Questi che sembravano tabù sono diventati oggetto di discussione.



Ciò che veniva sussurrato ora veniva detto ad alta voce.



Dopo Oslo, il mondo è riuscito, o voleva riuscire, a convincersi che la questione palestinese fosse sulla via della risoluzione.



È nata l’Autorità Palestinese.



Si sono tenute conferenze.



Tutti parlavano di pace.



E gradualmente, la radice del conflitto è passata in secondo piano.



La parola “occupazione” è scomparsa da molti titoli di giornale.



Si è parlato meno di insediamenti.



La Palestina a volte appariva più come un problema di sicurezza che come una lotta di liberazione nazionale.



I palestinesi che resistevano all’occupazione hanno iniziato a essere presentati come il problema.



L’occupazione stessa è scomparsa dal quadro generale.



Ma ciò che accadde dopo il 7 ottobre riportò alla ribalta un problema fondamentale.



Riportò in auge la domanda che molti avevano cercato di evitare:



Se tutta questa violenza continua a ripetersi, qual è la ragione?



E se tutte queste guerre non finiscono mai, qual è la causa principale? Ed è qui che la Palestina ha cominciato a tornare al centro dell’attenzione.



Non come notizia.



Ma come causa.



Non come evento.



Ma come storia.



Israele cercò di presentare la guerra come una guerra contro Hamas.



Poi una guerra contro Gaza.



Poi una guerra contro Hezbollah.



Poi una guerra contro l’Iran.



Ma nel mondo stava accadendo qualcosa di diverso.



Più la narrazione si allontanava dalla Palestina, più le domande vi ritornavano.



Nelle università americane ed europee.l



Nei sindacati.



Nei festival culturali e cinematografici.



Nelle strade.



E nei nuovi media.



Un’intera generazione ha cominciato a tornare alle origini.



Alla Nakba.



All’occupazione.



Agli insediamenti.



All’assedio.



Alla terra stessa.



Come se la telecamera che tutti cercavano di allontanare dalla Palestina stesse ricominciando a puntarla su di essa.

E forse l’aspetto più sorprendente è che questo cambiamento non è visibile solo nelle strade.



Ma nel linguaggio stesso.



Nei media occidentali, che non scrivono più allo stesso modo.



Nei giornali che hanno iniziato a porre domande mai poste prima.



Nei libri pubblicati oggi su Gaza, i media e l’occupazione.



Nel dibattito in corso sul significato di genocidio, colonialismo di insediamento e apartheid.



Non perché ci sia un nuovo consenso.



Ma perché il dibattito stesso è diventato possibile.



E questo, di per sé, rappresenta un cambiamento epocale.



Persino l’accusa preconfezionata di antisemitismo non funziona più come ha funzionato per decenni.



Ora sentiamo funzionari americani distinguere pubblicamente tra critica alle politiche israeliane e antisemitismo.



E assistiamo a dibattiti aperti alle Nazioni Unite che non sempre si concludono come in passato.



E le risposte alla narrativa israeliana vengono ora trasmesse in diretta, davanti a un vasto pubblico globale, senza il vecchio timore di accuse o isolamento.



Questi possono sembrare dettagli di poco conto.



Ma la politica spesso inizia con il linguaggio.



E quando il linguaggio cambia, anche altre cose iniziano a cambiare con esso.



In politica, l’immagine non è meno significativa.



Un presidente americano come Trump, che ha dato a Israele più di molti dei suoi predecessori, è ora impegnato in pubblici dissensi con Netanyahu sulla guerra e sugli accordi regionali.



Un vicepresidente americano parla un linguaggio diverso da quello che ha prevalso per tanti anni.



La stampa israeliana parla del giorno dopo Netanyahu.



Circolano indiscrezioni su contatti con l’opposizione israeliana.



L’Europa, che un tempo parlava quasi con una sola voce, è diventata più divisa e più critica. Non si tratta di eventi isolati.



Sono segnali che qualcosa di più profondo si sta agitando sotto la superficie.



Nel frattempo, la guerra non è riuscita a nascondere ciò che sta accadendo sul terreno in Palestina.



L’attività degli insediamenti si è espansa.



Gli attacchi dei coloni si sono intensificati.



I villaggi palestinesi sono stati oggetto di ripetuti attacchi.



I terreni agricoli sono stati presi di mira.



I raccolti di olive sono stati vandalizzati.



In breve, la realtà stessa ha ricordato a molti ciò che hanno cercato di ignorare:



Che il nucleo del conflitto rimane l’occupazione.



E che tutte le guerre, i conflitti e le alleanze che la circondano non possono essere compresi senza questa verità.



Questo non significa che il mondo sia completamente cambiato.



Né che gli equilibri di potere si siano improvvisamente modificati.



Né che la strada da percorrere sia diventata chiara.



Ma qualcosa ha cominciato a emergere.



Qualcosa che non è più facile da nascondere.



Il mondo nato dopo il 7 ottobre non è ancora completo.



Ma non è più nascosto come un tempo.



Ha iniziato a emergere in politica.



Nei media.



Nelle università.



Nella cultura.



Nelle strade.



Nelle domande che la gente si pone.



Forse la trasformazione più grande è che il mondo ha iniziato a tornare a vedere le cause, dopo anni di preoccupazione per le conseguenze.



È tornato alle radici, dopo un lungo periodo in cui si è concentrato sui rami.



Ed è tornato alla Palestina, dopo anni in cui si è cercato di estrometterla dal centro del quadro.



Pertanto, la domanda oggi non è più cosa sia successo il 7 ottobre.



Ma piuttosto: cosa ha rivelato il 7 ottobre?



E cosa ha fatto vedere al mondo?



E forse, cosa più importante:



Il mondo sta finalmente tornando al cuore della questione?



Alla terra.



Al popolo.



All’occupazione.



Alla verità che in tanti hanno cercato di seppellire sotto strati di politica, guerre e narrazioni contrastanti.



Perché tutto ciò che vediamo oggi, per quanto diverso e disparato possa sembrare, alla fine ci riconduce allo stesso punto.



Palestina.

* Regista e sceneggiatore palestinese

(Traduzione di Bassam Saleh)

25 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO