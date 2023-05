Vittorio Pisani dal divieto di dimora a Napoli a nuovo capo della Polizia

Vittorio Pisani, fino a ieri vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI, parte dei servizi segreti italiani) è stato nominato dal Consiglio dei Ministri nuovo capo della Polizia. Sostituisce Lamberto Giannini, che è passato a svolgere le funzioni di prefetto di Roma

Nell’estate del 2011 Vittorio Pisani era stato indagato per favoreggiamento e rivelazione del segreto d’ufficio in favore di Marco Iorio e Bruno Potenza, gli imprenditori coinvolti nell’inchiesta sul riciclaggio di denaro in pub e ristoranti.

A seguito dell’inchiesta Pisani ricevette il provvedimento della misura di divieto di dimora a Napoli. Nel novembre del 2015, dopo un processo durato circa 3 anni, Vittorio Pisani è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Ieri la nomina a capo della polizia.

* da Osservatorio Repressione



12 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO