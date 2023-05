Allevamenti intensivi e sfruttamento animale alla luce dell’alluvione in Romagna

Nel corso degli anni, l’allevamento intensivo e lo sfruttamento degli animali sono diventati un tema di crescente preoccupazione e dibattito. Questa pratica ha portato a gravi conseguenze sia per gli animali coinvolti che per la salute umana.

In particolare, la mancanza di piani di evacuazione per gli animali nelle aziende allevatrici, evidenziata recentemente dopo l’alluvione in Romagna, e il rischio di diffusione di zoonosi richiedono un’azione urgente e una critica ferma nei confronti del sistema.

Inoltre, è importante equiparare lo sfruttamento intensivo degli animali al lavoro nero e sottolineare le aziende agricole che non rispettano le leggi che tutelano la salute e sicurezza in Italia.

Gli allevamenti intensivi

Gli allevamenti intensivi sono caratterizzati da condizioni di vita estremamente anguste e sovraffollate per gli animali coinvolti. Questo sistema priva gli animali della possibilità di esprimere i loro comportamenti naturali, causando stress, sofferenza e malattie.

Le pratiche di selezione genetica utilizzate per massimizzare la produzione spesso portano a gravi problemi di salute negli animali, come malformazioni e malattie genetiche.

Lo sfruttamento degli animali per la produzione di carne, latte e uova è moralmente inaccettabile e richiede una riflessione approfondita sulla nostra relazione con il resto degli animali non-umani.

Gli effetti dell’alluvione in Romagna

L’alluvione che ha colpito la Romagna ha evidenziato una grave mancanza di piani di evacuazione per gli animali allevati nelle aziende agricole. Gli animali sono stati lasciati indietro a fronte di un imminente pericolo, senza alcun piano o infrastruttura adeguata per garantire la loro sicurezza.

Questo è non solo una forma di trascuratezza, ma una violazione del dovere etico di prendersi cura degli animali, tutelati dal 2022 dall’articolo 9 della Costituzione Italiana, che fino a oggi abbiamo sfruttato per i nostri fini.

Le conseguenze di questa mancanza di preparazione sono state catastrofiche, migliaia di maiali morti nelle gabbie annegati in mezzo metro di acqua, 60.000 galline stipate nei pollai travolte dalle acque.

I rischi per la salute

Oltre alla mancanza di piani di evacuazione, gli allevamenti intensivi rappresentano un serio rischio per la diffusione di zoonosi, ovvero malattie trasmissibili dagli animali all’uomo. La promiscuità e le condizioni insalubri degli allevamenti intensivi creano un terreno fertile per lo sviluppo e la diffusione di malattie come l’influenza aviaria e la salmonella.

Queste malattie possono avere gravi conseguenze per la salute umana, mettendo a rischio la vita delle persone e richiedendo un intervento sanitario urgente. La mancanza di controlli adeguati e di regolamentazione in queste aziende aggrava ulteriormente il rischio di zoonosi.

Di intensivo c’è lo sfruttamento

Lo sfruttamento intensivo degli animali all’interno degli allevamenti può essere equiparato al “lavoro nero”, in cui i lavoratori sono sfruttati senza rispetto per i loro diritti e la loro dignità. Gli animali allevati intensivamente sono sottoposti a condizioni di vita fatte di privazione della libertà e a un trattamento che viola i principi etici fondamentali.

Inoltre, molte aziende agricole non rispettano le leggi che tutelano la salute e la sicurezza sia degli animali che dei lavoratori. Questa mancanza di responsabilità e rispetto delle leggi rappresenta un problema sistemico che richiede una maggiore vigilanza, una severa applicazione delle normative esistenti e un vero piano di incentivi statali per quelle (poche) aziende e dipendenti che portano avanti politiche etiche nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli animali e dell’ambiente.

La critica necessaria è al sistema

La critica agli allevamenti intensivi e allo sfruttamento animale non deve essere sottovalutata.

La mancanza di piani di evacuazione per gli animali nelle aziende allevatrici dopo l’alluvione in Romagna e il rischio di diffusione di zoonosi richiedono un’azione immediata da parte delle autorità competenti.

È fondamentale promuovere un cambiamento di paradigma che ponga il benessere degli animali e dell’ambiente al centro delle nostre decisioni e che applichi rigorosamente le leggi che tutelano la salute e la sicurezza.

Solo allora potremo aspirare a una società più giusta, rispettosa e compassionevole verso tutti gli esseri viventi.

* Usb canili Roma



