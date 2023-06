Cuba promuove la transizione verso l’economia circolare

Il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Cuba ha approvato una strategia per la transizione verso l’economia circolare, in tre fasi, fino al 2030.

Un impianto che trasforma la lolla di riso in gas combustibile, a zero emissioni di solidi e gas serra; una cooperativa che produce eco-legno da plastica recuperata e un hotel, l’Iberostar Varadero, che ha eliminato la plastica monouso, sono esempi di economia circolare a Cuba .

Con la strategia approvata si muovono i primi passi per una transizione verso l’economia circolare, aspirazione non esente da insidie, date le caratteristiche e le peculiari condizioni economiche del Paese, e che richiederà un cambio di mentalità di lungo periodo e le risorse per implementarlo. .

Di recente, nel programma televisivo Round Table, il Vice Ministro della Scienza, Tecnologia e Ambiente, Adianez Taboada, ha ritenuto che di fronte alla triplice crisi planetaria – inquinamento, perdita di biodiversità e cambiamento climatico – i Paesi debbano sviluppare soluzioni globali e sistemiche”. e l’economia circolare può essere una soluzione”.

Secondo Carmen Terry, specialista della Direzione Generale per l’Ambiente del Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell’Ambiente, il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri ha approvato una strategia per la transizione all’economia circolare, in tre fasi, fino al 2030 .

“Transizione perché nel Paese prevale ancora il modello lineare totalmente insostenibile, basato sull’estrazione di risorse naturali, sulla produzione, sull’utilizzo di questi beni o servizi e poi sul loro smaltimento”, ha detto Terry, secondo il sito ufficiale del ministero.

A suo avviso, “è un modello insostenibile, perché una grande quantità di risorse preziose finisce nei siti di smaltimento finale, nelle discariche”.

Al contrario, l’economia circolare è un sistema di produzione e consumo che mira a promuovere l’efficienza nell’uso delle risorse, ha evidenziato.

A sua volta, questo modello cerca di mantenere queste risorse il più a lungo possibile nei cicli naturali e produttivi, ridurre la quantità di rifiuti generati, promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili ed eliminare l’uso di sostanze nei prodotti.

“È un sistema che tende alla conservazione anziché alla scadenza e che promuove anche schemi di collaborazione e alleanze tra gli attori per trarre profitto da questa strategia”, ha affermato lo specialista. Inoltre, trasversalizza la società, poiché interagisce con tutti i fattori e gli attori economici: statali e non statali.

Passo dopo passo

I primi passi sono appena stati mossi, ma l’idea è di aderire a questi principi come asse trasversale di sviluppo.

La prima fase (2022-2023) mira a stabilire la base giuridica che favorisca il cambiamento graduale e graduale, nonché i meccanismi di controllo e la priorità di settori come l’agroalimentare, l’edilizia e il turismo, tra gli altri.

Oltre a cercare di chiudere i cicli e mantenere le risorse il più a lungo possibile all’interno dei cicli produttivi e naturali, l’economia circolare si impegna a restituire alla natura quelle risorse che possono essere restituite e, nel caso di materie prime di natura tecnica, reincorporarli nei sistemi di produzione in modo che mantengano il loro valore.

Anche nella plastica si tratta di utilizzare la minor quantità possibile e quelle che vengono utilizzate, che generano meno rifiuti, possono essere inserite in sistemi di recupero, riuso e riciclo, e tornare nel ciclo produttivo e non diventare rifiuti.

Costruire la strada

Gli esperti sottolineano alcune esigenze del Paese per precisare la strategia, compreso un quadro normativo che favorisca l’attuazione dell’economia circolare, basato sull’aggiornamento delle normative vigenti, ad esempio, sul recupero delle materie prime, nonché su quelle legate alle micro, piccole e medie imprese.

“Alcune delle nuove forme di gestione stanno sviluppando cibo confezionato in plastica, altre importano birre e bibite da lattine di alluminio, PET o tetrapack, e non ci sono regolamenti per questo”, ha detto un professore universitario vicino all’argomento.

Un’altra delle chiamate del mondo accademico è la necessità di stabilire indicatori che consentano di misurare i progressi nell’attuazione, un processo che sarà a lungo termine e richiede soprattutto la conoscenza delle sue caratteristiche, definizioni e concetti, che vanno ben oltre il riciclaggio. , che è solo uno dei suoi componenti.

Affinché la strategia possa esprimersi nella vita, si è pensato in un corso sul tema, questo modello deve essere assimilato dalle imprese e dai territori, con coerenza tra il macro e il micro, ed essere incorporato nelle strategie di sviluppo municipale.

Gli specialisti indicano la necessità di incorporare questo approccio nei macroprogrammi nazionali su scienza e innovazione, nonché nei diversi progetti e nei piani economici 2024.

Da Cubainformacion

20 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO