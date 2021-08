“Sulle ali della dignità”. I lavoratori nel tritacarne della vicenda Alitalia

Il libro che Fabrizio Tomaselli ha dato alle stampe – Sulle ali della dignità, ricostruisce una malastoria recente nel nostro paese, ossia gli eventi che hanno visto come protagonisti l’Alitalia e i suoi lavoratori e come questi si sono opposti alla distruzione della compagnia di bandiera italiana.

E’ la storia del sindacalismo di base in Alitalia vissuta dagli anni ’80 sino ad oggi, con un focus particolare sugli assistenti di volo. Fatti e notizie, analisi e sensazioni, lotte e mobilitazioni, vittorie e sconfitte, errori e percorsi positivi.

La cronaca di una storia infinita che è ancora oggi sotto i riflettori, analizzata e collocata all’interno di un contesto sociale, politico e sindacale che ha portato in questi mesi alla liquidazione della compagnia di bandiera e alla nascita di Ita, praticamente una compagnia di navette aeree subalterna ai monopoli europei del trasporto aereo.

E’ storia indagata e descritta soprattutto dal punto di vista dei lavoratori e di chi negli anni ha costruito un percorso sindacale alternativo: un contributo che legge ed interpreta gli eventi intorno ad Alitalia senza il filtro mediatico che per decenni ha avvolto quest’azienda ed i suoi lavoratori.

“Questo racconto non ha la presunzione di trattare la storia del mondo del lavoro o del sindacato, ma più semplicemente di attraversarla in un dato periodo storico e in una particolare realtà di lavoro.

È la storia della categoria degli assistenti di volo e di Alitalia dall’inizio degli anni ottanta al primo decennio degli anni duemila, raccontata dal mio punto di vista, da una prospettiva diversa da quella delle pubblicazioni ufficiali: quella di lavoratrici e lavoratori che hanno vissuto questa storia in prima persona e hanno costruito un loro sindacato.

Per questo si deve partire dalle soggettività che in qualche modo hanno prima compreso e analizzato, forse in parte anche inconsapevolmente, la materialità del tessuto sociale e politico nel quale si muovevano e poi hanno interagito con esso, contribuendo a costruire un’esperienza singolare nella storia sindacale.

Scopriremo un settore, quello del trasporto aereo, una categoria specifica, quella degli assistenti di volo dell’Alitalia, di cui tanto si continua a parlare, e una parte della storia della ex compagnia di bandiera, vista questa volta dal punto di osservazione di chi lavora.”

(“Sulle ali della dignità”, Fabrizio Tomaselli.) è acquistabile nelle librerie on-line e su ordinazione anche in molte librerie vere e proprie. https://oggisivola.com/dove-trovare-sulle-ali-della-dignita/

30 Agosto 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO