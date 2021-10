Netflix presenta la vita dei palestinesi e Israele si scatena contro la piattaforma

Sotto il titolo “Palestinian Stories”, la rete americana Netflix ha pubblicato una raccolta di 32 opere tra film e documentari pluripremiati, prodotti da registi palestinesi o che ruotano attorno a storie palestinesi, tra acclamazioni palestinesi e diffusa critica israeliana, secondo quanto riportato da Al. American Monitor, domenica 24 ottobre 2021.

I palestinesi hanno elogiato la mossa, che introdurrà il pubblico globale al dramma palestinese e alla narrativa palestinese del conflitto con Israele.

Tuttavia, dopo l’annuncio di questo passaggio, Netflix ha dovuto affrontare una diffusa campagna di critiche israeliane; Alcune organizzazioni e personalità israeliane hanno attaccato mostrando film che adottano la narrativa palestinese sulla piattaforma internazionale.

Con la piattaforma Netflix che trasmette questi film palestinesi, è il primo passo del suo genere attraverso un grande servizio di trasmissione.

Il portfolio di film palestinesi di Netflix include una serie di film nominati o vincitori di premi, come (A Man Returned) del regista palestinese-danese Mahdi Fleifel, (The Crossing) prodotto e diretto da Mai Odeh, e Like Twenty Impossibles, che ha scritto Annemarie Jacir, il primo cortometraggio arabo proiettato al Festival di Cannes, è stato anche selezionato per l’Academy Award.

La serie comprende anche il film “Divine Intervention” del regista palestinese Elia Suleiman – in cui Suleiman onora la sua città natale di Nazareth – che ha vinto due premi e una nomination al Festival di Cannes, e 3000 Nights, prodotto nel 2015 dal regista palestinese Mai Al -Masry, che ha vinto il premio della giuria all’International Film Festival 2016 e al Human Rights Forum.

Storie di vita palestinesi

La maggior parte di questi film racconta storie diverse sulla vita dei palestinesi nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza assediata, e tratta delle orribili violazioni commesse dalle autorità di occupazione israeliane.

Dal canto suo, Netflix ha dichiarato, in un comunicato stampa in occasione del lancio di questa raccolta: “Alcuni film, come: Presente, Mirra e Melograno, Melograno e Mirra, e dev’essere il Paradiso, sono già in rete e verrà ora salvato in (Collezione di storie palestinesi). ) per facilitare ai membri la ricerca di contenuti premium dal mondo arabo.

Netflix ha aggiunto che la raccolta di film, che include diversi generi e formati, mostra la profondità e la diversità dell’esperienza palestinese ed esplora la vita, i sogni, le famiglie, le amicizie e l’amore delle persone.

La rete ha anche indicato che “questa raccolta è un tributo alla creatività e alla passione nell’industria cinematografica araba, poiché Netflix continua a investire nelle storie del mondo arabo”, spiegando che questi film palestinesi saranno disponibili per tutti i clienti.

La catena non si ferma

Mentre ha notato che questa serie di film non si fermerà alle 32 opere, ma sarà seguita da altre opere di registi palestinesi.

May Odeh, direttore di Al Obour Film, ha dichiarato: “Sono lieto che i film palestinesi alternativi siano finalmente disponibili per un vasto pubblico attraverso Netflix. Tutti noi dell’industria cinematografica palestinese siamo ansiosi di condividere la nostra storia con il mondo attraverso la nostra creatività originale produzione in alternativa alle cronache”.

In questo contesto, Buthaina Hamdan, portavoce del ministero della Cultura palestinese a Ramallah, ha affermato che “presentare film palestinesi su piattaforme internazionali formerà l’opinione pubblica mondiale e creerà una giusta consapevolezza della causa palestinese”.

