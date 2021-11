I Purgatori dell’informazione

Domenica sera, su La7, è andata in onda, come di consueto, una puntata di Atlantide, durante la quale il senso minimo del pudore e della vergogna si sono a tal punto smarriti, che il Tg 4 di Emilio Fede, ai tempi del primo Governo Berlusconi, sembrava essere un modello di imparzialità esemplare.

Atlantide: storie di uomini e di mondi – questo il titolo per esteso della trasmissione – per il passato, ci aveva già più volte insultato l’intelligenza (quel poco che ci resta, diciamo la verità, a noi popolo peninsulare) con la sua ideologica e mediocre tossicità, pretendendo di accreditarsi quale programma di pseudo approfondimento politico-culturale.

Pretesa affidata a quell’a sua volta mediocre giornalista che risponde al nome di Andrea Purgatori.

Ex cronista d’assalto al Corrierone e, in seguito, coautore ed interprete, accanto a Corrado Guzzanti, di alcune pur degne performance satiriche.

Tra cui non si può non citare l’indimenticabile cult Fascisti su Marte.

Oggi, Purgatori si è incontestabilmente venduto al denaro di quel Potere – nello specifico del patron di La7, Urbano Cairo – contro cui, ai tempi di Ustica (sua l’inchiesta sul Corsera, dura, puntuale, approfondita, contro il Muro di Gomma alzato da Stato e Servizi sul disastro del DC9) diceva di volersi scagliare e combattere.

E così, l’Atlantide delle Menzogne – come mi piace definirla – si struttura, a tutti gli effetti, come una trasmissione che ha già dato prova della sua specifica e incondizionata matrice ideologica, anti-oggettiva e contro-storica.

Basterebbe ricordare puntate come quella sulle Br, connotata, ovviamente, in chiave cospirazionista.

Ancora?

O quella sull’irricevibile e infamante equiparazione tra Hitler e Stalin.

In una parola, tra Nazismo e Comunismo.

Al punto che, sul finire della messa in onda, addirittura un personaggio non certo pasdaran del marxismo-leninismo, come Paolo Mieli – il cui tasso di anticomunismo non ha molti paragoni – fu costretto a chiarire e ad avallare alcune scelte del Georgiano d’acciaio, capo dell’Urss.

Come, ad esempio, quella riguardante il famigerato – per le demo-borghesie occidentali – Patto Ribbentrop-Molotov.

Or dunque, domenica sera, Purgatori, La7 e il loro Atlantide della menzogna, hanno dato prova di ulteriori progressi, compiuti sul terreno della mediocre falsificazione storico-giornalistica. Trasmettendo una puntata dall’inequivocabile titolo a tesi: “La Gabbia Russia”.

In cui, nell’ormai acclarato delirio psicotico-paranoide che attanaglia l’Occidente filo atlantista, la Russia viene dipinta con i cupi colori dello stato canaglia e vittima della “trinariciuta” dittatura putiniana.

Una farsa in salsa Guerra Fredda di ritorno – che nulla ha da invidiare al marxiano 18 Brumaio di Luigi Bonaparte – con la quale, udite udite, si è cercato di far passare Aleksandr Solženicyn e Aleksej Navalny come due campioni del dissenso democratico.

Due “martiri della Libertà”.

Il primo, al soldo della Cia e degli Usa, fu infatti un personaggio assurto agli altari delle luride demo-plutocrazie occidentali, per un indecente libercolo.

Quell’Arcipelago Gulag – infarcito di drammatizzazioni di quart’ordine, zeppo di falsità, enfatico e mal scritto – divenuto bibbia anti-sovietica nelle mani dei nostri media, dei nostri governi e di ogni anticomunista sotto il protettivo ombrello della Nato.

Fascista e amico di Pinochet, favorevole alla Guerra nel Vietnam, questo narcisista e infoiato predicatore ortodosso, che si credeva un unto dal Signore – sul suolo italico ne abbiamo vasta collezione – fu venerato come un Messia, solo perché faceva comodo alle amministrazioni Usa, nella loro crociata contro il pericolo rosso.

Oggi che però il comunismo in Russia – purtroppo (ma loro lo definivano più modestamente “socialismo reale”, ovvero quello possibile in quelle condizioni) – non esiste più, prosegue comunque la guerra economica contro l’Orso dell’Est.

E allora, ecco che torna utile anche difendere un altro nazista come Navalny, esplicitamente vicino a Pravyj Sektor.

Letteralmente tradotto: Settore Destro.

Partito politico e organizzazione paramilitare ucraina di estrema destra, Pravy è un collettivo di un certo numero di organizzazioni: ultranazionaliste, neonaziste e neofasciste.

Ma, cosa ancor più vergognosa, apertamente finanziato da Stati Uniti (Cia) e Unione Europea.

Questo dunque, in poche parole, il livello infimo toccato dell’informazione italiana e, più in generale, occidentale.

Un’informazione mainstream manipolata e manipolatoria, contraffatta e completamente parziale nel diffondere il verbo del pensiero unico demo-liberista, cui il nostro Purgatori e la sua indigesta trasmissione si iscrivono di diritto.

Noi non possiamo far a meno, però, di rilevare come il fato sofocleo abbia, col suo ghigno beffardo, tirato un brutto scherzo al Nostro.

Nomen Omen, dicevano i latini.

E così, colui che con arrogante pretesa moralizzatrice pretenderebbe di stigmatizzare e condannare le cosiddette purghe russe, o sovietiche che dir si voglia, staliniane o putiniane, si trova, col suo simbolico cognome, ad incarnare la più violenta, pervasiva e terrificante tra le purghe.

Quella dell’intelligenza di un popolo attraverso l’informazione epurata.

Insomma, un dantesco Purgatorio mainstream in cui stiamo precipitando tutti “grazie” all’inferno della cultura e della coscienza desertificata. Arse vive sotto il Totem dell’informazione di Mercato!

Un’informazione non più trasparente e libera, semmai lo è stata. Ma piegata alle logiche geopolitiche, finanziarie ed economiche imposte dai cosiddetti comitati di affare delle élite borghesi.

Un’informazione tossica e pervasiva, capace di trasformare in campioni di libertà addirittura due nazifascisti. Due esaltati megalomani.

Solo in ossequio all’anticomunismo, nel caso di Solženicyn. In smaccata e spietata venerazione del dio Profitto e della competizione inter-imperialista, per quanto riguarda Navalny.

Pertanto, in conclusione, non possiamo che levare alta la nostra voce, ed urlare il nostro più altero disprezzo.

Ci fate orrore. Cari, presunti, colleghi!

24 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO