A Roma il meeting delle radio indipendenti per il Gemini Day

Oggi, sabato 25 marzo il network delle Radio Indipendenti “Gemini” torna a Roma per un evento “dal vivo” che sarà ospitato dal Centro Sociale Brancaleone, sulla Nomentana. E’ il Gemini Day: una giornata di informazione, di cultura e, ovviamente, di radio in nome dell’indipendenza.

Gemini Network è nato quasi quattro anni fa, vivendo la sua prima fase di esistenza in contemporanea con la pandemia di Covid 19 ed i mesi di lockdown. Un particolare importante, che ha contribuito ad accelerare il processo di consapevolezza e di interazione tra le prime radio “fondatrici” del network.

Ma l’idea di creare un network tra le radio indipendenti in Italia nasce da una riflessione ovviamente più ampia, relativa ai cambiamenti che lo sviluppo tecnologico, internet e la digitalizzazione stanno introducendo da anni e molto rapidamente nel mondo dell’informazione e della comunicazione.

Nel giro di poco tempo Gemini Network ha raccolto un numero sempre più alto di radio: storiche emittenti e nuovi progetti, insieme per caratterizzare – di fatto – un “polo editoriale” indipendente ed antagonista in grado di diffondere contenuti ad ampio raggio e di provare a contrapporsi all’omologazione dell’informazione mainstream (la definiamo così per facilità di comprensione).

Una storia che sta procedendo, quella di Gemini, e che è stata caratterizzata anche da eventi “fisici”, oltre naturalmente che dai contenuti meno materiali della radio e dei podcast. Dopo i festival di Perugia e di Padova, e la “carovana radiofonica” di ottobre, che ha attraversato l’Italia, l’appuntamento è ora a Roma. Sabato 25, come detto, ospiti del Brancaleone.

Ecco il programma di oggi e di domani

Sabato 25

★ 11.00 – accoglienza iscritt* workshop e seminari

★ 13.00 – pausa pranzo e diretta radiofonica di Gemini Network

★ 14.30 – 17.30 – workshop

★ 17.30 – aperitivo radiofonico

★ 18.30 – Cronache Ribelli presenta “Fascisti e Antifascisti”

★ 20.30 – Cena popolare – vegan

★ 21.30 – Cabaret astrologico di Astronza

★ 22.30/3.00 – dj set Gemini All Stars

Dalle 18 ingresso 3€ con tessera ARCI

I WORKSHOP

★ prezzo 5€

★ posti limitati

★ iscrizione obbligatoria

25 Marzo 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO