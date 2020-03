Cuba. Quattro casi di coronavirus, tre sono turisti italiani

Il Ministero della Sanità Pubblica di Cuba ha riferito la conferma di un altro caso positivo per il nuovo coronavirus, che unisce i tre turisti italiani che erano noti per essere portatori di questo patogeno da mercoledì.

Ieri, un nuovo caso positivo per il nuovo Coronavirus è stato confermato presso il Centro di riferimento nazionale dell’Istituto di medicina tropicale Pedro Kourí (IPK).

In questo caso si tratta di un residente cubano a Santa Clara, provincia di Villa Clara, marito di una cittadina boliviana residente però a Milano, che è entrata nel paese il 24 febbraio. Il caso è apparentemente asintomatico ed ha iniziato a sviluppare lievi sintomi respiratori il 27 dello stesso mese.

L’8 marzo, il marito ha iniziato con i sintomi respiratori, ed entrambi si sono al sistema sanitario, dove sono stati immediatamente ricoverati all’ospedale di isolamento di Villa Clara e successivamente trasferiti e ricoverati ieri all’IPK.

Nei test effettuati, il cittadino cubano è stato positivo per il nuovo coronavirus, mentre sua moglie è risultata negativa, dato il tempo di 15 giorni trascorso dal 24 febbraio che è quello previsto per l’evoluzione della malattia dai primi sintomi.

Le azioni di controllo epidemiologico sono svolte su persone identificate come contatti avuti dalla coppia nei giorni precedenti e che rimangono asintomatiche e sotto sorveglianza.

L’evoluzione di entrambi i pazienti è favorevole e nessuno dei due finora è in pericolo di vita.

In relazione ai tre casi di turisti italiani confermati e segnalati giovedi e identificati a Trinidad, questi continuano a evolversi in modo soddisfacente sotto stretto controllo medico.

