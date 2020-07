Francia. Abusi e violenze nelle celle del Tribunale di Parigi

La denuncia di un funzionario e il puntuale lavoro di inchiesta condotto dal media indipendente StreetPress hanno permesso di scoperchiare un sistema di abusi, violenze, vessazioni, insulti razzisti e omofobi nelle celle del Tribunale di Parigi, da parte dei giudici di pace e degli agenti della polizia giudiziaria nei confronti delle persone in attesa di udienza e comparizione di fronte al giudice.

Tra il 2018 e il 2019, il caporalmaggiore Amar Benmohamed ha allertato i suoi superiori circa questi abusi, specialmente quelli commessi dai membri della polizia giudiziaria durante il turno notturno di sorveglianza delle persone detenute in queste celle situate sotto il palazzo di giustizia.

Dall’alto non è mai arrivato alcun intervento né sanzione disciplinare; alti funzionari, invece, hanno in più occasioni agito per nascondere i misfatti e le segnalazioni di questi comportamenti illeciti. Alcuni dei funzionari coinvolti nell’inchiesta hanno ricevuto promozioni e avanzamenti di rango, oltre alla copertura e all’impunità delle loro azioni brutali e violente.

In questo video registrato da StreetPress, Amar Benmohamed racconti numerosi episodi divenuti una regolarità nei piani interrati del Tribunale di Parigi: insulti razzisti ed omofobi, privazione dei pasti e delle cure mediche, condizioni igieniche e sanitarie ai limiti della tolleranza umana, furti di piccoli oggetti elettronici e denaro, molestie di carattere sessista. Amar Benmohamed è diventato il bersaglio dei suoi colleghi e dei suoi superiori gerarchici, i quali lo definiscono un “ratto”, un “traditore”.

Riportiamo l’inchiesta integrale pubblicata da StreetPress tradotta in italiano. A seguito della denuncia pubblica dei fatti, la Procura della Repubblica di Parigi ha annunciato martedì 28 luglio l’apertura di un fascicolo specifico; tuttavia, le indagini sono affidate al ramo giudiziario dell’Ispettorato Generale della Polizia Nazionale (IGPN), che però più volte ha operato come “lavatrice” di qualsiasi macchia a carico degli agenti di polizia.

*****

Un agente di polizia rivela centinaia di casi di abusi e razzismo nelle celle del Tribunale di Parigi

Mathieu Molard, Christophe-Cécil Garnier, Yann Castanier (StreetPress)

L’enorme edificio di vetro si staglia con i suoi 38 piani verso il cielo. E, meno noti, tre livelli sotterranei. Il più grande tribunale d’Europa, dove ogni giorno quasi si presentano circa 9.000 persone. È nel primo e secondo piano interrato che si nasconde il deposito – rinominato Compagnie de Gare de la Zone d’Attente (CGZA) – teatro della maggior parte dei fatti rivelati da questa inchiesta. Una fila di celle con pareti bianche prive di luce naturale dove gli imputati sono rinchiusi prima e dopo la loro comparizione davanti al giudice. Un totale di quasi 200 agenti di polizia sono responsabili della sorveglianza delle 120 celle giorno e notte. È in questo scantinato igienizzato, ma anche in precedenza nell’insalubre scantinato del vecchio tribunale, che una ventina di funzionari pubblici in servizio di notte hanno regnato nel terrore per più di due anni.

Sulla base della testimonianza di un informatore, il caporal maggiore Amar Benmohamed (Ufficiale di Polizia Giudiziaria), numerose fonti, ma anche grazie a diverse centinaia di documenti interni (rapporti, e-mail, note…) StreetPress solleva il velo su fatti di una portata senza precedenti, commessi nel cuore dell’istituzione giudiziaria francese: nelle celle del deposito, più di mille persone sono state sottoposte da agenti di polizia a umiliazioni, spesso insulti razzisti o omofobi, privazione di cibo o acqua, negazione delle cure mediche… Alcuni dei funzionari pubblici coinvolti hanno anche, in diverse occasioni, approfittato dei trasferimenti nelle carceri per rubare denaro o piccole apparecchiature informatiche a detenuti scelti perché non parlavano francese.

“In totale, nell’arco di poco più di due anni, più di mille detenuti sono stati maltrattati. Probabilmente è anche di più”, denuncia il caporal maggiore Benmohamed, che è un delegato sindacale della Unité SGP-Police. Per Arié Alimi, avvocato dell’informatore, “i fatti denunciati, di una gravità senza precedenti, rivelano un sistema illecito e l’impunità dei loro autori, macchiano l’intero sistema di giustizia penale dell’Alta Corte e le decisioni ivi pronunciate”.

La nostra inchiesta non finisce qui. In quel seminterrato, alcuni funzionari pubblici sembrano andare a ruota libera e attaccano addirittura i loro colleghi. Testimonianze e documenti mostrano molestie sessuali e morali, insulti razzisti…

In tre anni, tutti questi fatti sono stati oggetto di diversi rapporti scritti che StreetPress ha potuto consultare. E, almeno tre indagini distinte sono state condotte dall’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN). Ogni volta, ci risulta che le prove riportate sono state confermate da diversi funzionari. Ad oggi, tuttavia, non sono state adottate sanzioni e non sono state avviate azioni legali per questi fatti.

I principali imputati hanno persino visto progredire la loro carriera e hanno ottenuto i trasferimenti che volevano. Per spirito corporativo e per paura dello scandalo, senza dubbio, la gerarchia del caporalmaggiore Amar Benmohamed ha consapevolmente represso il caso. Ecco perché lui ha deciso di confidarsi a StreetPress: “Il motivo per cui parlo oggi è che ho fatto di tutto [all’interno della polizia] per risolvere questo caso e ciò ha fallito”.

Mentre avrebbe potuto chiedere l’anonimato, Amar Benmohamed ha scelto di testimoniare faccia a faccia, a rischio di vedere la sua carriera distrutta. “Mi assumo la responsabilità di tutto ciò che dico”, dice sobrio nella sua voce calma, “devo fare tutto il possibile per cambiare le cose”.

Questa decisione di andare in fondo a questa battaglia, l’ha presa nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2019. Quel giorno, una giudice di pace di stanza nel seminterrato del Tribunale, reagisce a gran voce nei confronti un detenuto che chiede un pasto senza carne di maiale: “Prenderete ciò che vi sarà dato. Siamo stufi dei “beduini”, sono loro che rompono le palle in Francia”.

A pochi metri di distanza, gli agenti seduti nei loro uffici con la porta aperta sentono commenti razzisti. “Si alzano per intervenire”, ha ricordato il caporalmaggiore Benmohamed. “Ma l’unica reazione degli ufficiali è quella di spostarla in un altro posto per la notte”. Nessuna punizione, difficilmente un rimprovero.

Questa è una scena di troppo. Perché da oltre due anni spinge i suoi diretti superiori ad agire. Senza successo. Questa volta decide di colpire più in alto e minaccia di “salire i piani”. Vuol dire informare i magistrati. Per calmare le cose, il suo superiore gli chiede di scrivere un rapporto. Il caporalmaggiore Benmohamed lo fa… E mette in copia diversi livelli della gerarchia. Un modo facile per evitare che la sua parola venga soffocata. È andato avanti troppo a lungo: questo sistema di “maltrattamento” commesso come da una “banda organizzata” va avanti da più di due anni: “Per certi fatti, si può quasi parlare di tortura”.

Questi abusi sono iniziati nella prima metà del 2017, nel vecchio Tribunale dell’Ile de la Cité. A quel tempo, parte del personale del “gruppo 1” del deposito – “ragazzi e ragazze con esperienza” – è stato trasferito, sostituito da esordienti appena usciti dall’accademia di polizia. “É stato l’inizio delle promozioni di Valls” (così chiamate perché allora era Ministro dell’Interno e poi Primo Ministro), spiega Amar Benmohamed.

Un agente di polizia di alto livello ha aggiunto a StreetPress: “Si sono impegnati a reagire agli attacchi. Per farla breve, alcuni di loro sono lì per difendere l’Occidente cristiano in pericolo. Il livello di razzismo è piuttosto alto”.

Non appena si stabiliscono in tribunale, queste giovani reclute si abbandonano a comportamenti inappropriati, dice il caporal maggiore. E mettono in moto una dinamica malsana. “Chiamano tutti gli imputati “bastardi”. “C’è rimasto del cibo per i bastardi?” o “Riportate quel bastardo in cella”. La parola entrò nel linguaggio comune e tutti la seguirono, compresi gli alti di grado. Tranne che due ufficiali”.

Poco dopo il loro arrivo, Amar Benmohamed nota un aumento degli incidenti con i detenuti. Decide quindi di dare un’occhiata più da vicino a questi nuovi arrivati. Quello che scopre nel corso dei mesi è sconcertante. Insulti razzisti, a decine. “Chiudi quella cazzo di bocca, sporco arabo”, “negro”, “razza sporca”, o le più terribili: “Ti butterò tutto nella Senna”, “Se me lo avessero permesso, avrei dato fuoco a tutte queste merguez”.

Alcune notti, addirittura, una degli agenti di polizia avrebbe usato il microfono riservato agli annunci generali (evacuazione o fuga, ecc…) per svegliare tutte le persone nelle celle urlando: “Forza, alzatevi, beduini e negri, basta dormire, in piedi”.

Un maggiore, testimone della scienza, l’avrebbe definita “semplice iniziazione”. A volte anche gli insulti assumono un carattere omofobico. “Sporco frocio”, “vatti a far inculare”, Amar Benmohamed elenca nella sua voce calma. Questi sono solo una manciata di esempi. La litania è infinita: “Era quasi ogni giorno. Noi [con i colleghi che non perdonano] abbiamo cercato di fare un po’ di contabilità, ma è impossibile. Diverse centinaia di persone sono state insultate nel deposito. E questo è solo per gli insulti…”.

Ogni volta che ne è testimone, il caporal maggiore assicura di intervenire. Per esempio, nel marzo 2018, la ragazza di un terrorista, che aveva appena raggiunto la maggiore età, è stata portata al deposito notturno prima di essere presentata a un magistrato. L’ufficiale di polizia giudiziaria scopre la giovane ragazza in lacrime che chiede un semplice bicchiere d’acqua che la polizia si rifiuta di darle. Redarguisce una dei funzionari incaricati e le chiede di andare a prendere la tazza. La risposta è: “Se fosse per me, le taglierei la gola e la lascerei morire dissanguata”.

Lui alza la voce, lei esegue. Ma come sempre, quando si volta le spalle, l’abuso continua. “Diversi colleghi mi hanno detto, perché ci sono anche grandi ragazzi e ragazze che lavorano lì”, insiste. “Perché la gerarchia non ha fatto nulla”, la privazione dell’acqua continuerà fino al trasferimento del tribunale nell’aprile 2018: queste nuove celle sono dotate di un rubinetto. D’altra parte, la privazione di cibo sarà all’ordine del giorno nel deposito notturno per più di due anni.

Nel suo rapporto del 12 marzo 2019, il caporalmaggiore Amar Benmohamed ha descritto in dettaglio quanto segue: “Oltre ad essere verbalmente stigmatizzati al momento della perquisizione, gli imputati che avevano avuto la “sfortuna” di entrare nella giostra verbale […] sono stati talvolta (una volta messi nelle loro celle) privati del cibo per diverse ore, o addirittura per tutta la notte”.

Si dice che alcuni funzionari abbiano sviluppato l’abitudine di sputare nei vassoi del pranzo o di buttarli per terra “come ai cani”. Alcuni detenuti musulmani sono anche portati a credere che il cibo contenga carne di maiale, in modo da privarsi dei pasti.

Un’altra misura di ritorsione spiegata in quel rapporto: “Inoltre, quando questi imputati avevano chiesto di essere visitati dal medico …, il poliziotto o i poliziotti con cui è avvenuto lo ‘scontro’ hanno mentito all’imputato dicendo che il medico sarebbe venuto la mattina dopo, mentre allo stesso tempo il poliziotto ha scritto … che l’imputato aveva rifiutato la visita medica”.

Questo comportamento illegale trasforma il deposito in una pentola a pressione. Tanto più che nelle celle sovraffollate e malsane dell’ex corte dell’Île de la Cité il caldo può essere soffocante in estate. “Ho scoperto che nella vecchia aula di tribunale la polizia tagliava regolarmente il sistema di ventilazione di proposito”, sospira il nostro uomo. “Dentro, dove a volte più di 15 persone erano rinchiuse, era come una fornace”.

La gente arriva al deposito dopo 24 o 48 ore – a volte anche 96 ore – in custodia della polizia, stanca per gli interrogatori e le notti in cella. “Sono sporchi, sono affamati. A volte hanno perso tutto e sono stressati prima di andare davanti a un magistrato”. É tutta la loro vita in bilico. A ciò si aggiunge la temperatura eccessiva, “oltre 40 gradi”, senza cibo o acqua: “Sì, credo che non siamo lontani dalla tortura”.

Il 12 marzo 2019, non è la prima volta che Amar Benmohamed denuncia il comportamento illegale di alcuni suoi colleghi. Alla fine dell’estate del 2018, il caporal maggiore ha denunciato i furti commessi da alcuni di questi giovani giudici di pace.

Le reclute avevano messo in atto una tecnica consolidata per intascarsi il denaro. Nei giorni di lavoro, si sono offerti volontari per aprire una seconda cassa per riporre “le perquisizioni” (tutti gli oggetti che i deferenti hanno su di loro). Una volta spariti dalla vista, i colleghi rubano un po’ di denaro o piccole apparecchiature informatiche (in particolare uno scaffale). Gli oggetti rubati non vengono quindi registrati nei rapporti di ricerca. Uno di loro, colto in flagrante da un collega, avrebbe detto: “Il bastardo (un asiatico) non parla una parola di francese, a nessuno importa di lui”.

Interrogato, sempre da questo collega, sul rischio di vedere il detenuto farne uno scandalo, si sarebbe arreso: “Non preoccuparti, ci sono abituato, è la parola di un bastardo contro la nostra e prendo solo ragazzi che non parlano una parola di francese”.

I furti che coinvolgono i funzionari di questo servizio non si limitano al denaro e agli oggetti elettronici. Nel 2016 e nel 2017, quantità significative di stupefacenti sarebbero scomparse dalla “Sala Cusco”. Questa stanza all’interno dell’unità medico-giudiziaria dell’Hôtel-Dieu è sotto la custodia dello stesso personale di polizia. È qui, in particolare, che i “corrieri” arrestati negli aeroporti mentre provano a contrabbandare droga vengono portati a defecare gli ovuli contenenti la droga. Secondo le nostre informazioni, in seguito a queste sparizioni di droga, è stata aperta un’indagine dell’IGPN e sono stati intervistati almeno dieci funzionari del deposito. Non sappiamo se questa ha fatto luce sulla responsabilità e non c’è nulla che colleghi questo caso agli agenti di polizia coinvolti nei suddetti eventi.

Secondo le nostre informazioni, diversi funzionari che si trovano ad affrontare l’IGPN o i loro superiori hanno confermato sia i furti di denaro denunciati nel 2018 sia tutti gli abusi e gli insulti razzisti denunciati l’anno successivo. Anche i diretti superiori delle forze di pace accusate sono consapevoli di questi problemi. Ciò è dimostrato da una serie di e-mail inviate da alti funzionari che ricordano alla polizia del deposito una serie di regole. Ad esempio, in uno di essi si afferma: “I commenti razzisti, abusivi o discriminatori, siano essi rivolti agli imputati o anche tra funzionari, sono gravi violazioni passibili di procedimenti legali e amministrativi. Dovrebbero quindi essere proibiti”.

L’autore dell’e-mail, un tenente, continua: “Inoltre, attribuisco particolare importanza al fatto che i detenuti possano godere di tutti i loro diritti, in particolare cibo, bevande, medico e copertura”.

Inoltre, ci sono molte e-mail, sempre firmate da alti funzionari, che ricordano loro le regole che regolano l’uso delle telecamere di sorveglianza, specificando in particolare che è vietato filmare gli schermi con gli smartphone e menzionando in più occasioni l’esistenza di “incidenti” o “problemi”. Amar Benmohamed defrica l’accaduto: “Abbiamo avuto diversi ragazzi che hanno filmato gli schermi di sorveglianza quando avevamo delle personalità al deposito. In seguito, li usavano per far sembrare gli splendidi con le ragazze”.

Racconta anche che alcuni funzionari pubblici hanno scattato fotografie dirette di personaggi pubblici in situazioni poco favorevoli. “Alexandre Benalla, per esempio”. Contattato da StreetPress, ha confermato che una foto (poi pubblicata sul settimanale Le Point) era stata scattata, senza il suo consenso, da un membro dello staff.

Molti avvocati hanno sentito le storie di abusi da parte dei loro clienti. Dei 20 magistrati contattati, dieci hanno confermato a StreetPress di aver ricevuto un tale feedback. Philippe-Henri Honegger dice: “Comportamenti che vengono segnalati molto regolarmente”. “Uno su due dei miei collaboratori fissi ha clienti che si lamentano di non aver mangiato nulla”, dice Amélie Carron. “Ho effettivamente ricevuto un feedback su molteplici vessazioni”, aggiunge l’avvocato Camille Vannier.

Inoltre, in un rapporto per il difensore dei diritti che StreetPress ha potuto consultare, diversi studenti delle scuole superiori di Arago (il 22 giugno 2018, 102 giovani sono stati arrestati a seguito dell’occupazione della scuola) testimoniano anche di maltrattamenti al deposito.

Le peregrinazioni criminali di alcuni agenti di polizia di stanza al deposito del Tribunale di Parigi non hanno risparmiato i loro colleghi. Un rapporto descrive in dettaglio un alterco tra due agenti di polizia con gesti minacciosi e commenti razzisti. Anche altri due funzionari pubblici sostengono di essere stati sottoposti a “molestie morali” da parte di altri operatori di pace.

In un rapporto dell’agosto 2019, il primo riportava “commenti degradanti e minacce ripetute” contro di lei. È accusato di aver preso un congedo per malattia, che si dice abbia avuto un impatto sugli orari dei suoi colleghi. “Penso che non ti aspettati di essere accolti molto bene al tuo ritorno!”, sarebbe la minaccia di uno dei funzionari pubblici in un messaggio di posta elettronica. Nel suo rapporto, la vittima afferma: “Aggiungo che altri due colleghi che erano anche in congedo per malattia o infortunati in servizio avevano diritto alle stesse cure e alla stessa considerazione”.

Al suo ritorno, ha un vero comitato di accoglienza. Una giudice di pace avrebbe “aggredito verbalmente il suo volto portando il suo volto a un centimetro di distanza dal mio”. Lei gli avrebbe detto in faccia: “I colleghi come te: meritano uno schiaffo, anche la gerarchia è stufa di te”.

Nella conclusione del suo rapporto scrive: “Vorrei sottolineare che tutta la gerarchia della brigata notturna era a conoscenza dei fatti”. Dopo questa aggressione, il funzionario è stato messo in malattia e l’IGPN ha aperto un’indagine.

Diverse giovani giudici di pace si sono lamentate anche di riferimenti e commenti inappropriati da parte dei loro superiori. Uno di loro, in particolare, è accusato di comportamenti che potrebbero essere caratterizzati come molestie sessuali. Per esempio, alle “colleghe, ha detto, ‘posso darvi le vostre misure solo guardandovi’”, riferisce Amar Benmohamed. Non si ferma alle parole. “Mise la mano sulle mani di giovani funzionari pubblici o prese i loro fianchi”. Mentre alcune osano respingere questo superiore, altre, secondo diversi documenti scritti che StreetPress ha potuto consultare, vengono in tribunale “con una fitta allo stomaco”.

Fino a quando? Il 12 marzo 2019, la denuncia scritta di Amar Benmohamed di ripetuti insulti razzisti e abusi seriali ha costretto i suoi superiori a reagire: ha messo in copia diversi ufficiali superiori. E anche se, come dimostra la nostra seconda indagine, c’è ancora una chiara volontà da parte della gerarchia (fino all’ufficio del prefetto Lallement) di nascondere sotto il tappeto il caso, l’IGPN viene interpellata. Finora non sono state adottate sanzioni e il caso non è stato deferito ai tribunali. Si è verificata semplicemente un’ondata di cambiamenti. Non si tratta di una punizione, poiché i funzionari in questione ottengono i posti richiesti. La conseguenza di questo rinnovamento è di calmare la partita nel deposito notturno, secondo il caporal maggiore Benmohamed.

La pagina è stata definitivamente voltata? Non definitivamente… StreetPress ha letto due resoconti di eventi successivi a questa ondata di cambiamenti che si adattano perfettamente alle abitudini criminali di alcuni funzionari del deposito.

Nel dicembre 2019, l’avvocato Camille Vannier assiste tre uomini di nazionalità ciadiana. All’uscita dal deposito, il trio si è lamentato di non aver avuto accesso al cibo: “Videro che alcune persone avevano avuto cibo e loro no. Mi hanno anche detto di derisioni. Ma poiché parlano un francese esitante, non sono stati in grado di riferirmi i commenti in modo più preciso”.

Un altro caso. Il 15 giugno 2020, Gaspard D., dopo la sua custodia da parte della polizia, viene portato in tribunale. Poco prima della sua presentazione ai magistrati, viene collocato in una piccola stanza adiacente all’aula. È lì, a pochi metri dai giudici, che iniziano i maltrattamenti e gli insulti, denuncia il suo avvocato Hanna Rajbenbach.

L’interessato racconta: “Gli ho detto che ero piuttosto debilitato e ho chiesto se potevano portarmi del cibo o chiamare un medico”. Rifiuto da parte dei funzionari. Così, per cercare di accedere al medico, Gaspard D. inizia a bussare alla porta. “Risposero con scherno e insulti”. Peggio ancora, le derisioni continuano anche durante l’udienza: “Nella stalla, mi lanciavano insulti come ‘figlio di puttana’ o in relazione a quello che diceva a se stesso durante l’udienza”.

Così, il pubblico ministero parla della morte del padre biologico. “Mi hanno detto che era giusto per me. Cose del genere”. Di ritorno in cella, gli insulti continuano a volare: “Era un flusso costante. “Torna dal tuo fottuto psichiatra”, “la tua ragazza, me la scoperò”, “se hai fame, succhiami il cazzo”, “vaffanculo”…”.

Al deposito dove continuano gli abusi. “Ho mangiato un pasto freddo, mi hanno portato via il materasso e la coperta la mattina dopo per rappresaglia”.

Alcuni dei funzionari pubblici coinvolti nella nostra indagine sono ancora impiegati presso il deposito, la direzione non è cambiata e la maggior parte di questi funzionari è addirittura salita di rango.

31 Luglio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO