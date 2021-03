La Corea del Nord prende le misure a Biden. Due test missilistici in pochi giorni

La Corea del Nord ha effettuato il lancio sperimentale di due missili balistici nel Mar del Giappone. A riferirlo è lo stesso governo giapponese insieme a quello statunitense. Si tratta del primo lancio di questo tipo da quando Biden si è insediato alla Casa Bianca. L’ultimo test missilistico della Corea del Nord era avvenuto esattamente a un anno fa, il 29 marzo del 2020 e alla Casa Bianca c’era Trump.

I due missili sono stati lanciati da Sondok, lungo la costa orientale della Corea del Nord, attorno alle ore 7 di oggi, e si sono inabissati al di fuori delle acque territoriali e della zona economica esclusiva del Giappone venti minuti più tardi, senza causare alcun danno o pericolo a imbarcazioni o aerei.Sia il Giappone che la Corea del Sud hanno condannato il lancio, che è avvenuto appena due giorni la notizia di un altro test – effettuato alla fine della scorsa settimana nel Mar Giallo – ma in questo caso di missili da crociera che però non sono vietati dalle risoluzioni Onu come lo sono invece quelli balistici.

Secondo fonti coreane, i missili hanno percorso 450 chilometri e hanno raggiunto un’altitudine di 60 km. Seul non ha specificato di che tipo di missile si sia trattato.

Dopo un rapporto caratterizzato da alti e bassi con Donald Trump, il leader nordcoreano Kim Jong Un non ha mai fatto dichiarazioni sullo stato delle relazioni con gli Usa nelle prime settimane dell’amministrazione Biden. Solo pochi giorni fa ne è stato riconosciuto ufficialmente l’insediamento. Trump aveva incontrato di persona Kim Jong Un in due vertici, a Singapore e ad Hanoi.

Nei giorni scorsi si sono le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud e poi ci sono state la visita a Seoul del segretario di Stato americano, Antony Blinken, e della Difesa, Lloyd Austin. Poi Pyongyang ha effettuato i test con due missili da crociera nel Mar Giallo e adesso quelli balistici nel Mar della Giappone.

I consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Unti, Giappone e Corea del Sud dovrebbero incontrarsi a Washington la prossima settimana proprio per discutere il nuovo approccio degli Stati Uniti, e coordinare una linea di condotta multilaterale nei confronti di Pyongyang. Il consigliere alla Sicurezza della Casa Bianca, Sullivan, ha ammesso che la tensione in atto tra Stati Uniti e Cina sta ostacolando, almeno per ora, qualsiasi confronto anche in merito alla Corea del Nord: “Nel frattempo, gli Stati Uniti continueranno a ergersi con fermezza per la loro difesa e quella dei loro partner e alleati”.

Insomma, la Corea del Nord, e non solo, sta prendendo le misure a Biden.

