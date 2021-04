Ecuador. Vince Lasso: si intensifica il neoliberismo

Guillermo Lasso ha vinto le elezioni presidenziali contro Andres Arauz in Ecuador. Ha ottenuto il 52,51% dei voti contro il 47,49% con il 93,29% delle schede valide sul totale del 97,60% scrutinate.

I risultati sono stati consegnati nelle prime ore della notte di domenica dal Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), dopo una giornata che si è svolta in tutto il paese tra le sette del mattino e le cinque del pomeriggio.

Il risultato ha contraddetto ciò che era stato previsto dalla maggior parte dei sondaggisti, che, per settimane, hanno dato Arauz come vincitore con percentuali variabili. Il voto nullo è stato di 1.660.802 di schede e il voto in bianco di 163.913, su un totale di 10.211.652 elettori. In questo modo il candidato dell’alleanza CREO-Partido Social Cristiano ha ottenuto la vittoria per assumere la presidenza il 24 maggio.

“Lavoreremo da domani nel processo di vaccinazione, lavoreremo con determinazione affinché i 17 milioni di ecuadoriani – senza lasciare indietro nessuno – beneficino del cambiamento di un paese democratico, libero, prospero, un paese di libertà, dove nessuno deve avere paura, stanotte possiamo tutti dormire in pace e tranquillità. Non vengo con una lista di chi voglio perseguitare o vedere in prigione, voglio vedere tutti gli ecuadoriani liberi, che non hanno paura del governo”, ha detto Lasso.

“Grazie per avermi dato l’opportunità di essere il vostro presidente e di potervi servire. Oggi è un giorno di festa, la democrazia ha trionfato, tutti voi avete usato il vostro diritto di scelta e avete optato per un nuovo corso molto diverso dagli ultimi 14 anni in Ecuador. Dal 24 maggio, assumeremo con responsabilità la sfida di cambiare il destino del nostro paese e realizzare per tutti l’Ecuador delle opportunità che tutti desideriamo”, ha aggiunto.

“Voglio salutare chiedendo a tutti di sentirsi protetti dal tricolore nazionale, l’unica bandiera che unisce noi 17 milioni di ecuadoriani, voglio chiedere a Dio di continuare a benedirci (…) cari amici, che Dio benedica l’Ecuador”, ha concluso.

Arauz, da parte sua, ha affermato nelle sue dichiarazioni: “Oggi è arrivato il momento di andare avanti, dobbiamo creare e costruire ponti, questa è una battuta d’arresto elettorale, ma in nessun modo una sconfitta politica e morale, perché il nostro progetto è per la vita. Farò una telefonata al signor Guillermo Lasso, mi congratulerò con lui per la vittoria elettorale ottenuta oggi e gli mostrerò le nostre convinzioni democratiche”.

“Gli oltre quattro milioni di voti che mi accompagnano oggi sono un mandato, un impegno a difendere le politiche che accompagnano e promuovono la giustizia sociale, la dignità, l’educazione e la salute pubblica. Con tutta la nostra forza politica e legislativa, che ci rende la principale forza politica della Repubblica dell’Ecuador, saremo attenti a qualsiasi tentativo di utilizzare lo Stato a beneficio di pochi privilegiati, saremo come abbiamo sempre fatto in difesa delle grandi maggioranze”, ha garantito.

“Abbiamo l’obiettivo di poter costruire quella nuova maggioranza, quel blocco storico, rappresentato dal progressismo, dalla plurinazionalità e dalla democrazia sociale, sono elementi costitutivi del nostro Stato, della nostra Costituzione, e devono riflettersi nella maggioranza popolare progressista che l’Ecuador richiede. Oggi non è la fine, è l’inizio di una nuova fase del potere popolare”, ha affermato Arauz.

La percentuale ottenuta da Lasso ha significato l’inversione della distanza di più di 12 punti che lo aveva separato da Arauz nel primo turno. Ci sono diverse ragioni per questo risultato, come il compattamento del voto anti-correista in un paese segnato dalla divisione Correa/anti-correismo, la migrazione degli elettori di Yaku Pérez e Xavier Hervas – terzo e quarto al primo turno – a favore di Lasso.

La sconfitta di Arauz si spiega anche con i limiti della sua campagna, nel quadro di un movimento con politici perseguitati, con leader fuori dal paese e poca struttura organizzativa. “Siamo arrivati a queste elezioni in condizioni molto complesse, sappiamo tutti che siamo stati vittime di persecuzioni, molestie, insulti, odio, il tentativo di mettere fuori legge il nostro movimento, attacchi alla persona, alla famiglia”, ha denunciato Arauz.

Il giorno delle elezioni è passato senza incidenti. Entrambi i candidati erano presenti in diversi seggi elettorali. Il primo, che non è residente in Ecuador e quindi non poteva votare, era nel sud di Quito – una zona popolare della città – insieme al suo vicepresidente, Carlos Rabascall. Entrambi hanno accompagnato Silvia, una commerciante indebitata con un microcredito, sul punto di perdere la sua casa e la sua attività, a votare.

“Abbiamo accompagnato Silvia a votare, ad esercitare il suo diritto, il suo obbligo costituzionale, la sua opportunità di recuperare la sua dignità, il suo futuro, la sua speranza nel nostro paese (…) abbiamo bisogno di un governo di unità nazionale, oggi siamo qui insieme a tutto il popolo ecuadoriano, chiediamo questa unità, basta con le lotte, basta con i litigi, vogliamo un governo che si occupi della maggioranza della popolazione, che dia soluzioni ai problemi, e noi siamo qui per questo”, ha detto Arauz.

Lasso, da parte sua, ha votato nell’altro centro di potere elettorale, la città di Guayaquil, accompagnato da sua moglie, Maria Lourdes Alcivar. Lì ha affermato: “Questo è un giorno in cui tutti gli ecuadoriani, con il potere del voto, possono scegliere il futuro che i nostri figli, i nostri nipoti vivranno, tutti aspiriamo a un Ecuador di opportunità, libero e democratico, dove tutte le famiglie possono raggiungere la prosperità”.

Entrambi i candidati hanno chiesto la formazione di un “governo di unità” nel contesto di un paese in crisi economica e sanitaria, segnato dalla divisione correismo/anti-correismo che attraversa tutta la politica compreso il movimento indigeno, il tradimento politico del presidente uscente Lenin Moreno, il dispiegamento di un “lawfare” contro il correismo che, in questo movimento, ha significato un degrado istituzionale e una riduzione della democrazia.

Con la vittoria di Lasso, inizierà ora in Ecuador una nuova tappa di intensificazione del neoliberismo, che ha già il suo assaggio nel progetto di privatizzazione della Banca Centrale dell’Ecuador, che potrebbe essere realizzato prima che Moreno lasci il palazzo presidenziale di Carondelet il 24 maggio.

La mappa continentale continuerà, da parte sua, allo stesso punto di correlazione tra forze progressiste e governi di destra, con le conseguenti limitazioni per la ricostruzione degli organismi d’integrazione latinoamericani.

