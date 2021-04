Cuba. 60 anni di Rivoluzione Socialista

Nel mezzo del più profondo dolore e della più grande indignazione, è nato l’energica e storica dichiarazione. Quel 16 aprile 1961, nel cuore dell’Avana, Fidel definì il carattere socialista della Rivoluzione Cubana.

Accanto ai resti degli eroici giovani caduti a causa della crudele azione imperialista del giorno precedente [l’invasione della Baia dei Porci, ndt], il leader della Rivoluzione affermò categoricamente il cammino già intrapreso, in mezzo ad aggressioni e minacce:

“Perché ciò che gli imperialisti non possono perdonarci è che siamo qui; ciò che gli imperialisti non possono perdonarci è la dignità, l’integrità, il coraggio, la fermezza ideologica, lo spirito di sacrificio e lo spirito rivoluzionario del popolo di Cuba”.

“È questo che non ci possono perdonare, che siamo lì sotto il loro naso e che abbiamo fatto una Rivoluzione socialista proprio sotto il naso degli Stati Uniti! […] Compagni operai e contadini, questa è la Rivoluzione socialista e democratica degli umili, con gli umili e per gli umili. E per questa Rivoluzione degli umili, con gli umili e per gli umili, siamo pronti a dare la vita”.

Ha segnato un momento assoluto per la nazione. Cuba stava diventando non solo il primo paese libero dal giogo imperialista in America Latina e nei Caraibi, ma anche il primo a intraprendere la straordinaria sfida di costruire il Socialismo in questa parte del mondo. Noi, gli ultimi a liberarsi dal giogo coloniale, siamo stati i primi a scommettere sulla società del futuro.

La Rivoluzione raccolse il meglio della tradizione storica di lotta del popolo cubano e lo fuse con il pensiero marxista-leninista di forgiare una società migliore, più giusta, più unita, dove gli esseri umani fossero fratelli e non lupi che si sbranano a vicenda.

Fu un’esperienza sui generis, eccitante, impegnativa, a volte utopica, non esente da difficoltà e sotto la costante pressione di minacce, aggressioni e blocchi imperiali.

Coloro che combatterono e coloro che caddero quel glorioso aprile di 60 anni fa a Playa Larga, Pálpite, Soplillar, San Blas e Playa Girón, lo fecero in nome del Socialismo, in difesa della Rivoluzione Socialista.

Il Socialismo ha reso per la prima volta il popolo padrone delle sorti del paese; proprietario delle nostre terre, delle nostre industrie e zuccherifici, delle nostre miniere, delle nostre acque. Le principali risorse del paese cessarono di essere nelle mani di un gruppo di privilegiati e divennero patrimonio del popolo cubano. Per la prima volta nella storia di Cuba, lo Stato e il governo cessarono di essere dalla parte dei ricchi e si misero al servizio dei poveri.

Il Socialismo alimentava l’orgoglio nobile e la dignità nazionale. Da bordello per i marines yankee e covo della mafia americana, Cuba è diventata in questi decenni un paese rispettato per i suoi principi, la sua diplomazia, la sua leadership nella lotta per cause nobili e giuste.

Il Socialismo ha portato alla nazione le più ampie possibilità di educazione e cultura per il popolo. Da un paese con più di un milione di analfabeti nel 1959 a uno con più di 1,5 milioni di laureati. Da un paese con teatri e fondazioni culturali d’élite ad uno popolato di musei, case di cultura, gruppi teatrali e di danza, artisti plastici, musicisti, registi, istruttori d’arte.

Il Socialismo ha portato la scienza e la conoscenza a un livello inimmaginabile sei decenni fa. Da poche figure scientifiche a un polo scientifico biofarmaceutico di rilevanza mondiale; da pochi studi sociali a prestigiose istituzioni di scienze sociali in tutto il paese; dalla scarsa conoscenza del tempo e del clima a una potente rete meteorologica nazionale.

Il Socialismo ha trasformato lo sport in un vero diritto del popolo. Dalle eccezionali prestazioni isolate di Font, Capablanca e Kid Chocolate, fino a diventare una potenza sportiva mondiale con decine di campioni olimpici e centinaia di campioni mondiali e panamericani, forgiati dalle scuole o dalle aree dello sport di massa.

Il Socialismo ha dato significato ai precetti di Martì della “piena dignità dell’uomo” e che “la Patria è l’Umanità”, promuovendo enormi valori umani e morali. Metteva i cittadini al centro delle politiche di governo, generava posti di lavoro decenti, dava la terra ai contadini, dava la proprietà della casa a chi ci viveva, apriva possibilità di auto-miglioramento, incoraggiava il rispetto del talento e della dedizione.

Ha reso i nostri cittadini capaci di darsi non solo al lavoro rivoluzionario ma anche agli ideali di un mondo più giusto e libero. La solidarietà più profonda ha diffuso il sangue cubano nell’indipendenza dell’Africa e ha portato la luce della conoscenza e della salute a decine di nazioni in tutto il mondo.

Il Socialismo ha creato, in un paese senza grandi ricchezze, un sistema di sicurezza sociale come pochi altri, che protegge l’operaio, il contadino, il pensionato, la donna incinta, il malato, le famiglie con maggiori necessità, e che non discrimina in base all’origine, al colore della pelle, al credo religioso o politico.

Il Socialismo ha dato potere alle donne cubane, le ha rese partecipanti fondamentali nella costruzione sociale, ha dato loro salari uguali a quelli degli uomini a parità di lavoro, ha aperto loro opportunità in professioni e mestieri che prima erano loro proibiti, e le ha trasformate in attori politici, scientifici, culturali, sportivi e lavorativi di primo ordine. Oggi sono una forza visibile nel nostro Parlamento e nel Governo.

Il Socialismo ha dato al popolo la capacità di partecipare, di discutere, di decidere sui destini della nazione come mai prima. Tutte le grandi decisioni di questi decenni sono state analizzate dal popolo e decise con il suo consenso. Cuba ha la più ampia e originale rete di organizzazioni di massa e sociali che coinvolge la grande maggioranza del nostro popolo. I suoi principali leader sono membri dei più alti organi legislativi del paese: l’Assemblea Nazionale e il Consiglio di Stato. Il più alto rappresentante dei lavoratori ha un posto permanente nelle sessioni del governo. La Costituzione della Repubblica è stata il risultato di un ampio e ricco dibattito popolare e del sostegno della maggioranza dei cittadini.

Il Socialismo ha permesso che in mezzo al più feroce blocco economico mai subito da un paese e da un popolo, si sia conservata la massima giustizia e solidarietà sociale possibile e che sia stato privilegiato il diritto alla vita di ogni cubano, anche in mezzo alle peggiori circostanze; come hanno confermato tutti questi mesi di dura battaglia mondiale contro il Covid-19, in cui milioni di cittadini – anche nei paesi più ricchi del pianeta – sono stati abbandonati al loro destino e condannati a morire da un sistema che li esclude.

Il Socialismo ci ha insegnato ad affrontare l’egoismo feroce e l’individualismo escludente e a pensare collettivamente, a sognare il bene comune, ad agire come un paese, a rafforzare la coscienza e la cooperazione tra i cittadini rispetto alle meschinità e all’indisciplina sociale ancora presenti.

La strada percorsa in questi 60 anni è stata lunga e difficile. Non è stata esente da errori, idealismo e battute d’arresto. Abbiamo costruito la società che abbiamo potuto in mezzo alla trincea permanente, e non del tutto quella che abbiamo voluto e per la quale continuiamo a lottare. Abbiamo realizzato molti dei nostri sogni, ma altri restano da conquistare. Anche se quello che abbiamo fatto è straordinario per un paese povero e assediato come il nostro.

Quando gli altri piegavano le loro bandiere, moralmente sconfitti, Cuba e la sua Rivoluzione continuavano a difendere il Socialismo, i suoi ideali e le sue conquiste.

Anche nelle peggiori circostanze, il Socialismo era la chiave – con la guida di Fidel, Raul e la Generazione Storica – affinché nessuno fosse abbandonato al suo destino, affinché le principali conquiste sociali non fossero gettate alla deriva, affinché la dignità, la libertà e l’indipendenza nazionale non fossero calpestate.

Siamo stati in grado di superare i nostri ostacoli e le nostre situazioni di stallo. Abbiamo lottato incessantemente per sviluppare la nostra economia e generare prosperità e soddisfazione per i nostri cittadini nello scenario più avverso. Affrontiamo con le idee una potente macchina culturale, ideologica e mediatica che riversa tonnellate di messaggi e simboli manipolati, bugie e confusione sul nostro popolo e sull’opinione pubblica mondiale.

Dobbiamo essere capaci di elaborare un’economia politica al servizio del Socialismo per l’attuale e la futura Cuba, di sviluppare un pensiero sociale critico e contribuente, capace di partecipare efficacemente e con forza alla battaglia culturale che si sta conducendo.

Il nostro Socialismo deve raggiungere il dispiegamento di tutte le proprie forze e potenzialità, e la capacità dialettica di rivoluzionarsi più e più volte.

Quel giorno in cui ci siamo proclamati socialisti è diventata anche la data scelta per celebrare la fondazione del Partito Comunista di Cuba, lo strumento politico della Rivoluzione per guidare il destino della società che stiamo costruendo.

Il Partito dell’avanguardia organizzata inizia oggi il suo 8° Congresso. Lo fa difendendo l’ideale di “promuovere e consolidare la costruzione di una società socialista prospera e sostenibile in termini economici, sociali e ambientali, impegnata a rafforzare i valori etici, culturali e politici forgiati dalla Rivoluzione, in un paese sovrano, indipendente, socialista, democratico, prospero e sostenibile”.

Per raggiungere questo obiettivo, dovrà sostenere l’inestimabile forza dell’unità all’interno della diversità della nostra stessa società. Quello che ci ha portato fin qui, non importa quanto tempestose siano le acque che abbiamo solcato.

La nostra forza continua ad essere un lavoro collettivo, profondamente umanista e socialmente giusto. Come ha sottolineato Fidel fin dai giorni del gennaio 1959: “La Rivoluzione è il lavoro di tutti, la Rivoluzione è il sacrificio di tutti, la Rivoluzione è l’ideale di tutti e la Rivoluzione sarà il frutto di tutti”.

A Cuba, la validità della Rivoluzione e del Socialismo è stata resa possibile dalla coesione della maggioranza del nostro popolo con il partito e i suoi dirigenti. La Generazione Storica ha saputo guidare la società cubana e il Partito durante questi sei decenni. Si apre ora una nuova tappa nella direzione del processo rivoluzionario.

Molti dei delegati di questo Congresso erano appena bambini o non erano nemmeno nati quando fu proclamato il carattere socialista della Rivoluzione. Ora tocca alle giovani generazioni, figlie del più grande processo politico latinoamericano, portare avanti il lavoro. Non sarà un compito facile. Le sfide economiche, politiche, ideologiche e sociali che affrontiamo sono altrettanto impegnative, ma anche più complesse, come quelle di quei tempi in cui abbiamo deciso la strada del Socialismo, a cui non abbiamo rinunciato.

Fidel ha tracciato un percorso nella sua Riflessione del 17 aprile 2011, quando era in sessione lo storico 6° Congresso del Partito: “La nuova generazione è chiamata a rettificare e cambiare senza esitazione tutto ciò che deve essere rettificato e cambiato, e a continuare a dimostrare che il Socialismo è anche l’arte di realizzare l’impossibile: costruire e realizzare la rivoluzione degli umili, dagli umili e per gli umili, e difenderla per mezzo secolo dal potere più potente che sia mai esistito”.

Come 60 anni fa i combattenti e i miliziani che avrebbero poi combattuto e vinto alla Baia dei Porci proclamarono all’angolo iconico della 23esima e della 12esima strada, con i fucili in alto: Viva la Rivoluzione Socialista!

* da Cubadebate



