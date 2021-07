E ora si ragiona di amnistia. In Cile…

María Rivera* è uno dei volti femminili della Plaza Dignidad, avvocato dei “primera línea”, difensore di prigionieri politici ed è stata una di coloro che hanno querelato Piñera per delitti di lesa umanità commessi dopo il 18 Ottobre. Imprigionata e torturata in dittatura, esiliata in Argentina. Non ha mai cessato di lottare contro detenzione e tortura. Militante della lega Internazionale dei lavoratori.

È stata eletta come Costituente tra gli Indipendenti nella Lista del Pueblo. Ed in questa vesta ha presentato lunedì scorso al la presidenza della Convenzione Costituzionale la seguente Mozione per l’Amnistia a tutti i progionier* politic*, cileni e mapuche.

*****

Signora Elisa Loncon Antileo

Presidenza Convenzione Costituzionale

Signor Jaime Bassa Mercado

Vicepresidenza Convenzione Costituzionale

Oggetto: Mozione della Signora Convenzionale María Magdalena Rivera Iribarren. Amnistia prigionieri e prigioniere politici cileni e mapuche dello Stato del Cile.

Santiago, 5 Luglio 2021.

1 – Lo Stato del Cile ha in regime di prigionia politica, in qualità di condannati o come misura cautelare di detenzione preventiva, centinaia di combattenti sociali cileni e mapuche. Il regime di democrazia controllata sorto dalla Transizione ha mantenuto l’essenza del modello economico e della Costituzione del 1980. In Cile nel 2021, questo è messo in discussione dalla maggioranza della popolazione.

2 – Per la continuità del modello economico e sociale, quel Regime si è basato sulla repressione del popolo mapuche e dei movimenti sociali, avvalendosi del carcere politico come arma fondamentale per cercare di fermare la resistenza del popolo mapuche e le lotte del popolo cileno. Questi meccanismi di repressione e violazione dei diritti umani sono stati estesi ad ampi settori della popolazione del Paese a partire dall’esplosione sociale del 18 ottobre, con una politica sistematica di detenzioni arbitrarie, vittime di torture da parte di agenti statali e perdita parziale o totale della vista. Anche la riparazione e la giustizia dovranno essere affrontate nelle prossime discussioni di questa Convenzione.

3 – La transizione concordata con la dittatura non solo ha garantito che Pinochet rimanesse come Senatore a vita e Comandante in Capo dell’Esercito, ma ha aperto le porte all’impunità per molti dei responsabili della sistematica violazione dei diritti umani durante la dittatura e la politica di persecuzione contro gli oppositori della dittatura e della transizione concordata.

4 – In relazione alla causa Mapuche. Da 500 anni il popolo Mapuche combatte in difesa del proprio territorio, scontrandosi, in tempi diversi, con lo Stato cileno e le compagnie che occupano le loro terre. A partire dalla dittatura, il regime militare si è reso responsabile dell’usurpazione di centinaia di migliaia di ettari di terra al popolo Mapuche e ha favorito apertamente la formazione di grandi monopoli forestali a partire dall’attuazione del decreto legge 701 del 1974. Così, alcuni gruppi economici si sono appropriati di terre e foreste ancestrali per la produzione forestale, allargando il conflitto con il popolo originario, legittimo proprietario di quelle terre. La protezione statale, dal 1973 ad oggi, ai proprietari delle grandi aziende forestali ha avuto enormi conseguenze per il popolo-nazione mapuche. Una di queste conseguenze è il carcere politico di decine di membri delle comunità.

5.- Definizione di Prigioniero Politico: Comunemente, prigioniero politico è chiamato una persona che è privata della libertà per non aver commesso alcun crimine, ma semplicemente per avere determinate idee politiche. Tuttavia, queste idee devono sempre raggiungere una manifestazione nel mondo esterno, si concretizzano attraverso azioni. Pertanto, il fattore determinante per tale definizione è la motivazione dell’atto che lo stato del Cile punisce penalmente. In questo senso, i prigionieri politici sono coloro che hanno commesso “crimini” di ispirazione politica e sono repressi da agenti statali. Ai fini della presente mozione, quando si parla di prigionieri politici si fa riferimento a qualsiasi persona privata della libertà, sia in virtù di una sentenza di condanna, sia in virtù di una misura cautelare restrittiva della libertà, perché la loro partecipazione, in qualsiasi suo grado, è imputata ad atti di connotazione politica.

6. – In questo senso, la Convenzione adotterà la seguente risoluzione:

a) – Richiedere al Congresso e al Potere Esecutivo l’immediata approvazione del “Progetto d’Indulto Generale” presentato al Congresso.

b) – Richiedere l’amnistia per tutti i prigionieri/e politici, prima e dopo dell’esplosione sociale. Non saranno considerati prigionieri politici i condannati per violazioni dei Diritti Umani da parte di agenti dello Stato o collaboratori civili.

– Stabilire un termine imperativo di 15 giorni di calendario dalla data della presente risoluzione convenzionale, affinché il Congresso Nazionale e il Potere Esecutivo adottino le misure richieste.

In caso di rifiuto del Congresso Nazionale e dell’Esecutivo, nell’esercizio del potere costituente originario, la presente Convenzione adotterà come provvedimento il voto di un decreto di indulto e di Amnistia nei termini precedentemente richiesti. Allo stesso modo, farà appello alla mobilitazione popolare per sostenere l’esercizio del potere costituente originario basato sulla sovranità dei popoli

7.- Parte di questa mozione è l’apertura immediata di un ampio processo democratico di discussione delle udienze pubbliche e del lavoro delle commissioni con parenti di prigionieri dell’esplosione sociale, condannati in virtù della Legge Antiterrorismo, parenti e organizzazioni legate ai prigionieri mapuche e chi altro la presente Convenzione ritenga necessario.

8.- Questa convenzione conferma che non possiamo iniziare a scrivere la legge più importante che ci guiderà per i prossimi anni o decenni con prigionieri politici del precedente regime nelle carceri.

II.- Allegato: Estratto di un documento preparato dalla Commissione Generale di Amnistia per i Prigionieri/e Politici

L’amnistia è la figura appropriata per decretare la libertà dei prigionieri/e politici in modo totale, senza esclusioni e senza condizioni. L’Amnistia è uno dei modi per estinguere la responsabilità penale delle persone stabilita nella nostra legislazione, precisamente nel codice penale all’articolo 93, numero tre.

Lo stesso articolo precisa che si estinguono sia la pena che tutti i suoi effetti, a differenza dell’indulto, che si limita a rimettere o commutare la pena, ma non toglie ai beneficiari il ​​carattere di condannati, né, di conseguenza, quello di recidivi per detta eventualità.

Altro carattere benefico dell’amnistia è che questa figura è applicabile ai processati, anche non ancora condannati, mentre l’indulto è possibile solo nei confronti di persone condannate. L’importanza di ciò risiede nel fatto che per accedere al beneficio non è necessario attendere la condanna, ma essa opererebbe subito dopo la promulgazione.

La necessità che gli imputati perdano la qualità di condannati è anche di rilevanza politica, principalmente cerca di evitare la neutralizzazione assoluta di queste persone, dato l’alto grado di vulnerabilità davanti al sistema penale che comporta l’onere della recidiva di fronte a un futuro eventuale arresto.

Per tutto quanto sopra, è necessario menzionare le ragioni e le richieste per ottenere la libertà di tutti i prigionieri politici nel corso della storia del Cile, mediante un’Amnistia totale e incondizionata, che fornisca una soluzione definitiva, per abusi sistematici e violazioni dei Diritti Umani che sono andati avanti dalla dittatura militare del 1973.

Accumulando così 48 anni di impunità e prigionia politica nel Paese, possiamo citare la Commissione Valech che ha ricevuto 36.035 testimonianze e il suo primo rapporto, dove si riconoscono 27.255 persone vittime di carcerazione politica e torture durante la dittatura militare, e nel suo secondo rapporto la Commissione Valech II, ha riconosciuto un totale di 40.018 vittime, di cui 3.065 morte o scomparse.

Purtroppo, quella non fu la fine del regime, poiché per perseguire la transizione alla democrazia, è stata applicata un’amnistia ai militari implicati in crimini contro l’umanità durante la dittatura militare, impedendo così, un processo per i colpevoli o una riparazione per le vittime, inoltre Augusto Pinochet in totale impunità consegna la presidenza, ma rimane per altri 8 anni come Comandante in Capo dell’Esercito.

Ciò è fondamentale poiché è continuata la persecuzione politica e giudiziaria degli oppositori del regime, creando così i primi prigionieri politici della democrazia negli anni ’90, alcuni addirittura processati e condannati da una procura militare.

Per la maggior parte giovani membri di gruppi popolari che hanno combattuto contro la dittatura, come il Movimento Giovanile Lautaro, il Movimento della Sinistra Rivoluzionaria o il Fronte Patriottico Manuel Rodríguez, tra gli altri, sono stati perseguitati, imprigionati e condannati negli anni ’90 per il loro rapporto con questi gruppi. Questo è il caso di Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Galvarino Apablaza, Raúl Escobar, Patricio Ortiz, Pablo Muñoz Hoffmann, tra molti altri.

Ma per comprendere l’attuale contesto sociale in Cile, dobbiamo tenere presente che durante i 17 anni di dittatura, un modello imprenditoriale e capitalista neoliberista è stato impiantato a ferro e fuoco, così come la costituzione del 1980 che ci governa ad oggi. Con questa affermazione, intendiamo che ogni lotta per cambiare il sistema che ci hanno imposto è una lotta per porre fine all’eredità lasciata dalla dittatura militare.

Dobbiamo anche menzionare i compagni sovversivi che chiedono la nullità delle condanne emesse negli anni ’90 dai pubblici ministeri militari di Pinochet e che sono tuttora in vigore, nei casi di Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega e Freddy Fuentevilla, nonché l’abrogazione delle modifiche del DL-321 e la non applicazione della Legge N° 18.314 o “Legge Antiterrorismo ”, creata durante la dittatura e utilizzata per la repressione delle minoranze che vanno all’offensiva contro il sistema capitalista lasciatoci dal regime, come i compagni Joaquín García Chanks, Juan Flores Riquelme, Pablo Bahamondes Ortiz, Alejandro Centoncio, Tamara Sol, Mónica Caballero e Francisco Solar.

Allo stesso modo, è necessario menzionare la violazione sistematica dei diritti umani nelle comunità indigene, come il saccheggio di acqua e risorse naturali nelle terre ancestrali, poiché, come accadeva nella dittatura, imprenditori privati ​​o stranieri hanno il controllo in queste terre per sostenere l’attività delle imprese forestali.

Questo è un conflitto politico, poiché il popolo Nazione Mapuche esige la restituzione delle proprie terre e il rispetto della Convenzione ONU 169 sui popoli indigeni e tribali.

Durante gli anni 2000, molti Mapuche sono stati imprigionati con l’accusa di terrorismo nel quadro del conflitto per le terre, il caso più noto è stato quello del 2003 in cui otto Mapuche furono imprigionati e accusati in base alla Legge Antiterrorismo, Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún, Florencio Marileo Saravia, Juan Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Millacheo Lican, Patricia Troncoso Robles e Victor Ancalaf Llaupe.

Dal momento che non c’erano prove contro di loro nel 2014 la Corte Interamericana dei Diritti Umani CIDH, ha condannato lo stato del Cile per aver violato il Principio di Presunzione di Innocenza, e gli ha proibito di applicare tale legge nei conflitti di rivendicazioni sociali, prova inconfutabile che è stata utilizzata politicamente e arbitrariamente contro le comunità indigene.

Ma il carcere politico mapuche è continuato e viene applicato nelle carceri con i lavori forzati come nella “schiavitù”, dice il Machi Celestino Córdova, unico condannato per la morte della coppia Luchsinger Mackay, nonostante non ci siano prove scientifiche contro di lui, che il proiettile che lo ha ferito non fosse del fucile di Wener Luchsinger, e che, oltretutto, si trovava a kilometri di distanza dagli accadimenti, è stato condannato a 18 anni di carcere.

Ma Machi Celestino Córdova non fu l’unico mapuche accusato e imprigionato in questo caso, gli altri 11 accusati furono assolti Francisca Linconao Huircapan, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef T, Jose Cánsiórdo Tr Jose Manuel Peralino Huinca, Jose Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel e Luis Tralcal Quidel.

Ma ci sono ancora molti altri privati ​​della libertà con accuse simili. Testimonianze di Carabineros e prove insufficienti sono l’argomento per tenere più di 26 Mapuche in carcere ad oggi.

Infine, vanno ricordati gli oltre 4.771 condannati riconosciuti dalla Procura, dal 18 ottobre 2019 ad oggi, dove si è registrato un netto aumento delle detenzioni arbitrarie, montaggi e detenzioni preventive come una sentenza anticipata mai vista.

Prima c’era la Legge Antiterrorismo, ora si applica la Legge n. 12.927 o Legge sulla Sicurezza Interna dello Stato. Va notato che tutti gli accusati da questa legge sono stati assolti, poiché né la polizia, né i pubblici ministeri, né i tribunali hanno potuto dimostrare quell’accusa.

Ma anche così i giovani sono stati condannati per altri capi d’accusa, come c’è stato anche un aumento delle procedure abbreviate, lasciando l’unica via d’uscita dal carcere l’accettazione di un’accusa, riconoscersi colpevoli per poter uscire di carcere.

In una procedura abbreviata, gli avvocati non solo spingono a dichiararsi colpevole, ma insistono anche a prendere le distanze dal carcere politico, sperando di ottenere un processo equo, riconoscendo così che i criteri e la punizione per essere un prigioniero politico sono più severi.

Le famiglie e gli avvocati dei giovani detenuti dalla rivolta sociale del 2019 denunciano la violazione del Diritto al Giusto Processo, la violazione del Principio di Presunzione di Innocenza e il completo ignorare l’inesistenza di Precedenti.

Questi tre punti sono stati fondamentali per identificare e denunciare che in Cile esiste un carcere politico,

Si deve dire che l’accusa riconosce anche 127 persone assolte dopo la rivolta, alcune delle quali sono state incarcerate per più di un anno e senza prove. Uno dei casi più rilevanti e che è stata esposta all’opinione pubblica è quella di Mauricio Cheuque, accusato dalla polizia di portare una molotov, solo per avere un cognome mapuche, mettendo in chiaro la discriminazione che esiste nella polizia contro i mapuche.

C’è anche il caso di Mauricio Allende che è stato accusato di porto d’arma da fuoco, arma che secondo il numero di serie è stata dichiarata rubata da una stazione di polizia, quest’arma è scomparsa nelle indagini r non è rientrata nella catena di custodia, fatto per il quale Mauricio è stato finalmente assolto dopo quasi un anno e mezzo di carcere senza prove.

Allo stesso modo, dobbiamo parlare del caso di Cristian Cayupán che è stato colpito da pallottole dei carabineros e poi accusato di tentato omicidio, accusa per la quale è stato condannato a scontare 15 anni di carcere. Come nel caso di Felipe Santana imprigionato a Puerto Montt accusato di aver bruciato una panchina in una barricata, ma imputato per l’incendio doloso di una chiesa.

Detta chiesa è ancora in piedi, non è stata bruciata, ma, anche così, Felipe è stato condannato a 7 anni di carcere effettivo. O il caso di Jordano Santander a San Antonio, che è stato condannato per tentato omicidio, per la dichiarazione di un PDI che ha detto “di aver visto negli occhi di Jordano un’intenzione omicida“, nonostante l’assenza di qualsiasi prova scientifica contro di lui ed essendo stato assolto dalle 3 accuse, è stato comunque condannato a quasi 7 anni di carcere, per la dichiarazione di un PDI ministro della fede.

Purtroppo questi casi non sono isolati, né vi sono errori del sistema, abbiamo visto ripetere gli schemi degli agenti dello Stato come testimoni nelle condanne dei giovani detenuti della rivolta, e così come loro ci sono molti più condannati, tanto per citare alcuni: Cristian Briones 3 anni, Danilo Valderrama 4 anni, Cesar Marín 5 anni, Francisco Hernández 5 anni, Jesus Zenteno 6 anni, Benjamín Espinoza 5 anni, Matías Rojas 6 anni, tra molti altri, oltre alle centinaia di condannati in procedure abbreviate per 5 anni di libertà vigilata intensiva, che hanno accettato di firmare sotto pressione come unica via d’uscita dal carcere, esposti ad essere condannati senza prove in un processo orale come nei casi precedenti, più le centinaia di formalizzati in attesa di giudizio o condanna, sia in detenzione preventiva sia agli arresti domiciliari totali.

Santiago, giugno 2021

9 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO