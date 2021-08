Afghanistan, radiografia di un fallimento

La settimana scorsa abbiamo discusso le ripercussioni geopolitiche della sconfitta USA e NATO in Afghanistan. Si tratta, naturalmente, di una situazione in evoluzione che deve ancora mostrare le sue vere dimensioni. Quindi, il risalto che la questione ha guadagnato tra gli analisti e i politici, ovviamente vista da prospettive diverse, sembra giustificato.

In questo senso, la superficialità, la banalità e persino l’ignoranza con cui alcuni leader occidentali si riferiscono alla situazione generata dalla loro stessa stupidità – che può essere intesa solo come espressione della loro arroganza imperialista – è profondamente sorprendente.

È inquietante constatare che la pace del mondo è nelle mani di un tale gruppo di irresponsabili. Il “ritiro” dall’Afghanistan lo ha reso chiaro.

A questo proposito, il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti stanno realizzando una delle più grandi e difficili evacuazioni della storia, affermando di essere “l’unico paese al mondo in grado di proiettare così tanta forza in un luogo così remoto”.

Oltre ad essere falso, Biden sta mettendo in campo tutta la sua ignoranza per costruire una nuova narrazione volta ad incoraggiare il lavoro degli studios di Hollywood. È probabile che già – come in Vietnam – si stiano preparando centinaia di film che mostrano la vittoria americana, l’eroismo dei suoi soldati e il genio dei suoi generali, finché un nuovo Oliver Stone non emerga e un altro film come “Platoon” smentisca e sfati la falsità.

Biden sa cosa accadde a Dunkerque alla fine di maggio 1940 quando 330.000 soldati dovettero essere ritirati in Inghilterra? Biden sa cosa accadde a metà ottobre 1941 quando il governo sovietico e gran parte della popolazione furono costretti a lasciare Mosca quando le truppe naziste erano a soli 120 km dalla capitale?

Questi due eventi – che sono quelli che mi vengono in mente ora – furono davvero “evacuazioni difficili nella storia”, perché furono fatte sotto attacco incessante e molestie da parte dell’esercito tedesco, non dopo accordo, sostegno e approvazione da parte del “nemico”, che è quello che sta succedendo ora a Kabul.

Non è questa la ragione del “disastro afgano”. Volerla trasformare in un evento epico è solo una chiara dimostrazione di un’altra sfaccettatura della sconfitta, tanto che lo stesso Biden ha ammesso che mentre l’obiettivo è organizzare un’evacuazione sicura, è consapevole dei rischi, accettando di non poter promettere “quale sarà l’esito”.

Come è possibile che il presidente della nazione più potente del mondo, che ha fatto un accordo per ritirarsi dall’Afghanistan, non possa promettere buoni risultati da un tale evento?

Lo stesso ex presidente Trump, che è stato il “padre” di quell’accordo, ha detto: “La fallita ritirata di Biden dall’Afghanistan è la più sorprendente dimostrazione della più totale incompetenza da parte del leader di una nazione, forse di tutti i tempi”. Trovo difficile essere d’accordo con Trump su qualsiasi cosa, ma devo ammettere che in questo caso ha assolutamente ragione.

A sua volta, uno dei promotori e organizzatori dell’invasione della NATO nel paese dell’Asia centrale, l’ex primo ministro britannico Tony Blair, “sanguinando dalla ferita” del suo gioco fallito, ha descritto il ritiro come una mossa “tragica, pericolosa e non necessaria”, sostenendo che è stato “guidato non dalla grande strategia ma dalla politica”.

In una critica aperta e intemperante a Biden, Blair è arrivato ad affermare che le forze si sono ritirate “in obbedienza a qualche slogan politico imbecille sulla fine delle ‘guerre eterne’”, riferendosi al nome di Biden per la presenza statunitense in Asia occidentale. Blair ha sostenuto che la decisione di ritirarsi dalla regione colpirà sia l’Afghanistan stesso che l’Occidente.

Nonostante sia passata solo poco più di una settimana dall’occupazione talebana di Kabul, i dettagli del fallimento cominciano già ad emergere. A questo proposito, Yossi Melman, un giornalista di intelligence ed editorialista del quotidiano israeliano Haaretz, ha opinato che “l’importante lezione che Israele deve trarre da questa situazione è che l’era del coinvolgimento degli Stati Uniti in Medio Oriente sta per finire”.

L’opinione del comunicatore sionista mostra l’impatto che la sconfitta degli Stati Uniti sta avendo sui suoi alleati. Il giornale americano The Hill, pubblicato a Washington, ha scritto una nota il 22 agosto in cui menzionava questa situazione. Dice che la debacle in Afghanistan “sta causando un effetto a catena di preoccupazione tra gli alleati che dipendono da Washington per la protezione militare”.

Un tale seguito è stato oggetto di un dibattito urgente ad alti livelli politici, militari e di intelligence nello stesso Israele, a Taiwan e in altri paesi come la Corea del Sud, il Giappone, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, la cui stabilità dipende dalla presenza di forze armate statunitensi.

La preoccupazione espressa dagli alleati degli Stati Uniti ha superato i confini nazionali fino a Washington, dove sia il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan che il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price sono stati costretti a dare prova di fiducia nel fatto che gli Stati Uniti onoreranno i loro impegni con i loro partner nel mondo.

Gli eventi in Afghanistan sono indicativi di un fallimento che non si manifesta solo in ambito militare, dato che i talebani non potevano essere sconfitti, ma anche in ambito diplomatico, dove gli Stati Uniti non sono riusciti a informare i loro alleati dei piani di ritiro.

A questo proposito, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto che l’organizzazione è stata “completamente sorpresa” quando i talebani sono saliti al potere. Senza nascondere il suo stupore, il leader atlantico ha detto: “La velocità del crollo della leadership politica e militare afgana e delle forze armate non era prevista”, affermando che una valutazione era ora necessaria per sapere “cosa è andato storto, così come dove siamo riusciti”.

In un’altra insolita manifestazione di mancanza di controllo e di irresponsabilità, ha spiegato che non sa quale percentuale delle armi dei paesi membri dell’organizzazione sia rimasta nelle mani dei talebani dopo che l’alleanza ha lasciato il paese.

In altre parole, i miliardi di dollari spesi per le armi sono ora sotto il controllo di forze sconosciute e potrebbero facilmente trovare la strada per le organizzazioni terroristiche che la NATO sosteneva di combattere.

In un’altra manifestazione della totale mancanza di supervisione che avrebbe impedito il caos e l’illegalità che ora regna a Kabul, il capo diplomatico dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato che è “impossibile” per gli Stati Uniti e i loro alleati europei evacuare il loro personale afgano e le loro famiglie da Kabul entro il 31 agosto, incolpando le truppe statunitensi all’aeroporto della città di ostacolare lo sforzo di evacuazione.

Questo ha creato un’ulteriore tensione sulla già inefficace operazione statunitense, che ha preso acqua fredda di fronte alle assicurazioni del comando talebano che non ci sarà alcuna estensione del periodo di evacuazione del 31 agosto.

In una mossa che potrebbe essere ridicola se non fosse in gioco la vita di migliaia di persone innocenti, tra cui donne, anziani e bambini, Bruxelles si è lamentata con gli Stati Uniti che la sua sicurezza all’aeroporto di Kabul era troppo stretta e ostacolava l’ingresso di afghani che lavoravano per gli europei. “Abbiamo chiesto loro di essere più flessibili”, ha aggiunto un balbettante Borrell in una tipica manifestazione del suo stato d’animo quando si rivolge a Washington.

Il fallimento degli Stati Uniti è evidente anche nel lavoro delle agenzie di intelligence, anche se non è chiaro quale dei tre errori comuni il governo statunitense abbia commesso in questo settore: se abbiano applicato la politica dei falsi positivi, cioè siano stati prodotti rapporti immaginari per far “felici” i capi in cambio di promozioni, premi e gratifiche; se i rapporti fossero sbagliati perché non sapevano davvero cosa stava succedendo sul terreno; o se fossero corretti, ma siano stati scartati dai responsabili delle decisioni.

In ognuno dei tre casi, il lavoro di questi organismi con budget multimilionari è finito in un gigantesco fiasco.

Infine, è un fallimento della fiducia. È chiaro che gli Stati Uniti sono disposti ad accettare qualsiasi cosa, non importa quanto aberrante, purché serva ai loro obiettivi di sicurezza nazionale. In questo settore, gli Stati Uniti hanno chiuso un occhio su undici rapporti dell’ispettore generale per la ricostruzione dell’Afghanistan (Sigar), una figura creata nel 2008 su mandato del Congresso, che ha dimostrato che le crescenti iniezioni di fondi nel paese dell’Asia centrale sono cadute nel vuoto.

Allo stesso modo, venti documenti declassificati sono stati pubblicati venerdì 20 agosto dal National Security Archive, una Ong legata alla George Washington University, rivelando come le fonti sul terreno hanno costantemente contraddetto l’ottimismo trasmesso dal Pentagono nei suoi rapporti.

Oggi, quando hanno preso atto della scomparsa irreversibile di migliaia di persone, afgane e straniere, e hanno speso 2.200 miliardi di dollari, che nel contesto sembra essere un costo sommerso, si strappano i capelli, nonostante il fatto che la crescente corruzione nel paese centroasiatico era stata denunciata nel 2019 da John F. Sopko, l’ispettore generale nominato da Barack Obama nel 2012.

Ma le sensibilità che circondano la leadership statunitense sono diventate anche brutalmente chiare, dopo una dichiarazione dello stesso consigliere per la sicurezza nazionale, quando ha cercato di spiegare che Washington ha ritardato l’evacuazione di Kabul – dopo che i talebani hanno preso il controllo della capitale – per paura di innescare “una completa crisi di fiducia” nelle autorità del precedente governo afgano, che però non ha potuto impedire il crollo.

In altre parole, una volta che Kabul è stata occupata dai talebani e il presidente Ghani è fuggito, gli Stati Uniti pensavano ancora che il governo fantoccio fosse salvabile: un errore di calcolo di proporzioni colossali che espone l’incapacità di un apparato altamente tecnico, dotato di grandi risorse finanziarie, ma inefficiente su scala superlativa.

* Analista internazionale e ex-direttore delle relazioni internazionali della Presidenza della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

