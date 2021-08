Bolsonaro e l’ingovernabilità del Brasile

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha cavalcato l’onda dell’antipolitica, generata nelle manifestazioni del 2013 e rafforzata nel 2016, per sfruttare la sua situazione di ‘outsider’ della politica tradizionale e diventare il presunto leader dell’antipolitica. Questa caratteristica lo ha sempre accompagnato, ma ora è diventata un ostacolo al suo governo.

A causa della sua personalità, Bolsonaro non è più adatto alle esigenze della politica di aggregazione delle persone, di unione delle persone e delle forze politiche. Tende a esacerbare le differenze e i conflitti, che giustifica come qualcosa di spontaneo, che piace alla gente, il che sarebbe una forma di intolleranza verso gli altri.

Ma il risultato è l’assoluta incapacità di costruire un blocco di forze politiche e un insieme di persone per governare collettivamente.

A causa di questa caratteristica, Bolsonaro rivela un’incapacità di governare. Non riesce a stabilire buone relazioni con il Congresso, la magistratura, i media e ancor meno con l’opposizione. Non mostra alcuna capacità di ascoltare le posizioni che non coincidono strettamente con le sue, e ancor meno di prenderle in considerazione.

A questo si aggiunge una politica economica di smantellamento dello Stato, compresi i tagli radicali alle risorse per le politiche sociali, di cui beneficiava la grande maggioranza della popolazione. Promuove lo smantellamento dello Stato, con la privatizzazione delle imprese pubbliche che, come la Petrobras, avevano politiche che beneficiavano il paese e i consumatori.

Più recentemente, Bolsonaro ha sviluppato un discorso secondo il quale non può governare perché sarebbe ostacolato da una vera e propria guerra che la magistratura scatenerebbe contro di lui. Questa offensiva consiste in realtà in una chiara definizione della separazione dei poteri, stabilendo ciò che l’esecutivo può e non può fare.

Inoltre, recenti decisioni della magistratura hanno aperto procedimenti e persino ordinato arresti di persone che predicano apertamente un colpo di stato, tra cui la chiusura violenta della Corte suprema, l’invasione dell’ambasciata cinese e un golpe per il 7 settembre.

Inoltre, il Tribunale Supremo Elettorale (TSE) ha iniziato a richiedere a Bolsonaro dichiarazioni che non squalificano i risultati elettorali delle passate elezioni e i risultati della prossima tornata, in cui intende correre.

È chiaro che si tratta di una ricerca in stile Donald Trump per mettere in discussione il risultato e cercare di impedire l’inaugurazione del suo avversario, in questo caso Lula, che è sempre più favorito a vincere anche al primo turno, nelle elezioni presidenziali del 2022.

Bolsonaro ha reagito con dichiarazioni aggressive contro i ministri del Supremo Tribunale Federale (STF) e della TSE. Ha presentato al Senato le richieste di impeachment di due giudici del STF, così come la richiesta al Senato che il STF non abbia più la prerogativa di aprire casi. In questo caso, è oggetto di quattro cause contro di lui.

Con questo atteggiamento, Bolsonaro aumenta ulteriormente le sue difficoltà nel riprendere relazioni amichevoli con la magistratura. Allo stesso tempo, ostacola anche l’approvazione da parte del Congresso delle sue proposte, come l’approvazione di un nuovo membro per il STF – un evangelico che, secondo lui, introdurrebbe la preghiera nel tribunale – così come l’elezione di un secondo mandato per il Procuratore Generale, che dimostra un’assoluta fedeltà personale al presidente e nessun grado di indipendenza e autonomia.

In un momento in cui, nei sondaggi, Lula sta aumentando il suo vantaggio su Bolsonaro, l’ex presidente sta girando il paese per ristabilire il blocco di alleanze con cui può governare, dimostrando, in modo radicalmente contrario a Bolsonaro, una capacità politica di unire, di dialogare, di costruire ponti con tutti i settori che, in un grado o nell’altro, sono o possono arrivare ad opporsi a Bolsonaro.

Bolsonaro sembra entrare in un processo di autocombustione molto pericoloso. Persino la sua politica economica, che un tempo deliziava la grande comunità imprenditoriale, sta incontrando difficoltà, con minacce di non rispettare il tetto di spesa – tanto caro ai neoliberali – per poter spendere risorse in politiche che possano recuperare il suo sostegno in calo nei sondaggi.

La promessa di una manifestazione il 7 settembre, la più grande mai tenuta in Brasile, con un attacco all’ambasciata cinese e al STF, è una sfida definitiva a quanto lontano i bolsonaristi possono andare. Sia nella capacità di mobilitare tanta gente a San Paolo e Brasilia, sia nel coinvolgere i militari in questa avventura e realizzare il colpo di Stato annunciato.

Il paese non può più sopportare di vivere sotto le minacce e le smargiassate di un presidente che non ha la capacità di portarle a termine. Allo stesso tempo, mentre minaccia e poi fa marcia indietro, Bolsonaro continua la guerra contro la magistratura, il Congresso e i media.

Rimane al governo, grazie alle concessioni che fa alle forze che lo sostengono nel Congresso, ma senza la capacità di governare, condannando il paese al letargo e allo sprofondamento nella crisi economica e sociale che, secondo Lula, il Brasile avrà bisogno di due o tre anni per superare.

* sociologo e politologo brasiliano, è coordinatore del Laboratorio di Politiche Pubbliche dell’Università Statale di Rio de Janeiro.

31 Agosto 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO