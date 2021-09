Perù. Va fermato il lawfare contro Cerrón e Perú Libre

Come ALBA Movimientos denunciamo questo nuovo contro-colpo di Stato contro Perù Libre e Vladimir Cerrón, a poche ore dall’approvazione del voto di fiducia al gabinetto dei ministri del nuovo governo popolare.

La destra corrotta e coloniale/colonizzata, che non sopporta di sentire un discorso in quechua che trascenda il suo uso meramente simbolico e conveniente per i suoi interessi, non ha potuto accettare la sua sconfitta nel Congresso e ha contrattaccato contro il pilastro politico-organizzativo del governo di Pedro Castillo facendo irruzione nella sede di Perù Libre e denigrando giudiziariamente e mediaticamente il suo principale leader, il compagno Cerrón, che ha sopportato stoicamente tutti gli attacchi, le fake news, le diffamazioni e i disconoscimenti dell’opposizione, e di alcuni settori alleati, che pensano illusoriamente di sostenere governi senza organizzazione popolare o chiari riferimenti ideologici.

Come sosteniamo dalla vittoria di Pedro Castillo alle urne e nelle strade, i settori dominanti del Perù, subordinati all’imperialismo e alle sue corporazioni, stanno attaccando la democrazia e la volontà del popolo con un piano di destabilizzazione che cerca di rovesciare il governo come primo obiettivo e allo stesso tempo di rompere e condizionare il più possibile.

Hanno fatto un primo passo avanti rimuovendo il professor Bejar dal Ministero degli Esteri (un colpo alla costruzione della Patria Grande e per fermare l’ingerenza nella regione); poi hanno dovuto ingoiare il loro orgoglio e accettare il gabinetto dei ministri senza ulteriori modifiche e, senza aspettare troppo, sono tornati all’offensiva contro la spina dorsale organizzativa del governo, che è il partito Perú Libre e i suoi principali quadri militanti.

Richiamiamo l’attenzione su tutta la regione e sui compagni del Perù, perché questa strategia non è nuova, è già stata applicata in Brasile, in Ecuador, in Argentina, in Bolivia. Dove le forze reazionarie dividono, isolano, perseguitano e imprigionano i leader popolari e i militanti, indeboliscono il resto e poi si accaniscono su tutto. Per quelli che sono riusciti a distruggere pubblicamente e per quelli che si lavano le mani della persecuzione dei propri compagni con gli stessi argomenti del nemico.

Per questo siamo in solidarietà attiva con Perú Libre, con Vladimir Cerrón e con tutti i compagni che sono perseguitati per aver difeso un progetto di paese sovrano, dignitoso, con giustizia sociale, che non nascondono i grandi ideali, che i grandi leader politici, sociali, artistici e culturali di tutta la Nuestra América sono stati grandi per la loro irriverenza, per essersi opposti furiosamente a colonialismo, imperialismo e capitalismo e per aver sognato l’Unione dei nostri popoli, colpiti dallo stesso male: la dominazione imperialista.

Al contrario, coloro che hanno usato il loro ruolo pubblico per andare contro il loro stesso popolo e contro i popoli fratelli, sono stati e saranno vomitati dalla storia. Esempi di questo sono Macri, Lenin Moreno e sicuramente il nuovo ministro degli esteri Óscar Maúrtua seguirà questa strada di continuare con la sua politica arcaicamente subordinata che cerca di far rivivere i morti come l’Alleanza del Pacifico o i voti contro la Bolivia nell’Organizzazione degli Stati Americani.

Nessuna debolezza interna permette di attaccare altri popoli fratelli e tanto meno a favore dell’impero, per questo speriamo che il fratello Pedro Castillo e il governo popolare modifichino questo nefasto atto di inutile servilismo.

Come ALBA Movimientos continueremo ad appoggiare il popolo peruviano nella sua lotta per una patria più libera, giusta e sovrana, il suo nuovo governo popolare che ha appena potuto prendere il suo primo respiro, ma avvertiamo che i poteri dominanti in Perù non smettono e non smetteranno di cospirare per sconfiggere questo progetto in tutto o in parte.

In questa strategia, i poteri giudiziari in questo paese fratello e in tutta la regione agiscono come punta di diamante del dominio, che, insieme ai mass media e alle operazioni nelle reti sociali, non permettono l’esercizio minimo della democrazia, e tanto meno la partecipazione attiva e protagonista del popolo. Ecco perché staremo sempre dalla parte di coloro che i media egemonici e il potere giudiziario vogliono distruggere. Mai con i nemici del popolo.

Basta lawfare nei nostri paesi, basta con la persecuzione di Perú Libre.

Cerrón è tutti e tutte noi. È il tempo per la Nuestra América.

* Qui il comunicato pubblicato in spagnolo.

