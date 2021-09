La Cina avvia una campagna per formare lavoratori qualificati

Uno dei segreti dello sviluppo economico di un paese o di un’area è l’istruzione e la formazione. Lo sanno tutti ma, se lasci decidere agli imprenditori (come avviene ormai da oltre 30 anni in tutto l’Occidente neoliberista), avrai un sistema di “formazione professionale di basso livello” per mansioni che diventano obsolete nel giro di qualche anno, facoltà universitarie come incubatrici di pollame che conosce un solo pensiero e non sa cambiarlo, qualche eccellenza rimediata facendo arrivare teste funzionanti “coltivate” altrove.

Se invece fai programmare il sistema della formazione a istituzioni pubbliche, che ragionano sui tempi lunghi e sanno mettere insieme linee di ricerca, pensiero critico, capacità di apprendere e sviluppo dell’inventiva individuale e collettiva, allora avrai probabilmente il meglio che si possa creare in questo campo (non la perfezione, ovvio, ma qualcosa di importante).

Questo articolo, apparso su Il Quotidiano del Popolo, esemplifica il secondo modo di procedere e spiega – indirrettamente – perché lo sviluppo cinese sia così inarrestabile e “inquietante” per la residua egemonia neoliberista in questa parte sfortunata del mondo.Tanto più quando i numeri riguardano decine di milioni di persone…



Il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale cinese (MOHRSS) ha recentemente pubblicato linee guida per avviare una campagna per la formazione di lavoratori qualificati.

Secondo le linee guida, il paese prevede di aumentare il numero di manodopera qualificata di oltre 40 milioni entro la fine del 2025 e garantirà che la sua proporzione nella popolazione occupata totale del paese sali al 30% per allora.

Inoltre, il paese intende portare la percentuale di personale altamente qualificato in lavoratori qualificati al 35% nelle sue province orientali e aumentare quella nelle regioni centrali e occidentali di due o tre punti percentuali entro il 2025.

I lavoratori altamente qualificati possono trasformare i risultati e i progetti della ricerca in prodotti reali, contribuire all’innovazione scientifica e tecnologica e alle scoperte e intraprendere molti altri compiti importanti, ha osservato Chen Lixiang, vice capo della Società cinese per l’istruzione tecnica e professionale.

I progressi tecnologici della Cina nella produzione di attrezzature negli ultimi anni non avrebbero potuto essere raggiunti senza la saggezza di team di innovazione di alto calibro composto da personale tra cui lavoratori qualificati, ha detto Chen.

Alla fine dello scorso anno, il numero di lavoratori qualificati in Cina ha superato i 200 milioni, tra cui quasi il 30%, o circa 58 milioni, erano altamente qualificati. Tuttavia, rimane una forte scarsità di manodopera qualificata nel paese, con il numero di posti vacanti per lavoratori altamente qualificati che è oltre il doppio di quello delle persone in cerca di lavoro.

Una ricerca condotta dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese e dal Ministero dell’Istruzione mostra che dieci principali settori manifatturieri soffriranno di una carenza di quasi 30 milioni di lavoratori qualificati entro il 2025, ha avvertito Chen.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti stabiliti nelle linee guida, il documento ha specificato 20 misure relative agli sforzi, tra cui il perfezionamento dei sistemi e delle politiche pertinenti, il progresso dell’istruzione professionale, il coinvolgimento delle imprese nella formazione delle competenze e il rafforzamento della cooperazione internazionale nell’aspetto, che coprono la coltivazione, l’occupazione e la valutazione e gli incentivi per i lavoratori qualificati.

Al fine di portare avanti una formazione professionale di alta qualità, 155 città a livello di prefettura in 31 regioni a livello provinciale e il Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang in Cina hanno offerto coupon elettronici per corsi di formazione quest’anno, consentendo ai lavoratori impoveriti, ai disoccupati, ai laureati e ai membri del personale delle aziende di migliorare le loro competenze professionali con i coupon elettronici ricevuti attraverso i loro conti di sicurezza sociale.

I dati suggeriscono che quasi 1,76 milioni di coupon elettronici erano stati emessi e 84.300 di loro erano stati utilizzati entro la metà di aprile.

Le linee guida hanno sottolineato la continua implementazione di un nuovo tipo di sistema di apprendistato con caratteristiche cinesi per le aziende. Sulla base di quello tradizionale, il nuovo tipo di sistema di apprendistato evidenzia la formazione professionale svolta congiuntamente da istituti di formazione e aziende, il sostegno politico e le sovvenzioni governative, ha sottolineato Chen.

Con il nuovo sistema di apprendistato, le aziende possono ridurre i costi di coltivazione dei talenti, gli apprendisti possono essere meglio preparati per i posti di lavoro e le scuole e le istituzioni professionali possono essere coinvolte nelle pratiche delle aziende, secondo Chen.

Nel 2020, Kunshan, la provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, ha aperto la sua prima sessione di corsi di formazione nell’ambito del nuovo sistema di apprendistato. “I corsi di formazione erano totalmente gratuiti“, ha detto Zhou Qiang, un apprendista che frequenta i corsi, aggiungendo che coloro che sono certificati come tecnici senior dopo la formazione possono ricevere un sussidio di 8.000 yuan ($ 1.238) dal governo.

“Abbiamo anche imparato e adottato l’esperienza e le pratiche di successo dei paesi avanzati nella formazione, nell’assunzione e nella valutazione di lavoratori qualificati e abbiamo promosso il riconoscimento reciproco dei certificati di qualifica professionale tra i paesi“, ha affermato un funzionario MOHRSS, aggiungendo che il ministero avanzerà continuamente il lavoro pertinente per garantire il successo del 46 ° Concorso mondiale delle competenze che si terrà a Shanghai nel 2022.

Secondo le linee guida, le aziende possono determinare in modo indipendente l’ambito di valutazione delle occupazioni (tipi di lavoro), impostare voti per le posizioni che richiedono competenze professionali, sviluppare e formulare standard e norme di valutazione e adottare metodi per effettuare la valutazione dei talenti qualificati.

Alla fine di maggio, più di 5.200 imprese e oltre 1.800 organizzazioni sociali in Cina erano state autorizzate a identificare i livelli di competenza professionale e circa 2,3 milioni di lavoratori qualificati erano stati classificati qualificati e avevano ricevuto i loro certificati.

* Quotidiano del Popolo 10 settembre 2021



