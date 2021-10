Colombia. Chi vuole la morte del governatore Caicedo?

Il suo nome era Esteban Mosquera. Ventisei anni. Un simbolo delle lotte sociali in Colombia. La brutale repressione delle proteste studentesche del 2018 da parte dello Squadrone mobile anti-sommossa (Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD) gli era costata un occhio.

Durante la lunga mobilitazione del “paro nacional”, dal 28 aprile alla fine di luglio 2021 (70 morti), è rimasto un protagonista della protesta [1]. Il 23 agosto Mosquera è stato assassinato dai paramilitari a Popayán.

La morte di Mosquera sarebbe passata quasi inosservata. Molti altri hanno subito lo stesso destino. Johan Bonilla Bermúdez, 26 anni, uno dei leader dei manifestanti di “Primera Línea” a Cali nel 2021; Jesús Gutiérrez, anche lui leader dei manifestanti e pilastro del Consiglio di Azione Comunale di El Plateado, ad Argelia (Cauca), scomparso il 21 agosto e trovato morto il 25 agosto.

Carlos Londoño Bautista, insegnante a Fuente de Oro, membro dell’Associazione degli educatori di Meta (Asociación de Educadores del Meta, ADEM). María Dorfenis López Cordón, del Sindacato dei lavoratori agricoli indipendenti, sempre nel dipartimento di Meta.

Blanca Rosa Monroy, ex guerrigliera delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), firmataria degli Accordi di pace del 2016, assassinata il 2 settembre a Pereira. Un anno prima, giustiziato il 20 ottobre 2020, Gustavo Herrera, direttore della campagna presidenziale del candidato dell’opposizione Gustavo Petro, nel dipartimento del Cauca…

Secondo l’Istituto per lo sviluppo e gli studi sulla pace (Indepaz), centododici leader comunitari e sociali sono stati assassinati tra il 1° gennaio e il 24 agosto 2021; oltre 1.200, ai quali si aggiungono 285 ex guerriglieri della FARC, dalla firma dei cosiddetti “Accordi di pace” nel 2016.

Non c’è niente di particolarmente nuovo o originale in questa osservazione. Da sempre, è così che dovrebbe iniziare qualsiasi articolo sulla Colombia degno di questo nome.

Per rimanere al potere, il governo del presidente Iván Duque sta conducendo una guerra aperta contro il movimento popolare. Le esplosioni sociali del 2018 e del 2021 hanno eroso il suo dominio.

Spinta dalla disperazione o dalla rivolta, emergendo dai quartieri popolari e dalle università, una generazione di giovani ribelli è scesa in strada gridando “Uribe, paraco, el pueblo está berraco!” (“Uribe, paramilitare, il popolo è furioso!”).

In vista delle elezioni legislative (13 marzo) e soprattutto di quelle presidenziali (29 maggio) del 2022, l’“uribeista” (dal nome dell’ex presidente Álvaro Uribe) ha le spalle al muro.

Un’ampia coalizione politica ed elettorale, raggruppata in un patto storico, sta prendendo forza. Riunisce, tra gli altri, partiti di sinistra – il Polo Democrático Alternativo (PDA), la Unión Patriótica (UP), il Partido Comunista Colombiano (PCC), la Fuerza Ciudadana (FC) – formazioni di ogni tipo – l’Alleanza Democratica Afro-Colombiana (ADA), il Movimento Alternativo Indigeno e Sociale (MAIS) –, organizzazioni sociali – la Marcia Patriottica (MP), il Movimento per una Costituente Popolare (MPCP) – e la Colombia Humana (CH) del probabile futuro candidato, il senatore Gustavo Petro, che è più centrista che di sinistra.

Indicando “un piano criminale che coinvolge dirigenti del Centro Democrático [il partito di Uribe e Duque, ndt], agenti dell’intelligence militare, campagne sui social network, così come giornalisti e media pro-Uribe”, il senatore del PDA Iván Cepeda ha denunciato il primo settembre l’esistenza di una “sporca campagna” volta a rallentare l’avanzata dei settori della sinistra e del Patto Storico.

Qualche giorno prima, il 26 agosto, a migliaia di chilometri da Bogotà, il deputato francese Adrien Quatennens aveva presentato agli “insoumis”, riuniti a Valencia per la prima giornata del loro “Amfis 2021”, uno dei partecipanti ad un dibattito sull’America Latina: “Vorrei salutare la presenza del colombiano Carlos Caicedo, governatore del dipartimento di Magdalena, che è con noi oggi in Francia perché, in Colombia, ha ricevuto minacce di morte da narcotrafficanti vicini al governo”.

Questa è una notizia insolita, anche per la Colombia. Un governatore costretto all’esilio. Eppure… Leader del movimento Fuerza Ciudadana, parte del Patto Storico, Caicedo è l’unico governatore di sinistra tra i trentadue che il suo paese conta [2]!

Da La France insoumise di Jean-Luc Mélenchon a Bruxelles e all’Unione Europea, che avrebbe poi vinto, il “fuorilegge” ha percorso il vecchio continente con la sua compagna e il loro bambino di un anno per presentare il suo caso, cercando protezione.

Confinante a nord con il caldo Mar dei Caraibi, il dipartimento di Magadalena ha come capitale Santa Marta (quasi 500.000 abitanti), una delle più antiche città della Colombia.

Omicidi, rapimenti, torture, estorsioni, trasferimenti forzati: per tre decenni e fino al 2006, la regione dominata dall’imponente Sierra Nevada de Santa Marta (5.575 metri sul livello del mare) è stata la roccaforte del blocco di resistenza Tayrona, comandato dal temuto narco-paramilitare Hernán Giraldo – alias “El Señor de la Sierra”, “El Patrón” o “Taladro” (il “Trapano”, in riferimento agli innumerevoli stupri di ragazze minorenni che ha commesso) [3].

Dopo il 2006 e la pseudo-smobilitazione dei paramilitari organizzata dal governo del loro amico intimo Álvaro Uribe, più di una dozzina di strutture criminali più o meno legate a Giraldo e coinvolte nel traffico di droga hanno continuato i loro abusi.

Dal febbraio 2021, Santa Marta è sottoposta a un’ondata di opuscoli minacciosi attribuiti alle Autodéfenses Conquérantes de la Sierra Nevada (ACSN). Le ACSN, succedute a un altro gruppo paramilitare – los Pachenca – due anni fa, sono in competizione per il territorio con il Clan del Golfo, noto anche come le Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) [4]. Il Clan, da parte sua, copre i muri dei settori popolari con graffiti inquietanti.

È in questo contesto che, alla fine di aprile, il corpo senza vita del leader popolare Francisco Giacometto, cofondatore della Unión Patriótica (UP) [5] a Santa Marta, è stato trovato nella sua casa, con apparenti segni di tortura e diverse ferite da taglio al collo.

Di fronte a questo clima di violenza e follia omicida, il governatore Carlos Caicedo ha presentato diverse denunce e richiesto l’intervento degli organi di sicurezza dello Stato contro questi gruppi armati organizzati (GAO) per impedire le loro attività criminali, comprese le coltivazioni illecite che distruggono la biodiversità della Sierra Nevada.

La risposta è stata rapida. Il 14 agosto, Caicedo è stato avvertito da una “fonte altamente affidabile” che l’AGC e l’estrema destra stavano preparando un’operazione per assassinarlo.

L’informazione è stata immediatamente trasmessa al comandante della Seconda brigata dell’esercito e ai capi della polizia del Magdalena, che l’hanno confermata dopo aver incontrato la fonte. Alla fine di una riunione, il 17 agosto, tra questi ufficiali, le autorità giudiziarie locali e Caicedo, è stato deciso che, data l’urgenza e il pericolo, la soluzione migliore era quella di lasciare il paese.

Nuovamente incontrato in Francia qualche giorno dopo, Caicedo, tra due telefonate al cellulare verso la sua terra natale, ha riassunto una traiettoria che non è iniziata con questo viaggio forzato: “Attraverso i suoi clan politici e narco-paramilitari, Uribe ha tentato varie volte di liquidarmi moralmente e giudizialmente; mi hanno detenuto ingiustamente; hanno fatto ogni sorta di montature e campagne diffamatorie; nessuna di esse ha funzionato. Ora stanno progettando di uccidermi”.

Da diversi anni, Caicedo e i suoi gruppi sono impegnati in un’aspra lotta nel Magdalena contro i partiti, i clan tradizionali della costa e le potenti ramificazioni dell’“uribismo”. Come tale, la sua storia è un simbolo vivente di ciò che è la vita politica in Colombia.

Originario di Aracataca, una sonnolenta cittadina ai piedi della Sierra Nevada che ha ispirato Gabriel García Márquez per il Macondo in “Cent’anni di solitudine”, Caicedo è stato un attivista di sinistra fin dalla tenera età.

Leader studentesco e candidato per la Unión Patriótica quando fu convocata l’Assemblea Nazionale Costituente nel 1991, fu portavoce della Corriente de Renovación Socialista (CRS) tre anni dopo durante i negoziati di pace tra questo settore dissidente dell’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e il governo di César Gaviria. Come si addice a un paese di “accordi violati”, sessantaquattro membri della CRS sono stati assassinati dopo la firma degli accordi.

Per un certo periodo, Caidedo è stato consigliere per lo sviluppo sociale nel gabinetto del governatore di Magdalena, Jorge Caballero, ma si è fatto notare soprattutto per la sua gestione dell’Università di Magdalena, di cui è diventato rettore per concorso nel 1997.

Quando ha preso il controllo, l’istituzione era in bancarotta. Ha ribaltato la situazione, ha introdotto borse di studio, ha aumentato il numero di studenti da 2.000 a 9.000 e ha trasformato l’istituto in uno dei migliori del paese. Questo successo ha portato alla sua elezione a presidente della Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Ma è qui che cominciano le vere difficoltà per lui.

Nel 2004, dopo un ballottaggio in cui era l’unico candidato – gli altri si erano gentilmente ritirati dopo che chiunque corresse contro di lui era stato dichiarato “obiettivo militare” – un certo Trino Luna Correa fu eletto governatore. Il tipo di uomo che, quando brama qualcosa, allunga la mano per appropriarsene.

L’UniMagdalena dispone ora di risorse. Trino Luna ha convocato Caicedo, ha preteso l’assegnazione di contratti per questa o quella azienda, alcune posizioni lucrative per i suoi amici.

Meno docile di quanto si potesse sperare, il rettore protegge il bilancio dell’università dalle interferenze delle mafie politiche. Tre dirigenti universitari vengono assassinati. Caicedo è ancora perseguito per il crimine, anche se nel 2007 Hernán Giraldo ha ammesso che lui e un altro leader paramilitare, tal ‘Jorge 40’, erano gli autori.

Su un altro fronte, nel mezzo di un confronto con il governatore, Caicedo è perseguito per una torbida vicenda di “conciliazione” con gli insegnanti a cui era dovuto il trattamento di fine rapporto. Come bonus, Trino Luna lo accusa di essere un membro del PC4, il braccio politico delle FARC, e di aver partecipato al rapimento di sua madre. Questo è del tutto assurdo.

In cambio, il rettore ha denunciato i legami del governatore con il paramilitarismo. Questo è provato. Fratello del “paraco” Juan Carlos Luna Correa, alias “El Cóndor”, Trino Luna è stato condannato nel 2007 nel contesto del cosiddetto scandalo “parapolitico” [6].

Nel frattempo, il sistema di “giustizia” locale si è occupato del “caso Caicedo”. Nell’ottobre 2007, un giudice del tribunale di Magdalena lo ha condannato a otto anni di prigione per il caso della “conciliazione”. Ha presentato ricorso in appello. La procedura si è trascinata, sepolta per diciotto mesi.

Dopo molteplici appelli, il caso è stato trasferito alla Corte Superiore di Bogotà così che, nel 2011, dopo quattro anni e otto mesi di prigione e poi agli arresti domiciliari, Caicedo è stato finalmente assolto e rilasciato.

Il calvario è stato particolarmente provante. Per pagare i suoi avvocati, l’ex rettore ha dovuto vendere la sua casa. “Uno come me non è preparato per una situazione come questa”, dice a posteriori. “Degrada tutto ciò che è stato costruito nel corso degli anni, il nome, la reputazione, la modesta eredità, una posizione nella società, il riconoscimento nel mondo accademico… Per fortuna, ne siamo usciti gradualmente”.

Scagionato dai tribunali e tornato alla vita pubblica, Caicedo non ha rinunciato ai suoi ideali. Si è lanciato in politica annunciando la sua candidatura alla carica di sindaco di Santa Marta.

Ha fondato Fuerza Ciudadana. Non ha né sostegno politico né denaro per “comprare voti”. Viene considerato folle. Ha ottenuto il doppio dei voti del suo avversario, sostenuto dalla casta dei baroni elettorali – i Díaz-Granados e i Cotes (conosciuti come i ‘capos del Magdalena’).

Eletto per il periodo 2012-2015, Caicedo sostiene il cambiamento, impegnandosi a modernizzare la città, come ha fatto con la sua Università. Mette l’accento sul “sociale”. Affronta le mafie locali e denuncia la loro corruzione. Contesta i nomi degli “intoccabili”, tra cui l’ex giudice della Corte costituzionale Jorge Pretelt (condannato nel dicembre 2019 a sei anni di prigione per “concussione”).

Il suo rifiuto delle regole imposte dalla violenza e la sua riluttanza ad obbedire agli ordini dei satrapi hanno spinto la reputazione di Caicedo oltre i limiti di Santa Marta. Ai suoi nemici locali si unisce la crema del peggio della Colombia: lo stesso Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras (vicepresidente dal 2014 al 2017), i clan della costa atlantica (Gnecco Cerchar, Araujo, Char) [7].

Il procuratore generale della Nazione dal 2016 al 2019, Néstor Humberto Martinez riapre il caso dei tre assassinii di UniMgdalena – i testimoni usati per accusare Caicedo ammetteranno in seguito di essere stati pagati dal clan Cotes. In breve, Caicedo subisce una campagna di destabilizzazione peggiore di quella che Gustavo Petro ha vissuto quando era sindaco di Bogotà [8].

Questa sequenza di eventi facilmente decifrabile rende Caicedo popolare tra la massa di colombiani sulla costa che, come la maggior parte dei loro compatrioti, contano e ricontano costantemente ogni peso per sopravvivere, trovare riparo e mangiare.

Il 27 ottobre 2019, battendo ancora una volta il candidato di destra e di estrema destra Luis Miguel Cotes, è stato eletto governatore di Magdalena con il 58% dei voti. Fuerza Ciudadana è diventata il principale partito politico del dipartimento.

Rifiutando di accettare la sconfitta, il suo avversario non si calma. Il padre del perdente, Álvaro Cotes, ancora meno: “Caicedo è un assassino e un ladro; ha vinto questo dipartimento con l’aiuto delle FARC (…) Questo tizio deve essere messo al suo posto, non possiamo permettergli di essere governatore” [9].

Nell’annunciare il suo piano di sviluppo 2020-2023 intitolato “Magdalena rinasce”, Caicedo promette “una rivoluzione di equità”. In questo dipartimento, classificato come il quarto più povero del paese, il piano è essenzialmente quello di ridurre la mortalità materna e perinatale, la malnutrizione, il numero di gravidanze adolescenziali, di migliorare la qualità dei servizi sanitari, di rafforzare la rete ospedaliera pubblica…

Con il Covid-19 che dilaga in tutta la Colombia, Caicedo lancia una strategia di assistenza primaria universale chiamata “Medico a casa tua”.

L’ex governatrice Rosa Cotes ha immediatamente lanciato le ostilità per soffocare il suo successore e il suo progetto. Citando “carenze giuridiche, amministrative, sociali e finanziarie” accumulate negli anni precedenti, la Sovrintendenza Nazionale della Salute lo blocca prendendo il controllo dell’Ospedale Universitario Julio Méndez Barreneche, la struttura di riferimento della regione.

“Non l’hanno nemmeno comunicato al governatore”, dice Caicedo, “È un atto politico arbitrario consegnare questo ospedale alla classe politica del Magdalena”. Ma non ha ancora visto niente… Tanto più che passa il suo tempo a “peggiorare il suo caso”…

Il 17 luglio 2020, non ha forse chiesto l’assistenza di Cuba e dei suoi medici per combattere il Covid-19 e invertire la curva della pandemia? [10] Il ministro della Salute, Fernando Ruiz, ha rifiutato: portare medici da altri paesi può essere considerato solo “in circostanze estreme”, poiché la loro inclusione “non è senza rischio”.

La nozione di rischio non è ovviamente la stessa per tutti: la Colombia conta 126.000 morti al 15 settembre 2021 [11].

L’11 ottobre 2020, ventinove dei trenta sindaci della Magdalena si riunirono nel comune di Ciénaga – il luogo dove, nel dicembre 1928, si verificò il “massacro delle piantagioni di banane” (l’uccisione di alcune centinaia di lavoratori in sciopero della United Fruit Company da parte delle forze armate [12]).

Manca solo Virna Johnson, membro di Fuerza Ciudadana, che è succeduto a Caicedo come sindaco di Santa Marta. D’altra parte, sono venuti alcuni senatori, tutti di destra: Honorio Henriquez (Centro Democrático), Eduardo Pulgar e Hernando Guido (Partido de la Unidad), Fabián Castillo e Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), Kelyn González (Partido Liberal Colombiano) [13].

Il maestro di cerimonie è Luis Tete Samper, sindaco di Ciénaga, un critico feroce di Caicedo. Il Dipartimento di Pianificazione Nazionale (DNP) e il suo direttore Luis Alberto Rodríguez, così come alcuni ministri, tra cui quello della Difesa, stanno discretamente sullo sfondo.

Con lo slogan “Per lo sviluppo della Magdalena”, i cospiratori annunciano la loro intenzione di creare una “associazione di municipalità” e “unire le forze per gestire le risorse con il governo della Repubblica e il Fondo concessioni, per la realizzazione di progetti che promuovano il progresso nelle loro regioni e nel Dipartimento”.

In altre parole, vogliono che le risorse legalmente destinate al dipartimento – 320 miliardi di pesos (circa 71 milioni di euro) [14] – siano assegnate direttamente dal governo, attraverso il DNP, suddivise in quote comunali. Si tratta di un uso improprio dei fondi (e della legge!) senza precedenti che mette in discussione il regime politico e amministrativo tra nazione, dipartimento e comuni [15].

“Questa strategia mira a isolare l’azione istituzionale del governatore, a impedire che si realizzino le proposte fatte durante la sua campagna e contenute nel suo piano di sviluppo ‘Magdalena rinasce’ e a impedire che il suo governo fiorisca come una reale ed efficace alternativa di cambiamento”, analizza Caicedo, denunciando questo “Patto di Ciénaga”.

“In realtà”, aggiunge, “questa maliziosa dannosa non cerca di promuovere progetti ad alto impatto sociale o economico di cui la regione ha bisogno, ma piuttosto di saccheggiare le risorse delle tasse affinché i suoi promotori e sponsor possano finanziare le loro prossime campagne elettorali”.

Nonostante gli ostacoli posti da questa cricca infernale, il piano “Magdalena rinasce” è stato lodato dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) nel marzo 2021.

Appena eletto governatore, Caicedo ha affrontato i narco-paramilitari che terrorizzano la regione. Un governo parallelo è arrivato persino a stabilire dei pedaggi nelle zone turistiche di Santa Marta. Il 21 maggio 2020, sul quotidiano nazionale El Tiempo, non ha esitato a mettere i puntini sulle i: “Questo gruppo criminale [l’ACSN] riceve informazioni dirette dalla polizia e dall’esercito, il che ha facilitato lo sviluppo delle sue attività illecite e il suo rafforzamento”.

Allo stesso tempo, sta organizzando dei consigli di sicurezza per cercare di impedire che l’AGC si impadronisca definitivamente della Sierra Nevada e la ricopra di coltivazioni illecite.

Le barbare liturgie di uccisione si mettono in moto. Caicedo deve lasciare la Colombia in fretta. Ma questo non gli ha impedito di comunicare: “Ritengo il presidente e Uribe responsabili se l’AGC mi toglierà la vita”, ha twittato il 26 agosto, “da un lato per aver creato un clima di disprezzo per il mio governo e il popolo della Magdalena, a favore dell’impunità dei gruppi paramilitari, e dall’altro per aver fomentato l’estrema destra contro di noi e la sinistra colombiana”.

Pubblicamente, rimprovera al capo dello Stato e ai suoi ministri di non aver attivato un apparato di sicurezza che gli permetta di governare – “un ammiccamento silenzioso che i paramilitari e la narco-politica capiscono bene”.

A Bogotà, il generale Jorge Luis Vargas, capo della Polizia Nazionale, e il ministro dell’interno Daniel Palacio hanno dichiarato in modo brusco di non capire la “fuga inaspettata” del governatore dalla Colombia, poiché aveva “uno dei migliori piani di sicurezza del paese”.

A questi, dall’Europa, Caicedo ha replicato ironicamente: “[Hanno] detto nei media che ho una scorta permanente di trentatré uomini con armi pesanti e leggere… Vorrei che me li presentassero perché non li conosco. Devono avermi confuso con un ministro o un ex presidente!” Una dichiarazione immediatamente confermata dal sindaco di Santa Marta, Virna Johnson, e dal segretario degli interni della Magdalena, Adolfo Bula: “Il governatore Caicedo ha solo cinque agenti di polizia per la sua protezione” [16].

A volte il grottesco si aggiunge al tragico – più che altrove in Colombia. Il gruppo fuorilegge di Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pur criticandolo fortemente, ha rapidamente negato di essere dietro le minacce contro Caicedo in una dichiarazione quasi “ufficiale”.

Caicedo ha reagito: “Questo è un opuscolo che si riferisce a me allo stesso modo del governo nazionale e dei clan politici della Magdalena. Il fatto che un gruppo paramilitare parli prima del governo dovrebbe farci vergognare tutti”.

D’altra parte, durante il suo soggiorno in Europa, il governatore ribelle ha dovuto spiegare che stava facendo questo soggiorno un po’ forzato usando… ‘giorni di ferie’: “Ho il permesso di lasciare la Colombia solo fino al 6 settembre e non posso restare oltre. Se non avessi utilizzato i giorni di ferie che mi restavano, avrei dovuto aspettare un’autorizzazione amministrativa [dell’Assemblea Dipartimentale o della Presidenza della Repubblica] per andarmene, con il rischio che il piano di uccidermi sarebbe stato realizzato”.

“Vacanza giustificata o abbandono del posto?”. La macchina distruttrice dei media entra in campo su questa “assenza ingiustificata” di un governatore che si distingue per il suo carattere “autoritario e populista”.

Tuttavia, il suo caso comincia a ricevere l’attenzione internazionale. Dalla Francia, Caicedo ha ottenuto un’autorizzazione dal Ministero dell’Interno colombiano per lasciare il paese in “missione ufficiale” fino alla data fatidica del 6 settembre (decreto 1007 del 26 agosto). Il governatore aveva una decisione difficile da prendere: tornare in Colombia, nonostante i rischi, o dimettersi e rimanere all’estero? “No”, decide, riferendosi a quest’ultima ipotesi, “è esattamente quello che vorrebbero”.

Forte dei suoi appoggi in seno all’Unione Europea, della Corte Interamericana dei Diritti Umani (IACHR) e della rappresentanza dell’ONU in Colombia, Caicedo è tornato nel suo paese il 7 settembre, chiedendo al presidente Duque di impegnarsi ad affrontare “i gruppi illegali che terrorizzano la Magdalena”. Perché, che siano le AGC o meno, una struttura criminale ha minacciato di eliminarlo.

Che spazio c’è per la sinistra, o anche solo per la democrazia, in Colombia? Durante l’esplosione sociale iniziata il 28 aprile di quest’anno, i civili hanno affiancato apertamente le forze dell’ordine nella loro repressione mortale.

“Stiamo assistendo a una paramilitarizzazione senza precedenti del conflitto sociale”, ha detto Camila Esguerra, ricercatrice dell’Università Nazionale della Colombia, “quando le immagini di collusione tra le forze armate dello Stato e i civili armati vengono registrate e trasmesse in diretta” [17].

Sotto il colpo di una mozione di sfiducia per rispondere del numero di vittime, il ministro della Difesa Diego Molano è stato comodamente assolto. “Quello che il Senato della Repubblica ha fatto è sostenere l’assassinio di giovani e il terrorismo di Stato”, ha detto Gustavo Petro. “Le maggioranze di questo Congresso hanno firmato il massacro del loro stesso popolo, e lo fanno per corruzione”.

Lo stesso ministro della Difesa ha appena annunciato la creazione di un Frente de Seguridad Ciudadana (FSC). Ci sono certamente questi “fronti” organizzati dal 1997 per combattere il crimine nei quartieri (alla fine del 2020, ce n’erano 980 a Bogotà). Ma Molano sta seriamente alzando l’asticella annunciando che questa nuova versione del FSC agirà in stretta collaborazione con la Forza Pubblica e le compagnie di sicurezza private.

Le cooperative di sicurezza rurale (Convivir), particolarmente sviluppate da un certo Álvaro Uribe quando era governatore del dipartimento di Antioquia (1995-1997), sono nate nel 1994. Organizzate e coordinate dai militari, queste cooperative, dopo essere servite come reti di sostegno, si fonderanno presto nel complesso paramilitare delle Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Come se non bastasse, su richiesta di Claudia López del Partido Verde, la prima donna ad occupare l’ufficio del sindaco di Bogotà, 360 soldati pattugliano le strade della capitale dal 15 settembre – 2.500 potrebbero essere chiamati presto in rinforzo.

L’immagine di soldati armati che pattugliano i quartieri popolari e arrestano la gente sta facendo gridare la sinistra e i democratici, così presenti sono le innumerevoli violazioni dei diritti umani perpetrate dall’esercito.

Con le elezioni presidenziali del 2022 a pochi mesi di distanza, la situazione dovrebbe essere presa sul serio. Questo è tanto più vero in quanto anche la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani ha appena chiamato il governo a risponderne. Tuttavia, quest’ultimo ha altre priorità.

In una visita in Spagna, dove è stato cordialmente ricevuto dal re Felipe VI, il presidente Duque ha espresso ancora una volta il suo forte rifiuto delle trattative in corso a Città del Messico tra il governo venezuelano e la sua opposizione radicale: “Qualsiasi soluzione che perpetui la dittatura porterà solo più crisi migratorie, più crisi sociali e qualcosa che è stato anche terrificante, cioè che il regime dittatoriale in Venezuela protegge sul suo territorio gruppi terroristici che hanno fatto molti danni in paesi come il nostro e fanno parte di reti terroristiche internazionali” [18].

Da qui la sua insistenza affinché le misure coercitive inflitte alla popolazione del paese vicino siano amplificate e che Madrid “mantenga la pressione” contro Nicolás Maduro.

Da parte sua, la vicepresidente e ministro degli Affari esteri Marta Lucía Ramírez l’8 agosto ha chiesto con fermezza al governo haitiano di “fornire garanzie” ai diciotto mercenari colombiani, ex-militari arrestati per la loro partecipazione all’assassinio del presidente Jovenel Moïse, e, viste le “irregolarità” della loro detenzione e l’assistenza loro dovuta, “di rispettare i trattati internazionali relativi ai diritti dell’uomo” [19].

