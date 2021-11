Nicaragua Sandinista: il decennio prodigioso

Quando Daniel Ortega è tornato alla presidenza il 10 gennaio 2007, dopo aver vinto le elezioni generali, ha trovato un paese devastato da 16 anni di governi conservatori. I servizi pubblici sono stati danneggiati dai successivi tagli di bilancio o semplicemente sono scomparsi.

L’assistenza sanitaria, ad esempio, era stata privatizzata, lasciando indifesa e fuori dal sistema la stragrande maggioranza della popolazione, soprattutto quella con meno risorse.

Le ricette neoliberiste promosse da Washington e messe in pratica dai suoi allievi locali al servizio del capitale, avevano spogliato lo Stato del suo ruolo di garante della giustizia sociale, di redistributore della ricchezza e di protettore della cittadinanza.

Il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, con un programma basato su una drastica svolta sociale, vinse nettamente le elezioni contro un’opposizione frammentata che, per l’elettorato, rappresentava solo una continuità a vantaggio della classe oligarchica. Subito, dopo la vittoria alle urne, è stato messo in campo un ambizioso pacchetto di misure per combattere la povertà, coordinato dall’allora first lady Rosario Murillo.

Le più conosciute erano Abitazione Dignitosa, Fame Zero e Usura Zero che, a poco a poco, stavano raggiungendo i loro obiettivi e innalzando la qualità della vita del popolo nicaraguense, come mai era accaduto durante il periodo neoliberista.

Tutto questo scudo sociale fa parte dei diversi Assi del Piano Nazionale di Sviluppo Umano, strettamente programmaticamente legato alla dottrina del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale e, a sua volta, ancorato nell’ideologia più profonda di Sandino, in una concatenazione storica che sancisce dal giorni del liberatore al presente più rabbiosamente attuale.

Così, nell’ultimo decennio, la povertà si è ridotta di 24 punti, mentre la povertà estrema si è ridotta di 14. Senza dubbio, le politiche di solidarietà messe in atto dal Sandinismo hanno avuto particolare successo e come tali sono riconosciute dall’elettorato, nei sondaggi effettuati giorni fa, che teme un ritorno al passato se l’opposizione trionferà alle elezioni del 7 novembre.

Una critica ricorrente che di solito viene fatta a sinistra dalle tribune liberali è che non si occupa degli indicatori macroeconomici. Ovviamente, le priorità del buon governo devono essere incentrate sulle persone.

Tuttavia, i dati sulla crescita sostenuta del paese confutano – ancora una volta – questa fallace accusa. L’andamento dell’economia dal 2007 fino all’inizio del 2018 è stato davvero spettacolare e unico nella regione. Tuttavia, il tentato colpo di stato dell’aprile 2018 e le violenze scatenate nelle guarimbas, hanno provocato un ritiro dell’economia che si è sovrapposto alla crisi globale creata dalla pandemia di Covid-19.

Ma, nonostante tutto, quest’anno si prevede già una crescita superiore al 5% (potrebbe arrivare al 7%), supportata da un Prodotto Interno Lordo che è cresciuto di quasi il 10% nel primo semestre dell’anno, il miglior dato degli ultimi 15 anni.

Interpretando questi numeri, è normale che gli Stati Uniti sentano come i loro piani per destabilizzare il Paese attraverso la guerra economica siano assolutamente inutili grazie al perfetto incastro tra il popolo nicaraguense, le sue istituzioni e il suo governo.

Anche così, di recente l’amministrazione Biden ha annunciato quelle che ha definito “azioni di impatto” che si sono aggiunte alla politica di “massima pressione” promossa dall’arrivo al potere del sandinismo e ha ammesso espressamente il fallimento delle sue politiche coercitive unilaterali. Tale è il rispetto che la Casa Bianca dimostra per la democrazia quando non è funzionale ai suoi interessi geopolitici.

Il fatto è che il Paese centroamericano è ben attrezzato per resistere a molti tipi di sanzioni esterne, grazie a diverse riforme intraprese dal Fronte negli ultimi anni. Da un lato, dispone di un enorme tasso di sovranità alimentare, il che significa che oltre l’80% dei prodotti consumati in Nicaragua ha origine nel suo territorio, rendendo impossibili le carestie che gli Stati Uniti amano provocare in molti dei paesi aggrediti perché non seguono i loro progetti o utilizzano risorse naturali endogene a beneficio della loro popolazione.

Dall’altro, ottenere un approvvigionamento energetico utilizzando il 70% di energia rinnovabile da fonti interne, che fornisce allo Stato uno strato di invulnerabilità davvero apprezzabile in un contesto in cui le guerre di quarta generazione sono la tendenza più comune negli attacchi dell’impero.

L’ampia accettazione delle politiche in questi dieci anni di governo sandinista è un altro fattore da considerare e che preoccupa molto i nemici del Nicaragua.

Ma non può essere diversamente. Daniel Ortega ha costruito più di 20 ospedali, alcuni dei quali vere e proprie città sanitarie, dotate delle più moderne tecnologie, in vari dipartimenti del paese dove non avevano mai avuto attrezzature sanitarie di qualità e dove la sua gente doveva dipendere da Managua per qualsiasi tipo intervento complesso.

Gratuità e universalità sono ormai nel DNA del nuovo sistema sanitario nicaraguense, con vergogna della nefasta fase conservatrice, quando le risorse del Paese finivano inevitabilmente nei conti nordamericani.

Nell’istruzione la tendenza è simile. Lo Stato, sotto la guida del sandinismo, ha recuperato la gratuità a tutti i livelli, dalle scuole materne all’università.

Sono stati costruiti centinaia di nuovi centri educativi, è stata data dignità alla figura del personale docente e si è lavorato duramente per migliorare la sua preparazione. Sono stati inoltre istituiti pasti scolastici per migliorare l’alimentazione infantile, combattere l’assenteismo e aumentare il rendimento degli alunni.

Molte regioni isolate hanno visto come si sono inglobate nelle dinamiche del resto del Paese grazie a un notevole aggiornamento della rete elettrica e stradale. Oggi il Nicaragua può vantare, come riconosciuto da organizzazioni internazionali indipendenti, di avere il miglior sistema autostradale di tutto il Centro America.

Qualcosa di simile accade con la sicurezza dei cittadini. A partire da situazioni di violenza endemica derivate dalla guerra di aggressione contro il Nicaragua, finanziata e guidata dagli Stati Uniti negli anni 80-90 del secolo scorso, le politiche di riconciliazione nazionale hanno reso la Repubblica il Paese più sicuro dell’intera regione, libero dal narcotraffico e dalla criminalità organizzata.

E sicurezza è sinonimo di progresso, benessere e qualità della vita, perché crea le condizioni di stabilità necessarie affinché i progetti economici e sociali intrapresi dalla Rivoluzione Sandinista possano essere realizzati con successo.

I risultati ottenuti dall’FSLN durante i recenti mandati di Daniel Ortega sono innegabili e incontestabili. Le statistiche ufficiali di tutti i tipi di organizzazioni internazionali sono disponibili per chiunque voglia vederle. E non provengono proprio da istituzioni inclini a governi rivoluzionari e antimperialisti come quello sandinista, ma piuttosto il contrario.

Il 7 si confronteranno due modi di intendere la cosa pubblica in Nicaragua. Da una parte abbiamo i partiti liberali, che cercano di mettere lo Stato al servizio delle classi dominanti e le ricchezze del Paese nelle mani degli interessi statunitensi.

Dall’altra abbiamo il Sandinismo, che crede che la politica sia un servizio alla gente e continuerà a fare ogni sforzo per raggiungere livelli più elevati di giustizia sociale, equità e redistribuzione della ricchezza, senza lasciare indietro nessuno e proteggendo uno stato di benessere che nessun governo successivo osa smantellare. In breve, avremo in gioco un modello neoliberista escludente contro uno rivoluzionario inclusivo.

Nei prossimi giorni sentiremo sicuramente parlare di atrocità autentiche contro il Presidente Ortega e il Fronte Sandinista sui più importanti media del mondo. I politici negli Stati Uniti e nell’Unione Europea faranno lo stesso. Come sempre, interferiscono negli affari interni di altri paesi e si intromettono in tutte le elezioni che possono, cercando di mobilitare il voto – quasi sempre con un ricatto – verso i propri interessi.

Il loro piano è screditare elezioni plurali, trasparenti e democratiche, per offuscare un risultato che sanno per certo sarà contrario ai loro scopi coloniali e imperiali. Ma i popoli sono sovrani e hanno l’ultima parola. E, come se non bastasse, il popolo nicaraguense ha una grande virtù molto temuta dai suoi nemici: la memoria.

* Collaboratore geopolitico dei media pubblici internazionali dei paesi dell’Asse del Male e del Fronte di Resistenza, nonché vari siti web di informazione alternativi in ​​spagnolo nello Stato spagnolo, in America Latina e in Medio Oriente. Membro della “Rete di artisti, intellettuali e comunicatori in solidarietà con il Nicaragua e l’FSLN”; la “Rete di intellettuali in difesa dell’umanità” e la “Campagna internazionale per il ritorno in Palestina”, tra le altre organizzazioni. Autore del libro “Il Grande Gioco, chiavi per comprendere i conflitti internazionali del nostro tempo”

https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/nicaragua-sandinista-la-decada-prodigiosa/

* bits rojiverdes.org

7 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO