Il 76% degli statunitensi ritiene che Facebook abbia reso la società peggiore

Quasi tre statunitensi su quattro ritengono che Facebook stia peggiorando la società Usa. A rivelarlo è un nuovo sondaggio della CNN condotto da SSRS, con circa la metà degli intervistati che afferma di conoscere qualcuno che è stato convinto a credere in una teoria della cospirazione a causa dei contenuti fatti circolare dal più famoso dei social network.

Questa valutazione ampiamente negativa vale per tutte le linee di genere, età e razza. Anche gli utenti frequenti di Facebook – quelli che riferiscono di utilizzare il social network più volte alla settimana – dal 70% al 14% affermano che questo danneggia, piuttosto che aiutare, la società statunitense.

Sebbene la maggioranza in tutti i partiti affermi che Facebook sta facendo più male che bene, questa sensazione è maggiore tra i repubblicani (82%).

Tra la maggioranza che pensa che Facebook stia peggiorando la società, tuttavia, c’è meno consenso sul fatto che sia principalmente da biasimare la piattaforma stessa: il 55% afferma che la colpa è del modo in cui alcune persone usano Facebook, mentre il il 45% che afferma ciò è dovuto al modo in cui è stato concepito e realizzato.

Complessivamente, circa un terzo del pubblico – incluso il 44% dei repubblicani e il 27% dei democratici – afferma sia che Facebook sta peggiorando la società americana, sia che Facebook stesso è più colpevole dei suoi utenti.

Circa la metà degli americani, il 49%, afferma di conoscere qualcuno che ritengono sia stato persuaso a credere alla teoria del complotto a causa dei contenuti su Facebook.

Ma questa convinzione è più alta tra i giovani americani: il 61% degli adulti di età inferiore ai 35 anni afferma infatti di conoscere qualcuno che ha adottato una teoria della cospirazione basata sui contenuti di Facebook, mentre della stessa convinzione risulta essere solo il 35% di coloro che hanno 65 anni o più.

Facebook sta affrontando una nuova ondata di controlli sulla scia del rilascio dei Facebook Papers, una serie di documenti interni che fanno luce sulla cultura dell’azienda, la sua diffusione di contenuti divisivi e la sua lotta per gestire gli episodi di disinformazione ed estremismo che si stanno diffondendo sulla piattaforma.

Frances Haugen, l’informatore che ha rilasciato i documenti, ha testimoniato davanti al Senato il mese scorso, sollecitando il Congresso ad aumentare la regolamentazione della piattaforma. A ottobre, Facebook ha annunciato che il nome della società sarebbe stato cambiato in Meta.

Poco più della metà degli americani, il 53%, attualmente afferma che il governo federale dovrebbe aumentare la regolamentazione di Facebook, con l’11% che afferma che il governo dovrebbe ridurre la regolamentazione e il 35% che invece non dovrebbe cambiare.

Una maggioranza del 55% dei democratici attualmente è favorevole a una maggiore regolamentazione di Facebook, con il 48% dei repubblicani che afferma lo stesso.

Circa il 44% delle persone che utilizzano Facebook più volte alla settimana afferma che il governo dovrebbe intensificare la regolamentazione del sito, rispetto al 66% di coloro che utilizzano la piattaforma di social media meno frequentemente.

Più in generale, gli statunitensi esprimono anche poca fiducia nelle buone intenzioni delle grandi aziende tecnologiche, con il 38% che dice di non fidarsi affatto di aziende come Google, Facebook o Amazon per fare ciò che è meglio per i propri utenti.

E’ emblematico che questa percentuale sia cresciuta rispetto al 29% rilevato nel marzo 2019. Solo il 34% degli americani afferma di fidarsi almeno un po’ delle grandi aziende tecnologiche, in calo rispetto al 40% di due anni fa.

Il sondaggio della CNN è stato condotto da SSRS dall’1 al 4 novembre su un campione nazionale casuale di 1.004 adulti, intervistati online dopo essere stati reclutati utilizzando metodi basati sulla probabilità. I risultati per l’intero campione hanno un margine di errore di campionamento di più o meno 4,0 punti percentuali.

