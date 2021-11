L’eterno abisso della crepa cilena

Il Cile non dà un secondo di tregua. Fino a domenica mattina, sulle reti, i giovani sostenitori del Frente Amplio davano per scontata una vittoria schiacciante. Alcuni hanno anche osato prevedere la vittoria del loro candidato al primo turno, per il quale avrebbero avuto bisogno di più del 50% dei voti. Avevano stravinto il plebiscito, le elezioni costituenti e avevano superato le primarie. Ma la notte è finita con una doccia fredda che li ha riportati sulla terra.

L’estrema destra José Antonio Kast e la sua coalizione (il Fronte Cristiano Sociale) hanno vinto il primo turno con quasi il 28% dei voti. Il suo principale concorrente, Gabriel Boric, del patto di sinistra Apruebo Dignidad (Frente Amplio + PC), era vicino al 26%. Solo due punti percentuali di differenza. Ma una rapida aritmetica mostra che, per la prima volta in trent’anni, l’universo di centro-sinistra cileno perde in voti totali a favore della destra, poiché la somma dei suoi tre candidati è di mezzo milione di voti davanti ai quattro candidati progressisti.

Sono due anni che il Cile ripete il mantra “non ce l’aspettavamo”. Il Cile non si era “svegliato”? Non stava scrivendo una nuova costituzione per risolvere i suoi problemi e saldare i debiti del passato? Quanto è clamorosa la vittoria dei conservatori? Qual è il dilemma che i cileni devono affrontare al secondo turno? In questa stretta striscia di terra, dove tutto trema da due anni, niente è mai come sembra.

Un’onda reazionaria è rimasta latente.

La vittoria di Kast è ancora più notevole se si considerano le sue prestazioni erratiche durante l’ultimo tratto della campagna. Il candidato conservatore ha detto che Pinochet ha tenuto le elezioni e non ha mai imprigionato gli oppositori (un anno fa è andato oltre e ha difeso il “grande lavoro del governo militare”).

È stato accusato nei dibattiti, sulla base di citazioni del suo stesso programma, di voler sciogliere il Ministero degli Affari Femminili, di obbligare per legge le adolescenti violentate a partorire i loro figli, o di creare meccanismi di persecuzione contro gli attivisti di sinistra.

Ha incontrato i parenti dei carabineros accusati di violazioni dei diritti umani (crimini che nega), ha applaudito le Forze Armate in ogni occasione mentre venivano mandate a sparare nell’Araucanía (alcuni dei loro membri lo hanno scortato quando è andato a votare), e ha sostenuto il rafforzamento del sistema pensionistico privato degli amministratori dei fondi pensione (AFP) e il “restringimento dello stato”, privatizzando definitivamente il rame, una delle ultime risorse naturali la cui proprietà rimane nelle mani del paese e non delle multinazionali.

Mentre il grosso dei voti di Boric proveniva dai grandi centri urbani, Kast ha vinto nelle province e nelle zone rurali. In Araucanía, in pieno stato di emergenza, e in un clima di guerra civile che negli ultimi mesi ha già fatto nuove vittime umane tra i Mapuche, tra cui brutali esecuzioni, il candidato che sostiene l’intensificazione della repressione contro la ribellione delle comunità locali ha stabilito un record, con oltre il 42% di sostegno.

Il suo percorso lo pone in una chiara opposizione bellica non solo contro il progetto progressista di Boric, ma anche contro la Convenzione Costituzionale e tutto il movimento sociale che è nato nell’ottobre 2019. Uno dei suoi deputati eletti ha persino criticato il diritto di voto delle donne.

Kast ha surfato un’onda reazionaria che era latente, e grazie alla quale è riuscito a spazzare via il candidato ufficiale Sebastián Sichel, rappresentante dei liberali moderati. Ha diviso la destra tradizionale, ha ottenuto l’appoggio di figure dell’UDI (il principale partito della coalizione di governo), di evangelici e di settori popolari delle zone rurali.

L’odio verso lo stato, che covava lentamente da decenni, il rifiuto degli immigrati, il sogno di un “pugno di ferro” autoritario contro il traffico di droga, l’opposizione alle politiche ambientaliste e il terrore del “comunismo violento”, come il governo e i media hanno descritto l’impulso collettivo per superare il neoliberismo, ha superato la retorica frenteamplista che cercava più femminismo, più ambientalismo, più inclusività e “cambiamenti silenziosi” per ridurre la disuguaglianza.

Il “risveglio di ottobre” è ora seguito da un incubo: la possibilità che il Cile regredisca di decenni nelle conquiste sociali.

Tuttavia, il numero di voti che Kast raccoglie corrisponde quasi esattamente a quelli che hanno optato per l’opzione “Rechazo” del progetto costituzionale nel plebiscito del 2020. Il Cile non ha “svoltato”. La base elettorale di Kast non è cresciuta, ma rimane stabile. Sono i voti di “Apruebo”, questa volta distribuiti tra gli altri candidati, che hanno definito il risultato. E sono anche quelli che sono rimasti senza esprimere la loro preferenza presidenziale.

La metà più uno si è astenuto

L’affluenza in quella che è stata considerata “l’elezione più importante del paese in 30 anni” è stata del 47,4%. Ancora una volta, più della metà dell’elettorato non si è recato alle urne. È vero che ci sono state persone che non hanno votato, perché alle 18:00 – e anche se la legge obbliga i seggi elettorali a rimanere aperti se ci sono elettori in attesa alla porta – molti centri hanno cominciato a chiudere.

Così si è conclusa una giornata caotica di folla e lunghe code dove gli elettori hanno dovuto aspettare sotto il sole per ore. Ma è poco utile alludere a un boicottaggio: è possibile che ci siano stati anche elettori di destra che non hanno votato.

A parte gli ostacoli, il tasso di astensione è in linea con quello degli ultimi anni. Da quando il voto è diventato volontario, metà del paese ha smesso di partecipare. Il plebiscito costituzionale dell’anno scorso, scatenato da un terremoto sociale senza precedenti, è riuscito a malapena a fermare la tendenza: il 51% dei votanti si è registrato.

La tendenza al ribasso ha ripreso il suo corso nelle elezioni che hanno eletto i costituenti per la Convenzione Costituzionale, quando i candidati del Frente Amplio sono andati molto bene e sono diventati gli arbitri del processo.

Molti di loro erano entrati in scena con discorsi fragorosi. La Convenzione doveva cambiare il paese, eliminare la costituzione di Pinochet, ma soprattutto aprire le porte per migliorare la vita dei cileni. Altri, i candidati dell’octubrismo più marcato, hanno promesso di non svolgere nemmeno una sessione fino al rilascio dei detenuti delle proteste.

Ma niente di tutto ciò è successo. La Convenzione è stata intrappolata in uno spazio deliberativo, pieno di grandi discorsi progressisti, discorsi inclusivi e persino membri che suonavano la chitarra per ravvivare il dibattito. Qualcosa forse difficile da capire per coloro che sono andati a votare per loro pensando alle loro difficoltà ad arrivare a fine mese o alle loro pensioni.

Se alcune persone si aspettavano che la Convenzione Costituzionale “cambiasse le cose”, sono state rapidamente messe di fronte alla realtà che essa può offrire un percorso per il futuro, ma incapace di fornire soluzioni ai bisogni più immediati della popolazione.

Alcune delle proposte più “ribelli”, come i plebisciti popolari decisionali, o la semplice possibilità di estendere il tempo per redigere la nuova Costituzione, opzioni che dovrebbero essere ratificate dal nuovo Congresso, possono già essere considerate perse.

Il nuovo Congresso presenta un pareggio tecnico tra la sinistra e la destra in cui nessuno dei due avrà maggioranze facili. Al Senato, i voti per il centro-destra sono al livello più alto dal ritorno della democrazia.

Inoltre, l’avanzata di Kast mette la Convenzione in pericolo per il referendum d’uscita che avrebbe luogo quando il testo costituzionale sarà completato. La paura di una vittoria del “Rechazo” porterà molti dei suoi membri a cercare ancora di più l’approvazione del polo conservatore. E considerando che, a differenza del plebiscito di entrata, il plebiscito di uscita sarà un voto obbligatorio, per cosa voterà questo Cile diviso?

Un’ologramma molto reale

In mezzo a questa disaffezione alle istituzioni, è emerso il Partito della Gente (PDG), una formazione politica nata da una società di consulenza finanziaria che spiegava ai suoi clienti come imbrogliare il sistema AFP per ottenere più soldi da loro spostando i loro contributi da un fondo all’altro.

Il percorso del PDG è stato scolpito con poca o nessuna menzione nei media mainstream, ma un ampio dispiegamento nelle reti sociali, catturando una parte importante della classe media, attraverso lunghe conversazioni in Youtube, Instagram, Twitter o Tiktok.

Aggrappandosi a uno spirito di “lasciarli andare tutti”, attaccando “l’élite cilena di destra e di sinistra”, e promettendo di abbassare gli stipendi dei parlamentari, eliminare l’IVA e altre tasse, il Partito della Gente abbraccia la democrazia digitale e le criptovalute seguendo le orme di Nayib Bukele.

Con un programma che si concentra su imprenditori e PMI, e una forte agenda anti-immigrazione, è diventato l’erede istituzionale della parte più liberale e sembra essere riuscito a raccogliere una parte significativa del “voto di protesta” e dell’antipolitica. Tutto questo senza che il suo candidato abbia messo piede nel paese.

Franco Parisi, un ingegnere ed economista che aveva già provato a diventare presidente nel 2013 con poco successo, ha vissuto la campagna dall’Alabama. Non ha partecipato ai dibattiti. Non ha fatto il giro del paese. Ed è arrivato vicino ad essere la prima maggioranza in ben tre regioni. La candidatura è arrivata al terzo posto dietro Boric, ha conquistato quasi un milione di voti ed è diventata l’arbitro per il ballottaggio.

In Cile sta affrontando un mandato d’arresto per non aver pagato gli alimenti alla sua ex moglie e ai suoi figli, ed è stato precedentemente accusato di molestie sessuali in due università statunitensi. Il suo elettorato è più del 60 per cento maschile, quindi si tratta di una controffensiva patriarcale alla spinta femminista?

Dopo essere stato denigrato e ridicolizzato da giornalisti, opinionisti e dagli stessi politici, tutti si chiedono ora cosa farà Franco Parisi. Se teniamo conto del suo programma, che sostiene anche il contenimento dell’immigrazione illegale e la difesa delle PMI dell’Araucanía contro il pericolo mapuche, tutto fa pensare che i suoi elettori saranno più vicini a Kast che a Boric.

Il portabandiera ha già segnato il percorso: i due contendenti del secondo turno sono invitati a presentare le loro proposte alla comunità virtuale del PDG, in modo che la base possa decidere attraverso una consultazione online “chi diventa il prossimo presidente del Cile”. Chi ottiene più like vince?

Il fattore Campillay

Tutto sembra una cattiva notizia per l’octubrismo che, due anni fa, sembrava aver rianimato la forza della creazione collettiva, seminando un universo di simboli e aneliti che erano sul punto di rovesciare il governo, ma oggi è minacciato da tutti i lati.

Kast propone di rafforzare il lato più autoritario dello Stato, come dare al Presidente il potere di intervenire personalmente nelle comunicazioni per prevenire un’altra epidemia, detenere i prigionieri per giorni senza un ordine del tribunale, o creare meccanismi per perseguitare l’opposizione nelle strade.

C’è qualche motivo di speranza per il movimento popolare in mezzo a questa catastrofe? Forse, anche se è una vittoria di Pirro.

Fabiola Campillay, figura emblematica della rivolta, un’operaia di una città operaia, che perse entrambi gli occhi a causa di una bomboletta di gas lacrimogeno durante la repressione attuata dai carabineros, ha raggiunto il più alto voto ottenuto da una senatrice in Cile in trent’anni. Dietro i candidati presidenziali (e anche superando alcuni di loro in termini di numero di voti), è la persona che più potentemente ha raggiunto le istituzioni.

Da sola, come indipendente, senza alcun partito o organizzazione alle spalle, ha ottenuto più di 400.000 voti nella Regione Metropolitana. Per darvi un’idea, i senatori di Apruebo Dignidad nella regione hanno ottenuto insieme 500.000.

Durante tutta la sua campagna, ha girato per le città operaie di Santiago senza l’appoggio dei settori privati, puntando su eventi auto-organizzati, tenendo alti i vessilli dell’octubrismo più radicale, nello stile di quello che fece la Lista del Popolo per le elezioni costituenti prima di essere stracciata. E la scommessa sembra essere riuscita.

Forse questo rivela che c’era spazio per un percorso alternativo. La narrazione ribelle e di strada, orfana dopo gli scandali che hanno scosso i candidati indipendenti nelle elezioni costituenti, avrebbe forse potuto portare gli elettori fuori dall’astensione e conquistare deputati e senatori senza danneggiare la candidatura di Gabriel Boric.

Ma le loro divisioni interne e gli errori, aggiunti alla loro stessa triturazione istituzionale, li hanno messi fuori gara.

Con il suo posto già assicurato, Campillay si è rivolta a Boric prima di andare a celebrare la sua vittoria nella Plaza de la Dignidad. Ha preteso che il candidato mostrasse un chiaro impegno per la liberazione dei prigionieri della rivolta e per le politiche di risarcimento delle vittime delle violazioni dei diritti umani, annunciando che, senza una tale promessa, non gli avrebbe offerto il suo appoggio.

L’octubrismo ha trovato un leader da seguire? Riuscirà Campillay a sfuggire alla deriva della Lista del Popolo, evitando di essere divorato dall’istituzionalità? O forse la sua cecità, prodotto della violenza istituzionale, gli permetterà di ascoltare e capire meglio ciò che il popolo che incarna chiede?

Un orsacchiotto a Stalingrado

L’atomizzazione della società cilena ci ha portato a questo punto. La rivolta iniziata nel 2019 era riuscita a creare una narrazione unificante, che chiedeva “cambiamenti radicali”. Ma nessuna candidatura è riuscita a incarnarlo. Forse l’octubrismo non ha avuto abbastanza tempo. Forse la pandemia. Forse la violenza. Forse il copione di tutta questa storia era già stato scritto molto tempo fa.

L’octubrismo potrebbe vincere in strada. Quella era la loro casa e il loro campo di battaglia. Lì potevano unirsi e collaborare con la gioventù furiosa delle popolazioni operaie nella loro guerra contro i poliziotti, gli operai indebitati di pensiero liberale che sognavano un’impresa propria, i contadini a cui le compagnie rubavano l’acqua, gli antipolitici de-ideologizzati che volevano solo vedere il Congresso bruciare, e le organizzazioni di sinistra che sognavano una rinascita del progetto Allende.

Nelle strade potrebbero essere tutti alleati intorno a idee chiare e comprensibili: “Fuori Piñera”, “Cambiamento ora”, “No alle AFP”.

Ma portati sul terreno della “politica”, dopo l’accordo del 15-N, di nuovo avvolti nei codici della democrazia istituzionale, i dibattiti, i talk show, gli interrogatori pubblici dei candidati, i programmi elettorali di pagine e pagine, le fake news, invitati a seguire la battaglia dal divano, non potevano che finire a pezzi.

Da quando Gabriel Boric ha battuto il suo contendente Daniel Jadue alle primarie del luglio 2021, la sua strategia era chiara: moderare il discorso per diventare il candidato principale del centro-sinistra.

Tuttavia, l’elezione gli ha portato un paradosso. I voti che ha ottenuto domenica sono quasi identici alla somma dei voti ottenuti dal Frente Amplio e dal PC nelle primarie. In questi quattro mesi è riuscita a malapena a conquistare 60.000 voti. Il deputato più votato della coalizione è Karol Cariola, del Partito Comunista. E il PC è diventato il banco più forte del Congresso all’interno di Apruebo Dignidad.

Tuttavia, il suo discorso alla fine della giornata elettorale, e le sue successive dichiarazioni ai media, suggeriscono che manterrà la sua strategia. Cercherà di assicurarsi i voti del resto dei partiti progressisti, dati a Yasna Provoste, Marco-Enríquez Ominami e Eduardo Artés (che non sono sufficienti per superare la destra), e spera di chiamare più settori cambiando il suo discorso per affrontare le preoccupazioni di coloro che hanno optato per altre preferenze o non sono andati a votare.

Le chiavi della corsa presidenziale sono cambiate. Boric cerca ora di incarnare la democrazia di fronte al radicalismo di Kast, che, a sua volta, si vede come il difensore della democrazia di fronte al radicalismo di Boric.

Il conservatore gli ha già dichiarato guerra, mostrando i segni di quelle che saranno le sue bandiere: “libertà o comunismo”, “patria”, “ordine” e “fede”. Ritrae Boric come un estremista che si incontra con “terroristi assassini” e vuole consegnare il paese a Cuba o al Venezuela.

Nel frattempo, Boric difende la “speranza e l’illusione”. Questo dilemma riporta il Cile al referendum del 1988, in cui vinse il “No” a Pinochet. Ma il tempo è passato e il Cile non sta uscendo da una dittatura decennale.

Mentre l’elettorato conservatore sembra aver recepito chiaramente la situazione di “guerra sociale” che il paese sta vivendo, Boric è convinto di poter continuare a fare il suo appello attraverso un discorso moderato, rifiutando la polarizzazione. Anche se questo potrebbe rendergli difficile la coesistenza con la sua stessa base elettorale. Per il momento, ha cercato di farsi fotografare con la Democrazia Cristiana piuttosto che con Fabiola Campillay.

Sia come sia, tutti gli occhi sono ora su di lui, e tutti hanno un messaggio per il “ragazzo” che vuole andare d’accordo con tutti senza essere intrappolato da nessuno. Qualcosa che sarà molto difficile, dato che, anche se vince, Boric si troverà di fronte a un Parlamento sotto la tutela della destra, che sarà in grado di ostacolare qualsiasi sua proposta.

Forse è la paura che segnerà la seconda parte di questa corsa isterica verso la Moneda, molto più della “speranza” che esalta. Per alcuni, la paura del cambiamento. Per altri, la paura di un ritorno al passato più oscuro.

Indipendentemente da quello che fa o dice Boric, le organizzazioni di quartiere, sociali e femministe e i sindacati più combattivi hanno già iniziato ad attivarsi con l’intenzione di convocare, convincere e raggiungere gli angoli più remoti dei loro quartieri per convincere i loro vicini ad astenersi e votare contro il candidato conservatore a dicembre. Non a causa dei politici, ma nonostante loro.

Questo tessuto associativo è quello che ha portato alla vittoria del “No” nel 1988 per far uscire il dittatore da La Moneda. Questa stessa forza popolare è stata alla base della vittoria di “Apruebo” nel plebiscito del 2020. Saranno in grado di ripetere la loro impresa? Perché, ancora una volta, e come sempre in questo Cile eternamente frenetico sull’orlo dell’abisso, le loro vite dipendono da questo.

