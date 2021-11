Appello a Bruxelles contro la criminalizzazione delle Ong palestinesi

Decine di organizzazioni e sindacati hanno inviato un appello a Josef Borrell, Alto Rappresentante della politica estera dell’Unione Europea contro la messa fuorilegge di alcune Ong palestinesi da parte da Israele.

Qui di seguito il testo dell’appello e le organizzazioni che l’hanno sottoscritto.

Gentile Alto Rappresentante,

Come organizzazioni della società civile europea, vorremmo allertarla sulla gravissima situazione creata dalla criminalizzazione da parte Stato di Israele contro sei delle più importanti e riconosciute organizzazioni palestinesi per i diritti umani:

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association,

Al Haq – Legge al servizio degli uomini,

Bisan Centro di Ricerca e Sviluppo,

Defense for Children International – Palestina,

l’Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo

Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi

Dopo la loro classificazione come “terroristi” il 22 ottobre, e con la successiva ordinanza militare di interdizione del 7 novembre, sono in grave pericolo: i loro locali possono essere invasi o chiusi, le loro attrezzature confiscate, i loro dirigenti e personale arrestati ed il loro finanziamento potrebbe essere in pericolo. I servizi di protezione che forniscono alla popolazione palestinese, così come la loro capacità di informare gli organismi internazionali sulle violazioni dei diritti umani in Palestina, sono messi a repentaglio da questa decisione. L’Unione europea deve restare fedele ai propri valori e deve proteggerle.

La dichiarazione del portavoce di EEAS del 22 ottobre, non era commisurata alla gravità di queste minacce. Affermando di “prendere sul serio” le affermazioni delle autorità israeliane e chiedendo loro “chiarimenti”, essa dà peso ad accuse contro partners che l’Unione Europea conosce perfettamente da anni, e legittima l’idea che lo Stato di Israele avrebbe un motivo legittimo per porre questa questione.

Questo è doppiamente errato: in primo luogo perché queste organizzazioni sono soggette alla legge palestinese e lo Stato di Israele non ha alcun diritto di interferire nei loro affari, e in secondo luogo perché i leader israeliani che le accusano sono gli stessi che potrebbero essere implicati nei procedimenti della Corte Penale Internazionale, che a loro volta potrebbero essere basati sulle informazioni e sui fascicoli di indagine forniti da queste ONG.

Le chiediamo quindi prima di tutto una dichiarazione pubblica molto più chiara su questo tema. In particolare, le chiediamo di:

respingere chiaramente le accuse israeliane e mettere in dubbio la loro legittimità,;

rinnovare pubblicamente la Sua fiducia in queste organizzazioni per i diritti umani, che stanno svolgendo un lavoro straordinario ed indispensabile sul campo;

chiedere formalmente al governo israeliano di annullare le sue decisioni di designarle come terroriste e successivamente metterle al bando;

informare tutti i donatori e gli intermediari finanziari della ricusazione delle decisioni prese dallo Stato di Israele e della vostra fiducia nelle ONG in questione;

ricevere ufficialmente, al Suo livello, i leader di queste ONG e assicurare loro il Suo pieno sostegno,

sostenere pubblicamente e finanziariamente l’azione della Corte Penale Internazionale, compreso il caso della Palestina.

Al di là di questa indispensabile presa di posizione, è necessario agire.

Il primo ed immediato atto che puo’ compiere, insieme alla Commissione europea di cui è Vicepresidente, riguarda l’accordo per includere Israele nel programma di ricerca e sviluppo di Horizon Europe. Mentre si può immaginare che anche il semplice rispetto delle linee guida del luglio 2013 non sia stato approvato da Israele in buona fede, la Commissione probabilmente ha voluto compiere un “gesto positivo” nei confronti di Israele dichiarando il 18 ottobre la conclusione dei negoziati.

Conosciamo gli eventi successivi: quattro giorni dopo, lo Stato di Israele ha lanciato l’offensiva più grave della storia contro le organizzazioni palestinesi per i diritti umani. E pochi giorni dopo, il 30 ottobre, l’ambasciatore israeliano ha stracciato il rapporto del Comitato per i diritti umani dell’ONU alle Nazioni Unite.

In tale contesto, la firma di questo accordo, prevista per il 9 dicembre, sarebbe una vergogna per l’Europa.

Le chiediamo, signor Alto Rappresentante, di adottare le misure necessarie per sospendere la firma di questo accordo. Questa è una semplice misura di decenza.

Oltre a ciò, se lo Stato di Israele persiste nella sua posizione, dovranno essere prese misure più vincolanti

 European Coordination of Committees and Association for Palestine (ECCP) – Europe Fédération Internationale pour les droits humains – FIDH Trócaire – Ireland Sinn Féin – political party – Ireland Europe Ecologie Les Verts – political party – France Confédération générale du travail (CGT) – trade union – France FIOM-CGIL – trade union – Italy Irish Congress of Trade Unions – trade union confederation – Ireland Unite the Union, Ireland Region – trade union –Ireland UNISON Northern Ireland – trade union – Ireland People Before Profit – political party – Ireland Parti Communiste Français (PCF) – political party – France Parti de Gauche – political party – France Ensemble! – political party – France BIJ1 (Political party) – Netherlands Mouvement des Jeunes Communistes de France – political party France Confédération Paysanne – trade union – France Fórsa SENO Branch – trade union – Ireland Belfast and District Trades Union Council – trade union – Ireland Ireland-Palestine Solidarity Campaign – Ireland Trade Union Friends of Palestine – Ireland MOC – Movement of Christian Workers – trade union – Belgium Union syndicale Solidaires – trade union – France Craigavon Council of Trade Unions – trade union – Ireland Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) – MENA European Coordination Via Campesina – Europe European Trade Union Network for Justice in Palestine – Europe Sadaka – The Ireland Palestine Alliance –Ireland Ligue des droits de l’Homme (LDH) – France Suomen Rauhanpuolustajat – Finnish Peace Committee Defence for Children International – Switzerland Defence for Children International – Belgium Students for Justice in Palestine Dublin City University – Ireland Fédération Syndicale Unitaire (FSU) – France MRAP – France The Rights Forum – Netherlands Jewish Voice for Just Peace Ireland – Ireland Centre for Global Education – Ireland Cairde Palestine Belfast – Ireland Gaza Action Ireland – Ireland Academics for Palestine – Ireland MENA GROUP/Rete in difesa di (diritti umani e chi li difende) – Italy Association France Palestine Solidarité (AFPS) – France Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) – Belgium Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) – France British Committee for the Universities of Palestine – UK Plateforme des ONGs Françaises pour la Palestine – France Women’s International League for Peace and Freedom, Finland Humanitas-Centre for global learning and cooperation – Slovenia Association Belgo-Palestinienne – Belgium France Palestine Mental Health Network – France Viva Salud – Belgium Union Juive Française pour la Paix – France ICAHD Finland – Finland Deutscher Koordinationskreis Palastina Israel (KOPI) – Germany European Legal Support Center – Netherlands Comite Pour Une Paix Juste Au Proche Orient – Luxembourg Cultura è libertà, una campagna per la Palestina – Italy AssopacePalestina – Italy DocP – BDS Nederland –Netherlands Nederlands Palestina Komitee – Netherlands Buendnis fuer Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palaestinensern e.V. BIP – Germany BDS Berlin- Germany Finnish-Arab Friendship Society – Finland Association pour le jumelage entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF) – France Pand – Performars and Artists for Peace – Finland Društvo UP Jesenice – Slovenia Belgian Campaign for Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI) – Belgium Mouvement de la Paix – France Une Autre Voix Juive – France Association des Travailleurs Maghrébins de France – France Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine – France Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – France Vrede vzw – Belgium Dynamo International – Belgium Les Femmes en Noir – France Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese – Italy Rete Antirazzista – Firenze, Italy Association France Palestine Solidarité Nîmes, France Association “Pour Jérusalem” – France Odv Salaam Ragazzi Dell’Olivo Comitato Di Tireste – Italy Forum Palestine Citoyenneté – France Comité de Vigilance pour une Paix réelle au Proche-Orient – France Assopace Palestina Firenze – Italy Chrétiens de la Méditerranée – France Associazione Cinema e Diritti – Italy Associazione di Amicizia Italo-Palestinese NLUS – Italy Comitato Pistoiese per la Palestina – Italy Donne in nero Italia – Italy COSPE – Italy CRED – centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia – Italy Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi Italia – Italy Giuristi Democratici – Italy CPPI Saint-Denis [ Collectif Paix Palestine Israël] – France New Weapons Research Group – Italy Women in Black Vienna – Austria Slovene Philanthropy – Slovenia Not in Our Name – For a Just Peace in the Middle East – Czech Republic Collectif Faty Koumba – France La Courneuve Palestine – France Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie – France BDS Italia – Italy Stichting – Groningen-Jabalya – Netherlands UK-Palestine Mental Health Network – UK Wilpf – Finland Ipri-ccp – Italy Comunità delle Piagge – Italy Aderisco a nome del Comitato varesino er la Palestina – Italy Pro Palestina – Italy Stradafacendo – Italy

