Francia Márquez: “Abbiamo bisogno che tutta la Colombia vada a votare”

Intervista con la candidata vicepresidente del Pacto Histórico in vista del secondo turno delle elezioni presidenziali in Colombia di questa domenica, che vedrà contrapporsi Gustavo Petro (40,33% al primo turno ) e Rodolfo Hernández (28,15%).

Al ballottaggio è in gioco una svolta politica e sociale storica : una vittoria di Petro domenica porterebbe per la prima volta una donna afro-colombiana alla vicepresidenza, cosa che, come primo governo progressista, sarebbe senza precedenti.

*****

“Sono cresciuta su una montagna in mezzo al nulla, nell’oblio dello Stato e in presenza della violenza armata”, racconta a Página/12 Francia Márquez, che domenica prossima potrebbe essere eletta vicepresidente della Colombia.

La candidata si prende qualche minuto per questa chiacchierata da un programma non-stop a Cali e in tutta la regione sud-occidentale della Colombia, da cui proviene. Indossa un abito dai colori vivaci, parla con i media, incontra donne, giovani e persone che si avvicinano a lei per strada per abbracciarla e farsi fotografare.

Il “fenomeno” Francia Márquez è emerso chiaramente nei risultati elettorali di marzo: “Ho partecipato alla consultazione inter–partitica del Pacto Histórico e sono arrivata seconda, a livello della Colombia sono arrivata terza, al di sopra dei clan e delle compagnie politiche che esistono in politica, e questo dimostra che rappresento la gente comune, la gente che non ha mai avuto il diritto in questo Paese, che ha sentito che la politica non è mai stata per loro”, dice.

Questo risultato l’ha portata ad essere la candidata presidenziale di Gustavo Petro nel Pacto Histórico, che si sfiderà al ballottaggio contro Rodolfo Hernández e il suo candidato alla vicepresidenza Marelen Castillo il 19 giugno.

Questi mesi di campagna elettorale l’hanno portata a viaggiare per il Paese, dove, dice, ha visto “da un lato l’incertezza, la sfiducia, le paure, i timori, gli odi che vengono anche espressi, ma dall’altro lato tanta gioia, tanta speranza che la gente sta seminando. Vedo le reali possibilità di una vittoria”. C’è grande aspettativa sul suo volto in vista di domenica, ma anche preoccupazione per la posta in gioco e per l’avversario.

“Sono parte di una lotta, di un popolo, che non è iniziata ora con la mia candidatura alla vicepresidenza, ma che è iniziata con coloro che mi hanno preceduto in questo cammino, i miei nonni e le mie nonne. Sono una donna che discende da un popolo di uomini e donne che sono stati schiavizzati, e quegli uomini e quelle donne hanno lottato tutta la vita per dare vita alla libertà”, dice Francia.

“Ho iniziato la mia militanza molto giovane, molto giovane per così dire, a 13 anni accompagnavo già la mia famiglia e la mia comunità a difendere il loro fiume, a difendere il loro territorio, ed è lì che sono cresciuta, che mi sono formata. È lì che mi hanno insegnato il carattere che ho, mi hanno insegnato il coraggio, mi hanno insegnato la dignità, ed è questo ciò che sono”. Il suo carattere, dice, è “forte”, cosa che trasmette nel suo aspetto e nelle sue parole.

“Per una società patriarcale e sessista come quella che abbiamo, per una donna dire di avere un carattere forte è visto come negativo, è vista come la donna arrabbiata, la donna che grida, che fa rumore, che non tollera, e io non tollero le ingiustizie, i maltrattamenti, il sessismo, il razzismo, quindi sono forte e questo è l’unico modo per abbattere le barriere nel nostro Paese”, afferma la vincitrice del premio internazionale Goldman per l’ambiente nel 2018.

L’idea di concorrere alle presidenziali è nata prima dell’esplosione sociale del 2021. “All’inizio la gente mi diceva bene sei impazzita, altri mi dicevano che ero un’uguale in termini dispregiativi, che ero un’infiltrata nella politica, non mi importava, continuavo ad andare avanti”.

Le sue aspirazioni presidenziali hanno poi coinciso con le massicce mobilitazioni di tre mesi che hanno avuto il loro epicentro a Cali. Tuttavia, “in termini concreti di elezioni – il 29 maggio – i giovani che sono scesi in piazza, che sono la maggioranza, non sono quelli che sono andati a votare in massa”, spiega. Come portare questi giovani alle urne è una delle domande della campagna.

“È in gioco la pace, è in gioco la dignità, è in gioco la garanzia dei diritti delle classi medie e basse, è in gioco lo Stato sociale di diritto, è in gioco l’istituzionalità, è in gioco la democrazia. Naturalmente, tutto ciò implica che è in gioco la vita ed è per questo che stiamo lottando, per la vita dei colombiani”, afferma, guardando a un’elezione in cui la maggior parte dei sondaggi mostra un pareggio tecnico che potrebbe essere definito da poche centinaia di migliaia di voti.

“L’altro candidato è sostenuto dall’uribismo e l’uribismo ha votato ‘NO’ alla pace, e questo governo uribista ha fatto a pezzi la pace, quindi sono tutti lì, quindi continueranno a fare a pezzi le possibilità di pace, perché quello che fanno è la guerra per poi venderci la paura e venderci la sicurezza democratica”, termine che si riferisce alla politica sotto Álvaro Uribe tra il 2002 e il 2010, segnata da casi emblematici come quelli noti come “falsi positivi” di cui sono state vittime più di seimila persone.

La proposta del Pacto Histórico è di smantellare questo sistema di violenza e disuguaglianza sistematica. “Il primo passo è un piano di governo partecipativo per il popolo, in secondo luogo la definizione delle risorse economiche, posso parlare molto di pace, ma se non stanziamo le risorse economiche per far avanzare l’intero processo stiamo dicendo delle bugie, se il budget per la guerra avrà livelli più alti del budget per la salute, l’educazione, la casa, il lavoro, allora stiamo ingannando il popolo”.

“Questo sarebbe il primo governo progressista, che ovviamente non cambierà cinquecento anni di arretratezza, oblio, violenza, esclusione, ma getteremo le basi per questo percorso di cambiamento”, spiega. Di fronte a lui c’è un’élite politica ed economica che si è ampiamente schierata dietro Hernández per affrontare Petro e difendere il suo status quo, una situazione che solleva preoccupazioni in vista di domenica.

“Sono preoccupata per i brogli elettorali, non abbiamo rivisto completamente il software della Registraduría”, dice Francia Márquez. Petro, in una recente intervista, ha dichiarato di aver registrato “movimenti molto sospetti” nell’ufficio del cancelliere, la cui direzione “ha una chiara affinità con l’altro candidato”.

“L’élite qui la conosciamo, che non accetterà le elezioni se perderà e che questo potrebbe finire in violenza. Questi sono timori che abbiamo, speriamo che non accada nulla del genere, che il processo sia pacifico, calmo, gioioso e non con situazioni di cui dovremo pentirci”, ha spiegato il candidato.

“Abbiamo bisogno che tutta la Colombia vada a votare” è uno dei messaggi che ha ripetuto in questi ultimi giorni di incessante attività nel sud-ovest della Colombia, una delle zone più colpite dal narcotraffico e dalla violenza che ne deriva, dove il Pacto Histórico ha vinto al primo turno.

Una vittoria domenica significherebbe anche la prima donna afro-colombiana vicepresidente, cosa che, come primo governo progressista, sarebbe storica in Colombia.

* Da Página/12

