Moldavia. Crescono le proteste sociali nelle “retrovie” della guerra in Ucraina

In Moldavia i sostenitori del partito di opposizione Shor hanno protestato per il sesto giorno nella tendopoli ridenominata come “City of Changes” vicino al palazzo del Parlamento nella capitale Chisinau. I manifestanti si oppongono alla leadership del Paese e all’aumento dei prezzi e si stanno preparando per una nuova massiccia manifestazione di protesta per domenica 25 settembre ad una settimana da quella tenuta il 18 settembre.

Secondo la Reuters quella di sabato scorso, è stata la più grande protesta nel piccolo stato ex sovietico da quando l’attuale premier Sandu è stato eletto nel 2020 sulla promessa di sradicare la corruzione. Da allora ha promesso di assicurare l’adesione all’Unione Europea, che ha fatto pervenire grandi finanziamenti al paese.

Nel centro di Chisinau, i manifestanti hanno trascorso la quinta notte in una tendopoli e hanno nuovamente invitato le autorità a dimettersi. Gli organizzatori hanno portato nuove tende e installato un grande schermo sui gradini davanti al parlamento, su cui la sera vengono proiettati film, e durante il giorno, durante le manifestazioni, viene trasmesso il discorso del leader del partito Ilan Shor – riparato all’estero – che si collega a i residenti del paese tramite collegamento video.

“Oggi è il sesto giorno di protesta. Teniamo manifestazioni nel campo ogni giorno, quindi non lasciamo che le autorità si rilassino. Le persone intendono resistere fino alla fine finché le loro richieste non saranno soddisfatte. E questa è una diminuzione della crescita dei prezzi, e le dimissioni del governo, elezioni parlamentari anticipate e così via. L’attuale governo non ha affrontato le sfide dell’attuale crisi, quindi deve andarsene. Ora ci stiamo preparando per il prossimo raduno di massa, che si terrà questa domenica. Ci aspettiamo che vi partecipino ancora più persone rispetto al 18 settembre”, ha affermato Yury Kuznetsov, consigliere della fazione parlamentare del partito Shor.

Secondo gli organizzatori, sono circa 45 mila le persone che hanno preso parte all’azione di protesta lo scorso sabato 18 settembre, secondo il Ministero degli affari interni 6,5 mila.

24 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO