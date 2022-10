L’uragano “Ian”, Cuba e la solidarietà assente

La scorsa settimana, il passaggio dell’uragano Ian attraverso i Caraibi ha provocato a Cuba diverse vittime ed enormi distruzioni materiali nelle infrastrutture e nell’agricoltura, due morti e lo sfollamento di decine di migliaia di persone.

Ha inoltre causato un crollo generalizzato del sistema elettrico, che ha tardato a essere ripristinato.

Gran parte della popolazione è ancora impegnata a rimuovere la vegetazione e i detriti e a liberare le strade interessate dopo che l’uragano Ian, di categoria tre, ha devastato l’estremo ovest dell’isola. Le continue carenze di energia elettrica, che hanno reso la situazione ancora più grave in diverse province dell’isola, hanno portato a prevedibili proteste di varia entità.

La maggior parte degli 11,1 milioni di abitanti dell’isola è priva di elettricità per poche ore al giorno, la maggior parte dei negozi e delle stazioni di servizio sono chiusi e il pompaggio dell’acqua corrente è stato interrotto. I soccorsi internazionali sono stati scarsi e persino i politici statunitensi hanno insistito sul fatto che il governo cubano fosse responsabile del disastro. Ovviamente non è stato così quando l’uragano si è diretto verso le coste della Florida.

Le condizioni del sistema elettrico cubano erano già critiche dopo che un incendio ha consumato uno dei principali depositi di carburante dell’isola a Matanzas, un disastro che ha ucciso quasi due dozzine di persone e ha causato una grave carenza del principale fattore di produzione per le centrali termoelettriche cubane.

Il Wall Street Journal ha rivelato che l’amministrazione di Joe Biden ha ricevuto dal governo cubano la richiesta di fornire aiuti di emergenza in seguito all’impatto devastante dell’uragano Ian. “Se Cuba chiedesse aiuti umanitari e gli Stati Uniti li concedessero, sarebbe una vera svolta“, ha dichiarato William LeoGrande, esperto di Cuba presso l’American University di Washington.

I settori più radicali dell’influente comunità cubana negli Stati Uniti, rappresentati dai legislatori estremisti Marco Rubio e María Elvira Salazar, hanno cercato di approfittare della tragedia nel Paese d’origine per destabilizzarlo e dare la colpa di quanto accaduto alle autorità dell’Avana. Non solo hanno chiesto alla Casa Bianca di opporsi all’invio di aiuti a Cuba, ma hanno anche cercato di fomentare l’agitazione pubblica con l’obiettivo di provocare un’insurrezione sull’isola.

Mercoledì scorso, Ian ha raggiunto la Florida occidentale negli Stati Uniti come uragano di categoria 4, con venti di oltre 240 km/h, causando inondazioni descritte come “catastrofiche” in diverse località, lasciando più di una dozzina di morti e centinaia di persone intrappolate nelle loro case. Ian ha anche lasciato inondazioni storiche e gravi danni nel centro della penisola.

Ad eccezione di Messico e Argentina, la risposta solidale dell’America Latina a Cuba non è stata ascoltata. È vero che le organizzazioni di integrazione e cooperazione sono state smantellate da Washington, ma c’era da aspettarsi che la presidenza pro tempore della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac) coordinasse le azioni per venire in aiuto di un popolo fratello che non ha esitato ad assistere altri Paesi in situazioni di emergenza.

Dando prova di umanità, il governo di Joe Biden dovrebbe sospendere il blocco che gli Stati Uniti mantengono da oltre sessant’anni contro la nazione caraibica, per alleviare le condizioni estremamente dure in cui Cuba ha avviato la ricostruzione. È chiedere troppo?

Tra gli scarsi aiuti internazionali che l’isola ha ricevuto ci sono le oltre 100 tonnellate di aiuti di solidarietà inviate dal Messico con 16 voli e le squadre inviate dalla Commissione Federale per l’Elettricità del Messico con più di 10 tonnellate di isolanti e materiale elettrico per aiutare a ripristinare la rete elettrica. Inoltre, le forniture inviate dall’Argentina per la depurazione dell’acqua e le piccole quantità di cibo e medicinali inviate dai cubani residenti all’estero.

Il Ministro cubano dell’Energia e delle Miniere, Liván Arronte Cruz, ha dichiarato che “è stato dimostrato ancora una volta che tra i due Paesi non ci sono fenomeni naturali, orari o disastri che possano fermare la forza delle nostre relazioni storiche. Non si tratta di un gesto isolato; il Messico, come il Venezuela, è sempre stato al fianco del nostro Paese in momenti difficili e decisivi“.

* Centro Latinoamericano di Analisi Strategica (CLAE)

8 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO