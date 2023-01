Colombia. Raggiunto un cessate il fuoco per sei mesi

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato sabato scorso che il suo governo ha raggiunto un accordo per un cessate il fuoco bilaterale con almeno cinque gruppi armati irregolari che sarà in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno.

Il cessate il fuoco bilaterale con l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), alcuni dissidenti delle FARC smobilitati e alcuni gruppi paramilitari potrebbe essere esteso in base ai progressi dei negoziati, ha dichiarato il presidente colombiano.

“Abbiamo concordato un cessate il fuoco bilaterale con l’ELN, la Seconda Marquetalia (ex Farc), lo Stato Maggiore Centrale, l’AGC e le Forze di Autodifesa della Sierra Nevada dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, che potrà essere esteso a seconda dell’avanzamento dei negoziati”, ha dichiarato il capo di Stato sul suo account Twitter ufficiale.

“La pace totale sarà una realtà”, ha sottolineato Petro, aggiungendo: “È mio desiderio che alla fine di quest’anno la pace sia possibile”.

“È un atto coraggioso. Il cessate il fuoco bilaterale obbliga le organizzazioni armate e lo Stato a rispettarlo. Ci sarà un meccanismo di verifica nazionale e internazionale. Che la pace sia tra noi. Buon anno”, ha concluso il presidente colombiano.

Quando Petro ha iniziato il suo governo lo scorso agosto, ha posto come priorità l’iniziativa di raggiungere la pace totale, per la quale sta portando avanti colloqui con diversi gruppi armati irregolari che operano nel Paese.

La Missione di verifica delle Nazioni Unite (ONU) nel Paese ha accolto con favore l’annuncio di Petro nelle ultime ore dell’anno 2022.

“Le Nazioni Unite sostengono tutti gli sforzi per ridurre la violenza nei territori, per proteggere le comunità colpite dal conflitto e per costruire la pace in Colombia”, ha dichiarato il capo della missione ONU, Carlos Ruíz Massieu.

Fonte: Resumen Latinoamericano

