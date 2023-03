Notizie provenienti dalla Germania e dagli Stati Uniti sostengono che dietro l’esplosione del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico nel settembre 2022 ci sia un gruppo filo-ucraino.

Il quotidiano tedesco Die Zeit, le emittenti pubbliche ARD e SWR e la rivista politica ARD Kontraste hanno riferito nel marzo 2023 che gli investigatori sono riusciti a ricostruire le modalità di sabotaggio dei gasdotti dalla Russia alla Germania il 26 settembre 2022.

Citando diversi funzionari senza nome, le indagini degli organi di informazione hanno rivelato che cinque uomini e una donna hanno utilizzato uno yacht noleggiato da una società di proprietà ucraina in Polonia per compiere l’attacco.

Il New York Times ha anche riferito che l’intelligence statunitense suggerisce che dietro le esplosioni ci sia un gruppo filo-ucraino.

Il Times ha affermato che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i suoi principali collaboratori “non hanno autorizzato” l’attacco.

Il New York Times si comporta di solito come un portavoce del Dipartimento di Stato. Nel 2004 il New York Times è stato costretto a presentare delle scuse per la sua copertura fuorviante sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. Il Times è stato essenzialmente usato dal Dipartimento di Stato per ripetere a pappagallo le linee che giustificavano la guerra illegale condotta dagli Stati Uniti e dai loro alleati.

Ma eccoci di nuovo qui, questa volta dopo un rapporto del pluripremiato reporter investigativo Seymour Hersh, che ha accusato gli Stati Uniti di aver ordinato il bombardamento del gasdotto Nord Stream sotto la copertura di un’esercitazione della NATO.

Hersh ha spiegato come i norvegesi abbiano aiutato i sommozzatori statunitensi a posizionare gli esplosivi innescati a distanza sotto i gasdotti nel giugno 2022.

Washington e i suoi alleati hanno negato le accuse di Hersh. Il New York Times, fedele alla sua forma, ha scelto di ripetere a pappagallo le battute che gli sono state date e ha scelto gli organi di stampa tedeschi.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato di aver letto le notizie “con grande interesse”, ma ha messo in guardia dal trarre conclusioni affrettate sulla questione.

“Dobbiamo distinguere chiaramente se si tratta di un gruppo ucraino che ha agito su ordine dell’Ucraina o… all’insaputa del governo”, ha dichiarato ai giornalisti.

Questo è molto diverso dall’insistenza con cui gli Stati Uniti e i loro alleati sostengono che la Russia è responsabile dell’esplosione dei gasdotti da cui trae profitto fornendo grandi quantità di energia all’Europa.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha respinto l’ipotesi che l’attacco possa essere stato ordinato da Kiev.

Ha detto ai giornalisti: “È come un complimento per le nostre forze speciali, ma questa non è la nostra attività”.

Naturalmente lo nega. Sarà già a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti sono responsabili dell’esplosione.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha rifiutato di commentare la notizia del New York Times, sottolineando che le indagini di Danimarca, Germania e Svezia sono ancora in corso.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto le ultime notizie riportate dai media come una manipolazione coordinata volta a nascondere le origini dell’attacco.

Ha dichiarato: “Le menti dell’attacco terroristico vogliono chiaramente distrarre l’attenzione”.

Il Presidente russo Vladimir Putin e i suoi funzionari hanno accusato gli Stati Uniti di aver inscenato l’esplosione degli oleodotti, che hanno descritto come un “attacco terroristico”.

Jan Oberg, direttore della Fondazione transnazionale per la pace e la ricerca sul futuro, ha affermato che una volta che il reportage di Hersh sarà stato confermato e il ruolo delle forze navali statunitensi sarà provato, “gli europei si sveglieranno e capiranno finalmente che non condividono più interessi con gli Stati Uniti”.

L’organizzazione pacifista guidata dalle donne Code Pink ha rilasciato una dichiarazione: “Abbiamo bisogno di una vera indagine pubblica su questo crimine contro l’ambiente!”.

Non per la prima volta, l’organizzatore nazionale della Black Alliance for Peace, Ajamu Baraka, ha colto nel segno quando ha twittato: “L’arroganza della mente suprematista bianca le rende impossibile comprendere come l’ultima manovra propagandistica con la campagna di disinformazione sull’attacco statunitense ai gasdotti Nord Stream stia rendendo la stampa statunitense uno zimbello in tutto il mondo”.

“Dal momento che gli Stati Uniti affermano di voler dare un giro di vite alle campagne di disinformazione, forse dovrebbero indagare sulla campagna di disinformazione del News York Times sull’attacco al Nord Stream?”.

* Roger McKenzie è il redattore internazionale del quotidiano Morning Star. Segui Roger su Twitter su @RogerAMck.

Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter

