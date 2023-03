Guerra in Ucraina. La “controffensiva” di Kiev è un punto dolente

Il vice ministro della Difesa ucraino Anna Malyar, sul suo canale Telegram, ha invitato i giornalisti e blogger a non sollevare il tema della controffensiva delle forze armate ucraine.

“Vi ricordo che tre persone in questo stato hanno il diritto di pubblicare piani e piani militari strategici: il comandante in capo supremo (il presidente), il ministro della Difesa, il comandante in capo. Non c’è bisogno fare domande agli esperti in onda – ma per quanto riguarda la controffensiva, non c’è bisogno di scrivere blog e post su questo argomento, non c’è bisogno di discutere pubblicamente dei piani militari del nostro esercito”, ha scritto il viceministro.

I piani per una “controffensiva primaverile” delle forze armate ucraine sono costantemente discussi sui media ucraini e stranieri, nonché sui social network.

Secondo quanto riportato dal Kyev Indipendent “L’Ucraina ha bisogno di ulteriore sostegno militare da parte dei partner, senza il quale non può lanciare una controffensiva e liberare i territori temporaneamente occupati”, ha affermato Zelenskyy. “Non possiamo ancora iniziare. Senza carri armati, artiglieria e Himar, non possiamo inviare i nostri coraggiosi soldati al fronte”.

Zelenski in una intervista ad un giornale giapponese ha definito la situazione militare nell’Ucraina orientale “non molto buona” e ha citato la mancanza di munizioni come motivo. Il capo dello stato ucraino ha affermato che le truppe russe spendono quotidianamente circa tre volte più munizioni dell’esercito ucraino. “Stiamo aspettando di ricevere le munizioni dai nostri paesi partner”, ha detto il presidente ucraino.

“Le scelte davanti all’Ucraina e ai suoi sostenitori occidentali in questo momento sono quindi relativamente semplici” scrive nel suo rapporto il think thank statunitense Institute for the Study of War. “ L’Ucraina può cessare unilateralmente di combattere anche se continuano gli attacchi russi via terra e via aria, il che porterebbe a una sconfitta disastrosa (e che quasi nessuno sta sostenendo). Le forze ucraine possono continuare a combattere in modo molto limitato cercando solo di mantenere ciò che hanno ora, il che incoraggerà Putin a continuare i suoi sforzi per perseguire la vittoria militare assoluta. Oppure possono lanciare successive operazioni di controffensiva con il duplice obiettivo di convincere Putin ad accettare un compromesso negoziato o di creare realtà militari sufficientemente favorevoli all’Ucraina affinché Kiev e i suoi alleati occidentali possano poi effettivamente congelare il conflitto da soli, indipendentemente dalle decisioni di Putin”.

Secondo il think thank statunitense ISW, “la prosecuzione delle operazioni offensive russe intorno a Bakhmut e Avdiivka, così come lungo le linee del fronte di Luhansk e Donetsk occidentale, è un ulteriore indicatore del fatto che Putin rimane impegnato per la vittoria in una guerra di lunga durata il cui esito è determinato in gran parte dalle realtà militari sul campo”.

A Bakhmut le forze armate ucraine affermano di essere riuscite a stabilizzare la situazione vicino alla città nella regione di Donetsk, ma i combattimenti continuano, anche se con minore intensità, ha detto il portavoce del gruppo delle forze orientali dell’AFU Serhiy Cherevaty.

Fonti russe riferiscono invece che il comando delle forze armate dell’Ucraina sta schierando unità d’élite, nonché unità addestrate nei campi di addestramento dell’Occidente, vicino ad Artemivsk (nome ucraino – Bakhmut) per usarle come fanteria convenzionale. Secondo il tenente colonnello in pensione della milizia popolare della LPR Andrei Marochko, ciò indica una situazione critica per l’esercito ucraino in questa direzione. “I media ucraini sono pieni di titoli secondo cui anche le forze speciali vengono inviate ad Artemovsk (Bakhmut) per essere utilizzate lì come fanteria. Ciò suggerisce che la situazione è molto critica per le truppe ucraine. Se stanno già gettando queste unità d’élite in questo tritacarne “, ha detto in una trasmissione radiofonica.

A Mariupol, controllata dai russi, è stato compiuto un attentato alla vita del capo della polizia, la sua auto è stata fatta saltare in aria, ha detto lunedì a TASS una fonte delle forze di sicurezza della Repubblica popolare di Donetsk.”L’auto del capo della polizia Moskvin è stata fatta saltare in aria questa mattina. È vivo, va tutto bene, ha solo una commozione cerebrale”, ha detto la fonte, aggiungendo che l’auto è esplosa a pochi metri da lui.

I Paesi della Nato hanno fatto un grande campo militare dall’Ucraina per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, ha affermato da segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, in un’intervista al quotidiano “Rossijskaja Gazeta”. “In effetti, i Paesi della Nato sono parte del conflitto. Hanno fatto un grande campo militare dall’Ucraina, inviando armi e munizioni alle truppe ucraine, fornendo informazioni, anche con l’aiuto di una costellazione satellitare e un numero significativo di droni”, ha detto Patrushev. “Cercando di prolungare questo confronto militare il più possibile, non nascondono il loro obiettivo principale: la sconfitta della Russia sul campo di battaglia e il suo ulteriore smembramento”, ha aggiunto Patrushev.

La retorica della guerra nucleare da parte della Russia è “pericolosa e irresponsabile” ha replicato un portavoce della Nato, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters. “La Nato – ha tuttavia precisato il portavoce – è vigile e stiamo monitorando da vicino la situazione. Non abbiamo visto alcun cambiamento nella posizione nucleare della Russia tale da indurci ad adeguare la nostra posizione”, ha aggiunto il portavoce.

