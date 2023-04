Colombia. E’ scontro sulla riforma sanitaria tra Petro e i moderati

La fine di un ciclo politico sembra essere iniziata in Colombia, dopo che il presidente Gustavo Petro ha riconosciuto la rottura della coalizione con gli altri partiti del Congresso e la formazione di un nuovo gabinetto.

Per quasi tre mesi, la proposta di riforma sanitaria, fiore all’occhiello del governo di Petro, ha causato profondi disaccordi e dichiarazioni contrastanti.

L’elenco degli articoli si è concentrato sul cambiamento della struttura di accesso alla sanità: eliminare la tessera associativa e rendere la salute un diritto universale. La riforma sanitaria è stata una delle bandiere che l’attuale presidente Petro ha innalzato innumerevoli volte durante la campagna elettorale.

La riforma mira a riprendere il controllo delle risorse pubbliche in questo settore. Sottolinea l’importanza di garantire l’assistenza sanitaria di base a tutti i colombiani. La proposta prevede anche un miglioramento delle condizioni per i lavoratori del settore.

Le discussioni sulla proposta di legge hanno messo in guardia da possibili fratture con i tradizionali partiti liberale e conservatore, nonché con il Partito U, di origine uribista.

Martedì scorso, il primo dibattito sulla riforma sanitaria è proseguito nella Commissione VII della Camera dei Deputati. La relazione è stata approvata con 10 voti a favore e 8 contrari, quindi la discussione e il voto sul progetto di legge continuano nel bel mezzo della frattura.

Il momento più acceso della seduta si è verificato quando María Eugenia Lopera, rappresentante di Antioquia alla Camera per il Partito Liberale, ha alzato la mano a favore della riforma, senza ascoltare gli avvertimenti del suo leader di partito, César Gaviria, il quale aveva detto che sarebbero state applicate sanzioni a coloro che “si discostano dalle decisioni che vengono considerate nel gruppo parlamentare”.

In diversi tweet, il presidente Petro ha espresso la sua opinione sulla spaccatura all’interno della coalizione parlamentare, che nei primi mesi del suo mandato ha permesso che le proposte legislative più urgenti, come la riforma fiscale e la “pace totale”, venissero approvate dai suoi alleati dei partiti conservatori, liberali e U.

“La coalizione politica concordata come maggioranza è terminata oggi per decisione di alcuni presidenti di partito. Alcuni di loro minacciano la maggioranza del loro stesso gruppo parlamentare“, ha scritto Petro riferendosi a Gaviria.

In un altro tweet Petro aveva affermato che l’ex presidente colombiano (1990-1994), che aveva definito “nostalgico del potere“, era andato contro la sua stessa organizzazione politica.

Il capo del Partito Liberale ha firmato un documento che specifica che i membri di questo raggruppamento politico che hanno votato a favore della riforma sanitaria saranno sanzionati.

Le misure punitive saranno applicate se riceveranno “nomine o altri tipi di benefici o impegni di risorse per destinazioni pubbliche o private, risorse statali il cui scopo è quello di violare le decisioni del Partito Liberale Colombiano“. Allo stesso modo, saranno puniti coloro che promuovono l’inosservanza delle sue decisioni in materia di riforma sanitaria.

Le tensioni tra l’amministrazione di Gustavo Pedro e l’ex presidente Gaviria non sono nuove. Già nel 2022 avevano fatto vacillare il sostegno che questo partito, fondato 174 anni fa, aveva offerto a Petro durante la sua candidatura alla presidenza.

Nel marzo dello scorso anno, quando si è saputo che l’attuale vicepresidente Francia Márquez sarebbe stato la compagna di corsa del leader del Patto storico, sono iniziati gli attriti con l’ex presidente.

Márquez aveva rifiutato qualsiasi accordo con Gaviria perché riteneva che la sua figura rappresentasse “il neoliberismo stesso“.

Gaviria aveva definito “inaccettabili” le dichiarazioni di Márquez e il senatore Roy Barreras e Petro hanno dovuto mediare per non perdere il suo appoggio, che alla fine era stato accordato.

Sulla stessa linea dei Liberali di Gaviria, il Partito Conservatore ha pubblicato un comunicato in cui annuncia di aver deciso di “non appoggiare il progetto di riforma sanitaria presentato dal governo“.

Il testo afferma che “è obbligo di tutti i rappresentanti del partito alla Camera dei Deputati e dei senatori votare contro tutti gli articoli, nel quadro della legge sui gruppi parlamentari“.

Anche il Partido de la U (ex uribisti) ha pubblicato un documento sui media per ricordare ai suoi parlamentari di respingere la proposta di riforma sanitaria del suo ex alleato, il Pacto Histórico.

L’Alianza Verde, un’altra delle organizzazioni politiche che fanno parte della coalizione del Patto Storico, ha avuto qualche battuta d’arresto con il governo ma finora non ha espresso la volontà di rompere con esso.

La leader di questo partito, Angélica Lozano, ha dichiarato in un’intervista a Caracol che in questo raggruppamento “sono convinti della necessità di riforme e di fare aggiustamenti“, ma considerano “fondamentale” poterne discutere al Congresso, “raggiungere il consenso e definire con il voto in caso di divergenze“.

“Non è salutare per la democrazia cercare di avere una discussione tutto o niente prima di votare e rivedere gli articoli“, ha detto. Ha aggiunto che non le piace “lo stile” del presidente perché ritiene “inutili” gli “scossoni” e ha detto che per lei è “un compito da risolvere” scoprire perché si è arrivati a questo punto “senza discutere il testo“.

