Palestina. “Finchè ci sarà l’occupazione ci sarà la resistenza”. Intervista a Rashid Khalidi

L’accademico americano e autore di origine palestinese pubblica ‘Palestine’, una panoramica critica sul conflitto con Israele. Khalidi sottolinea che i palestinesi non sono stati molto bravi a spiegare la loro storia. Israele ha lavorato sistematicamente per dividere i palestinesi. E i palestinesi, purtroppo, sono divisi e Israele odia la resistenza nonviolenta. È molto facile per loro classificare tutti i palestinesi come “terroristi”.

Rashid Khalidi (New York, 1948) è una delle voci che risuona più forte nell’accademia nordamericana quando si parla del conflitto tra Israele e Palestina . Questo autore e storico è titolare della Edward Said Chair of Arabic Studies presso la Columbia University, nonché amico personale di Barack Obama . Ha partecipato come consigliere della delegazione palestinese alla Conferenza di pace di Madrid (1991), prima dei famosi ‘Accordi di Oslo’, un tentativo di trovare una soluzione definitiva al conflitto che ora definisce un disastro per gli interessi palestinesi. Khalidi ha appena pubblicato Palestine (edizioni Captain Swing), una panoramica da parte palestinese di un secolo di scontri che riassume con il concetto di “guerra coloniale” . L’Istituto Europeo del Mediterraneo lo ha invitato a Barcellona in concomitanza con il 75° anniversario della Nakba, l’espulsione di oltre 700.000 palestinesi dai loro luoghi di origine in seguito alla creazione dello Stato di Israele nel 1948.

Recentemente è stato commemorato il 75° anniversario della Nakba. Con che sentimento l’hai vissuta?

È interessante perché, dopo 75 anni, forse per la prima volta c’è stato un riconoscimento da parte delle Nazioni Unite del danno che è stato fatto ai palestinesi nel 1948. Penso che ci sia una crescente comprensione che ciò debba essere in qualche modo collegato al creazione dello Stato di Israele. Perché negli Stati Uniti. e in molti altri luoghi, soprattutto in Europa, si è sempre celebrata la creazione di Israele. Ma la Nakba non è mai stata commemorata. Nei media americani, e anche in quelli spagnoli, c’è stata ormai una generosa copertura dell’argomento. E penso che rappresenti l’inizio di un riconoscimento di una narrativa palestinese.

Cosa è cambiato? Perché questo riconoscimento ha cominciato ad esistere?

I palestinesi non sono stati molto bravi a spiegare la loro storia. Forse durante gli anni dell’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) hanno avuto un certo successo, ma dalla sua scomparsa la narrativa palestinese ha avuto un impatto minimo. Ora due cose sono cambiate: i giovani sono più informati e non dipendono dai mass media. Ci sono nuovi media e social network. E ci sono immagini accessibili ovunque che non avrebbero mai superato la censura dei mass media. Non avreste visto cortei funebri assaliti dalla polizia e picchiati a lutto. O forse un accenno piccolissimo ma prossimo alla sofferenza degli israeliani. Doveva sempre esserci “equilibrio”, tra virgolette, in modo che l’occupante e l’occupato fossero nello stesso posto. La battaglia narrativa è sempre stata vinta dal sionismo, ma le cose stanno cambiando.

Tuttavia, nel libro sostiene la tesi che la guerra contro i palestinesi è iniziata molto prima della Nakba e della fondazione di Israele.

Cerco di combattere un errore molto comune, ovvero pensare che questa sia stata solo una guerra tra Israele e Palestina. Questa è una parte principale, ma non l’unica. Fu l’esercito britannico che nel 1936 distrusse il movimento nazionale palestinese: 100.000 soldati, i bombardamenti della RAF, torture, assassinio di prigionieri. Nel libro sostengo che decisioni internazionali come la dichiarazione Balfour e il sostegno a Israele, prima dall’Inghilterra e poi gli USA dimostrano che questa è una guerra contro i palestinesi e non è stata solo applicata dagli israeliani.

Sarebbe possibile per Israele svolgere un’altra Nakba oggi?

Ci sono ministri nel governo israeliano che lasciano intendere che ne stanno contemplando un’altra. È impossibile dire se ci proveranno e come risponderanno i palestinesi. Non credo che i palestinesi se ne andranno, anche se costretti. Ma in Israele ci sono partiti “eliminazionisti”, il Paese si è spostato decisamente a destra. E in un certo senso, un’altra grande espulsione è il logico risultato per certi settori del pensiero sionista.

Nel libro si coglie una citazione di Edward Said che dice che per Israele “il miglior palestinese è quello che è morto”. Questa logica funziona ancora oggi?

Questo è un progetto di colonizzazione che mira a sostituire una popolazione con un’altra uccidendo, soggiogando, ecc. Nel caso del sionismo, non è stato genocida o sterminatore, anche se ci sono stati massacri, ma ha sempre cercato di creare una trasformazione demografica e convertire un paese a maggioranza araba in uno a maggioranza ebraica. E puoi farlo solo in due modi: uccidendoli o buttandoli fuori. Ma penso che quello che c’è davvero nell’immaginazione degli israeliani è che un giorno i palestinesi scompariranno, che potranno essere fatti sparire.

Israele è uno stato che può agire impunemente?

Sì, agisce con un’impunità praticamente totale. Quando la Russia occupa parti dell’Ucraina, le Nazioni Unite la sanzionano. Quando invece le Nazioni Unite approvano risoluzioni contro Israele, gli articoli citati non ammettono alcun tipo di sanzione. In un caso, l’occupazione violenta provoca massicce sanzioni e nell’altro solo un piccolo schiaffo. Ci sono state richieste di processi ai leader russi per crimini di guerra. L’esercito israeliano ha ucciso più di mille persone in Palestina nel 2014, la maggior parte civili. Ma non vedo il ministro della difesa israeliano o il comandante delle sue forze aeree in tribunale con le stesse accuse. Questa è l’impunità!

Ascoltandoti, ho la sensazione che tu non pensi che questa situazione debba cambiare tanto presto.

Sì, cambierà a breve termine, ma temo che stia peggiorando. Può essere migliore? Sì, alla fine. Leggo israeliani intelligenti su tutti i media. E alcuni di loro dicono: “questa è una strada sterile, non possiamo continuare così”, la strategia dei bombardamenti o degli omicidi mirati non porta da nessuna parte. Israele sta percorrendo una strada senza uscita e prima o poi se ne accorgerà. E i palestinesi sono nella stessa situazione. E, soprattutto, cominciano a cambiare i Paesi che permettono l’impunità israeliana, che la armano, che si rifiutano di applicare sanzioni, anche quando distruggono strutture che voi europei avete pagato con le vostre tasse. Israele è un paese ricco e altamente avanzato, ma è completamente dipendente dall’Occidente. Pertanto, c’è la capacità di influenzarlo, di usarlo. E questo è un argomento per l’ottimismo.

Nel libro, sostiene che sia i canali diplomatici che quelli militari hanno fallito come strategie per la parte palestinese per ottenere miglioramenti. Che altro modo c’è?

Lasciatemi solo dire che finché ci sarà un’occupazione sistematicamente violenta, ci sarà resistenza. Non è concepibile che ci sia un conflitto coloniale in cui la popolazione indigena non resista. L’ANC sudafricano (il movimento politico guidato da Nelson Mandela contro l’apartheid ) ha usato mezzi di lotta pacifica, ma ha anche fatto saltare le cose. È impensabile che con il grado di violenza usato da qualsiasi regime coloniale – e questo è uno – non ci sarà risposta. Ma come sostenuto nel libro, questo non è il percorso migliore.

Quindi, cos’è?

Israele odia la resistenza nonviolenta. È molto facile per loro classificare tutti i palestinesi come “terroristi”. I palestinesi sono terroristi e i piloti, generali o politici israeliani che uccidono venti donne o bambini in un unico attacco agiscono solo in difesa della sicurezza dello Stato di Israele. Ripeto la versione del Dipartimento di Stato USA, ovviamente. Israele preferisce la violenza perché domina questa narrazione. Quando i palestinesi organizzano marce o boicottaggi, gli israeliani possono fare solo una cosa, usare la violenza. È stata la stessa cosa che hanno fatto gli inglesi con Gandhi. Le potenze coloniali sono indifese contro la nonviolenza, perché è impossibile fermarle.

Questa strada ha funzionato per i palestinesi?

Se torni alla seconda Intifada, le prime manifestazioni furono non violente. L’esercito israeliano ha sparato migliaia di proiettili, finché i palestinesi non hanno risposto al fuoco. E questo ha dato agli israeliani l’opportunità di portare gli elicotteri e rioccupare la Cisgiordania. Lo studio che ti fa vedere quanto sia difficile agire di fronte alla resistenza pacifica. Restare semplicemente nel paese e rifiutarsi di andarsene è il motivo principale per cui la causa palestinese è ancora viva oggi. Il sionismo ha fallito in questo obiettivo e non perché non fosse despota o abbastanza intelligente. Ma la maggioranza della popolazione è ancora oggi araba. E questa è una forma di resistenza.

Lei attribuisce grande importanza anche alla comunicazione e all’opinione pubblica.

Il sionismo è un movimento affascinante. È un progetto nazionale, coloniale, economico, militare, culturale… e anche un progetto di pubbliche relazioni. È riuscita brillantemente in tutti questi ambiti, ma soprattutto in quella che io chiamo propaganda. “Una terra senza popolo per un popolo senza terra”, “fa fiorire il deserto”, “l’unica democrazia del Medio Oriente”. Questi sono slogan completamente falsi e sono stati sostenuti da un gran numero di persone in tutte le parti del mondo per generazioni. “Fai fiorire il deserto”; il presidente della commissione europea ha ripetuto, la scorsa settimana, questa menzogna razzista e orientalista, che da cinque generazioni è uno dei capisaldi del discorso sionista. Bisognerebbe essere costretti a ritrattarla al Parlamento europeo.

Nel libro, considera anche fondamentale l’esistenza di un’unità nazionale palestinese. Cosa ci vorrebbe per esistere?

I due principali ostacoli sono Hamas e Fatah (i due principali partiti politici palestinesi). Non sopravvivono riscuotendo le tasse ma tutto il loro sostegno economico è esterno. Qatar, Turchia, Egitto… i paesi che li sostengono sono interessati a mantenere la divisione dei palestinesi. Anche gli Stati Uniti, ma ce ne sono altri. La divisione fisica dei palestinesi è un altro ostacolo. Chi vive in esilio lo fa in diversi paesi arabi. E quelli che vivono in Palestina lo fanno sotto quattro diversi regimi: alcuni sono cittadini israeliani discriminati, altri residenti a Gerusalemme, alcuni in Cisgiordania e il resto nella Striscia di Gaza. Queste divisioni rendono difficile l’unità. Ma non è impossibile.

Rashid Khalidi è l'autore di Palestine. Cent'anni di colonialismo e resistenza. L'intervista è stata pubblicata su Sintesi latinoamericana del 6 giugno.



