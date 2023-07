Opera buffa in Ucraina

Mentre la guerra si trascina, le illusioni aumentano, senza una fine o una vittoria in vista.

Diamo uno sguardo ai recenti eventi della guerra in Ucraina dal punto di vista di coloro che, all’interno della comunità dei servizi segreti americani, non sentono di avere l’orecchio del presidente Joe Biden, ma dovrebbero.

Il 17 luglio l’Ucraina ha attaccato per la seconda volta uno dei risultati più orgogliosi del Presidente russo Vladimir: il ponte di Kerch, lungo 11,25 miglia, che collega la Crimea alla Russia.

Il ponte da 3,7 miliardi di dollari, con campate separate per il traffico automobilistico e ferroviario, è stato aperto al traffico automobilistico nel maggio 2018 e a quello dei camion cinque mesi dopo, con Putin in persona alla guida del primo mezzo che ha effettuato l’attraversamento.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiarito prima dell’invasione russa all’inizio dello scorso anno che considerava il ponte un obiettivo militare legittimo. L’Ucraina ha inizialmente attaccato il ponte lo scorso ottobre, utilizzando un camion bomba, ma il ponte è stato completamente riparato nel giro di sette mesi.

L’attacco più recente, condotto da una coppia di droni sommergibili, ha ucciso una coppia che stava attraversando il ponte al momento dell’esplosione e ha ferito il figlio. I danni a una delle campate dell’auto sono stati gravi.

Il ruolo dell’amministrazione Biden in entrambi gli attacchi è stato fondamentale. “Ovviamente si trattava della nostra tecnologia“, mi ha detto un funzionario americano. “Il drone era guidato a distanza e semisommerso, come un siluro“.

Ho chiesto se prima dell’attacco al ponte si fosse pensato alla possibilità di una rappresaglia. “Cosa farà Putin? Non ci pensiamo più di tanto“, ha detto il funzionario. “La nostra strategia nazionale prevede che Zelensky possa fare quello che vuole. Non c’è la supervisione da parte di un adulto“.

Putin ha risposto al secondo attacco al ponte ponendo fine a un accordo che consentiva di spedire il grano ucraino e altre colture alimentari vitali, ostacolate dalla guerra in corso, dai porti bloccati sul Mar Nero (prima della guerra l’Ucraina esportava più grano dell’intera Unione Europea e quasi la metà dei semi di girasole del mondo).

La Russia ha iniziato a intensificare costantemente gli attacchi con missili e razzi a Odessa, il cui elenco iniziale di obiettivi si è esteso dalle aree portuali ai siti interni della città.

Il funzionario ha detto che da Odessa e da altri porti del Mar Nero arriva in Europa molto più che grano e semi di girasole: “Le esportazioni di Odessa comprendevano prodotti illegali come la droga e il petrolio che l’Ucraina riceveva dalla Russia“.

A questo punto, con la controffensiva ucraina contro la Russia vanificata, il funzionario ha detto: “Zelensky non ha un piano, se non quello di resistere. È come se fosse un orfano, un povero disgraziato in mutande, e non abbiamo una vera idea di cosa Zelensky e la sua banda stiano pensando.

L’Ucraina ha il governo più corrotto e più stupido del mondo, al di fuori della Nigeria, e il sostegno di Biden a Zelensky può derivare solo dalla conoscenza che Zelensky ha di Biden, e non solo perché si prendeva cura del figlio di Biden“.

Nella comunità dei servizi segreti americani, ha detto il funzionario, c’è chi si preoccupa della risposta di Putin ai recenti attacchi ucraini con i droni nel centro di Mosca. “Kiev sarà la prossima?“

* Il premio Pulitzer Seymour Hersh



