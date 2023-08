USA. Sondaggio: la maggioranza “ne ha abbastanza” del sostegno militare all’Ucraina

La CNN ha condotto un sondaggio conclusosi il 4 agosto sul grado di consenso dei cittadini statunitensi al sostegno militare all’Ucraina. Presentando i risultati del sondaggio ha commentato che “la maggior parte degli americani” si oppone a ulteriori finanziamenti del Congresso per sostenere l’Ucraina e che metà degli americani afferma che gli Stati Uniti hanno “fatto abbastanza” per aiutare l’Ucraina.

Riguardo ai finanziamenti aggiuntivi, alle persone intervistate è stato chiesto: “Pensa che il Congresso dovrebbe o non dovrebbe autorizzare ulteriori finanziamenti per sostenere l’Ucraina nella guerra con la Russia?” In risposta, il 45% ha detto sì e il 55% ha detto no.

Quando i sondaggisti hanno chiesto se gli Stati Uniti dovessero fare di più per fermare l’esercito russo in Ucraina, o se Washington avesse già fatto abbastanza, hanno ottenuto un quasi pareggio statistico: il 48% degli intervistati ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero fare di più, mentre il 51% ha detto che Gli Stati Uniti avevano già fatto abbastanza

In precedente sondaggio della CNN, condotto tra il 25 e il 26 febbraio del 2022, all’inizio del conflitto, erano il 62% gli intervistati secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero fare di più per sostenere l’Ucraina. In pratica i favorevoli ad una maggior sostegno all’Ucraina sono scesi di 14 punti.

Gli intervistati repubblicani nell’ultimo sondaggio della CNN sostengono maggiori aiuti per l’Ucraina con un ritmo inferiore rispetto ai democratici (28% contro il 62% dei democratici), ma le loro risposte alle altre domande del sondaggio rivelano molto di più sull’atteggiamento repubblicano nei confronti della politica statunitense, in Ucraina.

Secondo il sondaggio, il 40% dei repubblicani ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero fare di più per sostenere l’Ucraina (rispetto al 61% dei democratici), mentre solo il 19% approva la “gestione della situazione in Ucraina” da parte del presidente americano Joe Biden (mentre il 77% dei i democratici approvano).

Gli ambienti Nato, visto che il sondaggio della CNN conferma che la loro linea sulla guerra in Ucraina non è affatto popolare, hanno chiamato in soccorso un altro sondaggio condotto dalla…. Fondazione Ronald Reagan.

Il sondaggio della Fondazione Reagan è stato condotto dal 30 maggio al 6 giugno di quest’anno. In esso il 75% degli intervistati (71% dei repubblicani e 86% dei democratici) ha affermato che è “importante per gli Stati Uniti che l’Ucraina vinca la guerra”.

Significativamente, il 39% dei repubblicani ha affermato che è “molto importante” che l’Ucraina vinca, rispetto a solo l’11% che ha affermato che la vittoria ucraina “non è affatto importante”. In termini generali, questo sondaggio suggerisce che una quota significativa di statunitense vede la vittoria dell’Ucraina sulla Russia come nell’interesse degli Stati Uniti.

Il sondaggio della Fondazione Reagan mostra che il 59% degli intervistati sostiene gli aiuti militari all’Ucraina (75% dei democratici; 50% dei repubblicani) e la metà ha affermato che finora gli aiuti statunitensi sono valsi il costo (65% dei democratici; 41% dei repubblicani).

Ma dopo che i sondaggisti hanno detto agli intervistati che gli Stati Uniti avevano speso l’equivalente del 3% del budget militare americano annuale in aiuti militari diretti e che l’Ucraina aveva “gravemente degradato la potenza militare della Russia”, il sostegno è balzato al 65% a favore, compreso il 77% dei favorevoli. Democratici e il 59% dei repubblicani.

Il sondaggio della Fondazione Reagan è stato condotto a metà primavera, quando le aspettative sulla controffensiva ucraina erano ancora alte. Quello della Cnn tra luglio e agosto, quando si è capito che la controffensiva ucraina era fallita.

Anche gli statunitensi non sono del tutto rincoglioniti.

Fonte: Atlantic Council

