Maduro a Pechino, le relazioni tra Cina e Venezuela ai massimi storici

La quinta visita di Stato del presidente Nicolas Maduro nella Repubblica Popolare Cinese segna una svolta storica. Durante la riunione con il suo omologo venezuelano, il presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina e il Venezuela stanno elevando le loro relazioni a un partenariato strategico “per tutte le stagioni e a prova di tutto” – uno status riservato a “pochi eletti”.

“Continueremo a sostenere fermamente gli sforzi del Venezuela per difendere la sovranità nazionale, la dignità nazionale e la stabilità sociale. Sosteniamo risolutamente il Venezuela contro le interferenze esterne”, ha aggiunto il presidente cinese.

Xi ha parlato della riforma e dell’apertura della Cina, in particolare dello sviluppo delle zone economiche speciali, affermando che questi strumenti hanno permesso alla Cina di progredire passo dopo passo fino a diventare ciò che è oggi.

“L’istituzione del partenariato strategico Cina-Venezuela per tutte le stagioni risponde alle aspettative comuni dei due popoli e corrisponde alla tendenza generale dello sviluppo storico”, ha aggiunto, esortando le due parti a “portare avanti una cooperazione strategica più fruttuosa, a portare maggiori benefici ai due popoli e a iniettare più energia positiva nella pace e nello sviluppo mondiale”.

La storia delle relazioni diplomatiche tra Cina e Venezuela è iniziata nel 1974, quando sono state stabilite relazioni diplomatiche formali e l’esistenza di un’unica Cina è stata riconosciuta da Caracas di fronte ai tentativi separatisti sostenuti dall’Occidente da parte di alcuni settori politici ed economici di Hong Kong e Taiwan. Per Nicolas Maduro, la transizione dalle relazioni formali stabilite nel 1974 al livello attuale è iniziata con la visita del presidente Hugo Chávez in Cina nell’ottobre 1999, portando con sé la visione di Simon Bolivar di un “equilibrio del mondo”, e da allora è stata costantemente rafforzata, in particolare con la visita del presidente Xi Jinping a Caracas nel luglio 2014. Questa cooperazione è stata messa in pausa nel 2018, quando le sanzioni occidentali e il blocco hanno silurato la fluidità della cooperazione tra i due Paesi. Durante questa “dolorosa e difficile fase di economia di guerra” – più di 900 misure coercitive unilaterali, un intero sistema stagno di blocchi finanziari, bancari e petroliferi attraverso i quali Stati Uniti e Unione Europea hanno fatto perdere allo Stato venezuelano il 99% delle sue entrate – “il Venezuela ha potuto contare sull’aiuto della Cina. Quando, ad esempio, l’UE e gli USA hanno bloccato l’accesso del Venezuela a farmaci e vaccini durante la pandemia, la Cina ha inviato il suo vaccino VeroCell, che ha contribuito a proteggere il popolo venezuelano”. E quando l’Occidente ha impedito al Venezuela di esportare il suo petrolio, è stata ancora la Cina ad aprire il suo mercato al greggio venezuelano.

Oggi i due Paesi hanno firmato 31 accordi di cooperazione scientifica, tecnologica, industriale, ambientale, educativa, di salute pubblica e commerciale nell’ambito dell’iniziativa della Via della Seta. Per il presidente bolivariano, “si apre una nuova fase, a un livello più alto e storico, coerente con le sfide del XXI secolo. Questa relazione è destinata ad accelerare. La sua base concreta è nei documenti. Nessun protocollo, nessuna burocrazia: tutti devono ottenere risultati a breve, medio e lungo termine. (…) Questi documenti”, ha spiegato Nicolas Maduro, “incarnano l’impegno a lavorare bilateralmente nei settori dell’energia – “la spina dorsale” degli accordi, ha sottolineato – della finanza e della moneta, rafforzando la capacità dello yuan, dell’economia, del commercio e dell’industria, così come nel campo dell’educazione commerciale per la fase di esportazione della nostra produzione”: la Cina aumenterà le sue importazioni dal Venezuela, in particolare di prodotti ittici provenienti dal Mar dei Caraibi.

Un altro punto sottolineato da Maduro: “Faremo progressi nel settore minerario; il potenziale industriale del Venezuela in questo ambito è significativo se si considerano le grandi riserve certificate non solo di petrolio e gas naturale, ma anche di cobalto, oro, diamanti, nichel, bauxite e ferro, tra gli altri materiali fondamentali per le catene di produzione globali, e di particolare interesse per le industrie cinesi e lo sviluppo scientifico. (…) Nella parte orientale del Venezuela, che ha un potenziale agricolo, sarà istituita una zona economica speciale di 9 milioni di ettari”, dove sarà sviluppata anche la vocazione all’esportazione di prodotti agroalimentari in Cina.

Secondo l’attuale legislazione venezuelana, l’obiettivo principale delle zone economiche speciali è quello di sviluppare meccanismi per investimenti pubblici e privati, nazionali e stranieri, di interesse strategico per lo Stato venezuelano. L’obiettivo è stimolare gli sviluppi precedenti e promuovere nuove attività in settori quali l’industria, la scienza e la tecnologia, il turismo e il commercio di beni e servizi. Sono stati firmati diversi documenti per continuare e approfondire la cooperazione aerospaziale – negli ultimi anni la Cina ha contribuito in modo determinante a dotare il Venezuela di satelliti di osservazione – compresa “l’integrazione nel progetto della stazione lunare”, nonché nel campo del turismo aereo. “Conviasa, la compagnia aerea pubblica del Venezuela, è pronta a operare un volo diretto Cina-Venezuela”.

E non dimentichiamo gli scambi di formazione politica e di lavoro sociale tra il Partito socialista unito del Venezuela (PSUV, il partito chavista) e il Partito comunista cinese (PCC). Sarebbe un errore pensare che questi accordi siano di natura strettamente economica. Durante il suo viaggio, il presidente Maduro ha incontrato diversi leader regionali del Partito Comunista e il direttore generale del Centro internazionale per la riduzione della povertà cinese, Liu Junwen, per firmare altri accordi di cooperazione. Fondato nel 2005, il Centro internazionale per la riduzione della povertà non è solo un canale strategico per lo sviluppo della cooperazione Sud-Sud, ma anche una piattaforma per la ricerca, la formazione, lo scambio e la cooperazione per contribuire alla causa dell’eliminazione della povertà nel mondo.

La Repubblica Popolare Cinese è riuscita a far uscire dalla povertà 800 milioni di persone, di cui 100 milioni sotto l’amministrazione del presidente Xi Jinping. Nelle aree rurali, il tasso di povertà è sceso dal 10,2% nel 2012 allo 0,6% nel 2019, mentre la popolazione a basso reddito è diminuita da 98,99 milioni nel 2012 a 5,51 milioni nel 2019.

Il Venezuela destina il 77,1% del bilancio nazionale agli investimenti sociali. È l’unico Paese al mondo a dedicare un’attenzione prioritaria alla popolazione, intensificando la produzione, l’acquisto e la distribuzione di cibo a prezzo simbolico (il sistema CLAP), oltre a programmi di edilizia abitativa (quasi 5 milioni di case a basso costo da quando Hugo Chávez ha lanciato questo programma), istruzione, sanità e sicurezza sociale.

Le due nazioni rafforzeranno inoltre la loro collaborazione all’interno di meccanismi multilaterali come i BRICS, le Nazioni Unite e il G77+Cina, e rafforzeranno la solidarietà e la cooperazione con altri Paesi emergenti. Difenderanno gli interessi comuni di questi ultimi e incoraggeranno la cooperazione tra la Cina e l’intera America Latina e i Caraibi.

All’inizio del suo soggiorno in Cina, Nicolas Maduro ha incontrato una vecchia amica: l’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff, attuale presidente della Banca di sviluppo dei BRICS (con sede a Shanghai), per lavorare insieme a un’architettura finanziaria libera dalle sanzioni occidentali e dal ricatto politico del dollaro. Ha espresso l’intenzione del Venezuela di entrare a far parte dei BRICS come membro a pieno titolo e, nel frattempo, “di richiedere la nostra incorporazione nella loro Nuova Banca di Sviluppo”.

“Sotto la guida del presidente Xi Jinping, la Cina è diventata un grande Paese impegnato per la pace, lo sviluppo e il benessere di tutta l’umanità, nonché un’importante forza trainante nella promozione di un mondo multipolare. Tra la Cina e il Venezuela esiste un tipo di relazione che può essere considerata un modello per le relazioni tra i Paesi del Sud. Un modello di quello che dovrebbe essere il rapporto tra una superpotenza come la Cina, la grande superpotenza del XXI secolo, e un Paese emergente, eroico, rivoluzionario e socialista come il Venezuela” ha concluso Nicolas Maduro.

* Da venezuelainfos

