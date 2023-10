Argentina. Vincono i peronisti, battuta la destra, ma si va al ballottaggio

In Argentina il candidato di Unione per la Patria Sergio Massa ha ottenuto il primo posto alle elezioni presidenziali (con il 36,57% dei voti) contro l’estrema destra di Javier Milei, che ha ottenuto il 30,04%.

Degli altri partiti, “Insieme per il cambiamento”, con l’ultrà Patricia Bullrich ha ottenuto poco più del 23,85% , mentre Juan Schiaretti ha ottenuto il 6,8% e la lista di sinistra FITU, con Miryam Bregman, il 2,69%. L’affluenza alle urne è stata del 77%. Il ballottaggio si terrà il 19 novembre.

Massa ha detto che “la spaccatura è morta” e ha chiesto a coloro che non lo hanno votato di unirsi a lui al ballottaggio. Ancora una volta ha lanciato un ampio appello, a sinistra, agli elettori di Juan Schiaretti e ai radicali. “Convocherò un governo di unità nazionale dal 10 dicembre“, ha ribadito Massa nel suo discorso.

Dopo un inizio molto emozionato, il vincitore del giorno, Sergio Massa, ha detto di voler essere presidente per “costruire più argentinità, costruire più ordine e non improvvisazione; stabilire regole chiare di fronte all’incertezza; per costruire una patria in cui i nostri figli vadano a scuola con un computer e non con una pistola, nei loro zaini“.

In un chiaro messaggio alle forze che non lo hanno votato, ha chiesto esplicitamente il sostegno al ballottaggio di coloro che hanno eletto Juan Schiaretti e Myriam Bregman.

Nelle elezioni locali per il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof ha conquistato il 46% contro il 26% di Grindetti (di Juntos por el Cambio) e il 24% di Carolina Pipparo, di La Libertad Avanza.

Axel Kicillof ha ringraziato il popolo di Buenos Aires per “il sostegno, l’accompagnamento e la gioia“, dopo essere stato rieletto governatore per i prossimi quattro anni ed ha ringraziato anche la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner.

“Voglio ringraziare la gente di Buenos Aires, indipendentemente da come ha votato. Stiamo celebrando 40 anni di democrazia, quest’anno abbiamo votato per la decima volta come candidati alla presidenza in Argentina e voglio chiarire che questa democrazia si basa sul ricordo profondo di una notte di genocidio e che questo voto significa: ‘Dittatura mai più’“.

La rielezione di Axel Kicillof con un ampio margine nella provincia di Buenos Aires, e con il recupero dei comuni chiave del Conurbano e la grande elezione nei distretti dell’interno di Buenos Aires, appaiono come un elemento fondamentale per comprendere la vittoria di Sergio Massa alle elezioni generali di questa domenica.

La prima analisi dei dati permette di capire che la buona elezione di Axel Kicillof nella provincia di Buenos Aires è stata la base per questo risultato. E che, in questa occasione, la vittoria di Massa è stato favorita dai governatori peronisti dell’interno del paese.

