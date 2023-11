Argentina. Milei e il nuovo ciclo di riforme reazionarie

Il presidente eletto dell’Argentina si è recato a Washington per cercare “consenso” al suo programma di ristrutturazione regressiva del capitalismo locale.



Le classi dominanti e il nuovo inquilino del governo argentino vogliono recuperare le dinamiche del “Washington consensus” degli anni ’90, basato sulla liberalizzazione dell’economia, sulla promozione dell’iniziativa privata, sulla vendita del capitale pubblico al settore privato dell’economia, locale o globale.



Sia chiaro che questo “consenso” è quello del potere seduto sulle rive del fiume Potomac, sede del governo statunitense, della Casa Bianca, del Campidoglio e della Corte Suprema di Giustizia del Paese egemone del capitalismo mondiale.



Il capitalismo in crisi ha bisogno dell’Argentina, un territorio che possiede consistenti “beni comuni” e che intende incorporare nella mercificazione, soprattutto idrocarburi non convenzionali (la seconda riserva mondiale di gas e la quarta di petrolio), litio, rame, oro, senza pregiudicare la terra tradizionale e i prodotti da essa derivati o ad essa associati, espressi nei complessi agro-esportatori di soia, mais o grano; il bestiame, e anche l’acqua dolce, molto apprezzata dal capitale transnazionale.

Prima di partire, Milei aveva anticipato che a dicembre, dopo il suo insediamento, avrebbe convocato sessioni parlamentari straordinarie per deliberare un pacchetto legislativo che consentisse di portare avanti l’aggiustamento e le riforme strutturali necessarie al suo programma di governo.



Vale la pena ricordare che Menem accettò di entrare in carica prematuramente nel 1989 se l’opposizione gli avesse garantito il trattamento parlamentare delle leggi di “riforma dello Stato” e di “emergenza”, essenziali per l’aggiustamento, le privatizzazioni e la ristrutturazione regressiva degli anni Novanta.

Le leggi richieste da Milei mirano a ottenere un consenso maggioritario nel Congresso nazionale per l’aggiustamento fiscale, le riforme monetarie e statali e la deregolamentazione dell’economia. Questo è ciò che i potenti di Washington gli chiedono: un’approvazione legislativa e politica delle istituzioni costituzionali del Paese, che convalidi il 56% di consenso elettorale recentemente ottenuto.

Non sarà l’ultima prova per garantire gli interessi del capitalista egemone, al quale, come sempre, viene chiesto un sostegno finanziario per riprodurre la logica globale del profitto e dell’accumulazione capitalistica.

Le ricchezze naturali ancora non sfruttate dell’Argentina sono ambìte dal dominio globale e si vuole garantirle di fronte a un sistema in crisi.

Fondi per il salvataggio dell’Argentina

Durante la campagna elettorale e nelle ultime settimane sono state avanzate diverse proposte per concretizzare il programma dei liberali libertari, che si trattasse della dollarizzazione e della distruzione della Banca Centrale argentina o di precedenti mediazioni fino al raggiungimento di questo obiettivo, che poteva essere rinviato sine die.

Oggi non c’è nessuna “dollarizzazione” o eliminazione della Banca centrale.



In ogni caso, ciò che si ribadisce è la necessità di un finanziamento, tra i 15 e i 30 miliardi di dollari, qualsiasi cosa sia possibile, naturalmente, come risultato di questo potenziale, si aggraverà l’ipoteca del debito che ricade su tutto il popolo argentino.



Milei e i suoi compari sostengono di aver bisogno di valuta estera per risolvere il debito della Banca Centrale con le banche e da lì procedere all’eliminazione delle restrizioni per la liberalizzazione del mercato dei cambi e favorire il libero scambio di beni e servizi per stabilizzare l’economia.

Il debito della Banca Centrale a cui si fa riferimento sono i passivi e le cambiali di liquidità (LELIQ). Nell’ottobre 2023, il bilancio della Banca Centrale riconosceva circa 14 trilioni di pesos in LELIQ e altri 7 trilioni di pesos in attività passive.



È interessante notare che nel mese di novembre, in vista dell’imminente sconfitta del partito al governo e ancor più quando questa è diventata realtà, le banche non hanno rinnovato le aste dei LELIQ e sono passate a investimenti a breve termine in passività.

L’importo totale dei LELIQ e delle obbligazioni LELIQ è di oltre 23 trilioni di pesos, che al tasso di cambio ufficiale corrisponde a più di 66 miliardi di dollari e che potrebbe ridursi a 36 miliardi di dollari con la svalutazione prevista dalla nuova amministrazione.



Questo spiega la domanda di credito sul mercato globale. Questo importo, o quasi, è quello che il sistema finanziario sta cercando per trovare una “soluzione di mercato” al debito in peso della Banca Centrale argentina.



Trasformare il debito in peso in debito in dollari, che potrebbe essere trasferito dalla Banca Centrale al Tesoro nazionale e approfondire la logica del debito come principale meccanismo di dipendenza locale dal capitalismo globale.



Per il sistema finanziario globale è un meccanismo efficace per l’appropriazione del surplus economico generato socialmente in Argentina.



Le banche che detengono queste passività remunerate della Banca Centrale sono consapevoli del meccanismo e sono soddisfatte, anche se allungano i termini dei loro prestiti e riducono la redditività a causa dei tassi di interesse più bassi. Ma ovviamente scambieranno i crediti in peso con crediti in valuta estera.



Queste passività sono pari a tre volte la circolazione monetaria, ed è per questo che si chiede al Congresso di dare il suo appoggio legislativo a un’operazione di tale portata.



Un affare molto importante per le finanze locali e globali, la base per stabilizzare un processo di aggiustamento fiscale da scaricare sulla popolazione, soprattutto sui più poveri.



Tra spesa passiva, 10% del PIL, e spesa da tagliare di un altro 5% tra opere pubbliche, sussidi, tariffe e l’eliminazione della spesa pubblica e del deficit, spiegano la promessa elettorale di ridurre la spesa del 15% del PIL nel suo complesso.

Le riforme reazionarie andranno avanti?

Milei e la sua squadra negoziano a tutti i livelli per garantire la protezione istituzionale delle loro misure, da qui i colloqui con Scioli e la sua continuità, con i governatori del peronismo e del macrismo o di ciò che ne resta, comprese le forze provinciali.



Le trattative sono febbrili, non solo per le posizioni, ma anche per gli accordi e le compensazioni in un’economia la cui inflazione accelererà in vista del 2024.



La grande domanda è la risposta sociale, al di là del movimento organizzato intorno al progetto guidato dal peronismo e dal kirchnerismo.



La richiesta è quella di una riorganizzazione del movimento sociale popolare di fronte all’offensiva di un nuovo blocco di potere e alla sua espressione politica nella presidenza di Milei.

Buenos Aires, 27 novembre 2023

*Julio Gambina è docente di Scienze Sociali all’Università di Buenos Aires

