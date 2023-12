Mar Rosso. Le forze Houthi alzano il livello dello scontro

Il governo yemenita guidato dalle forze Houthi ha alzato notevolmente il livello di allerta sul traffico marittimo lungo il Mar Rosso. Il 9 dicembre, infatti, le forze Houthi hanno dichiarato che qualsiasi nave avesse attraccato o fosse destinata verso uno dei porti israeliani sarebbe diventata un obbiettivo militare fino a quando non si sarebbe posto fine alla guerra genocida nei confronti di Gaza e del popolo palestinese.

A farne le spese questa notte è stata una nave cisterna battente bandiera norvegese, la “Strinda”, colpita da un missile yemenita a circa 100 kilometri a nord dello stretto di Bab-al Mandab. A seguito dell’attacco l’imbarcazione ha preso fuoco ma pare che nessun membro dell’equipaggio sia rimasto ferito. La nave ha dichiarato di trasportare olio di palma destinato alla produzione di biocarburanti dalla Malesia verso il porto di Venezia.

Il portavoce militare degli Houthi, Yehia Sareea, ha rivendicato in televisione l’attacco dichiarando di aver lanciato l’attacco missilistico dopo che la nave non aver ricevuto risposta ai ripetuti avvertimenti.

Non è chiaro se la Strinda stesse facendo tappa verso porti israeliani. Sicuramente dopo le minacce dei giorni scorsi diverse compagnie che effettuano servizi commerciali con destinazione Israele hanno modificato la loro destinazione ufficiale di arrivo per evitare di essere prese di mira dagli attacchi yemeniti, una pratica tutt’altro che insolita e utilizzata anche per commerciare con paesi sotto embargo.

La Strinda è stata poi soccorsa da una nave della marina militare statunitense, la USS MASON, di stanza in zona ma non nelle vicinanze al momento dell’attacco.

La presenza delle marine militari occidentali nell’area si sta ovviamente rafforzando nelle ultime settimane, una situazione verso cui però le forze Houthi hanno mostrato un atteggiamento tutt’altro che passivo.

Dopo l’attacco di alcune settimane fa ad una nave militare statunitense ad essere oggetto di attacco, tramite droni suicidi, è stata una fregata della marina militare francese, la “Lenguedoc”, che il 10 dicembre navigava nelle acque del Mar Rosso.

Un’azione militare neutralizzata dai sistemi di sicurezza della nave e che forse è in qualche modo ricollegabile all’attacco, sempre tramite droni, verso una nave portacontainer utilizzata dalla compagnia francese CMA CGM avvenuto alcune settimane fa nell’oceano Indiano.

Questi attacchi mostrano come si sia alzato il livello dello scontro militare portato avanti dagli Houthi per minare le catene di approvvigionamento e l’economia israeliana già in forte stress fin dall’inizio della sanguinosa operazione militare su Gaza.

Uno scontro militare in uno dei punti più strategici per i traffici commerciali globali con impatto diretto verso le compagnie che commerciano con Israele, costrette a utilizzare altre rotte, e indiretto per le altre navi che transitano attraverso il canale di Suez.

Qualsiasi nave che faccia rotta adesso per il Mar Rosso rischia infatti di trovarsi in situazioni pericolose e di subire possibili rallentamenti, inoltre, è soggetta a costi assicurativi sicuramente in aumento, fattori che impatto sul costo del trasporto e sulla redditività di questi viaggi.

La strategia Houthi non sta quindi impensierendo solo il governo israeliano ma, probabilmente, anche varie cancellerie europee le cui catene di import/export nazionali viaggiano in buona parte proprio attraverso questa area geografica chiave.

