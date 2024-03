Il terribile assalto terrorista a Mosca non solo suscita grande dolore, ma rabbia. Perché il partito della guerra ci sta portando alla terza mondiale e userà anche questa strage per il suo infame scopo.

La UE che dice di prepararci alla guerra è semplicemente criminale. Gli USA che alimentano ogni guerra nel mondo sono i primi colpevoli del disastro verso cui stiamo precipitando.

Ora l’ISIS pare rivendicare la strage. Guarda caso un’organizzazione terrorista inventata dagli USA, che avevano pure preannunciato l’attentato il 7 marzo. Un gruppo terrorista che ha combattuto sempre e solo i nemici di Israele.

Gli USA dovrebbero spiegare tanto, ma non lo faranno. Perché, come scrisse Pasolini poco prima di essere ucciso, “io so ma non ho le prove”.

Basta armi all’Ucraina, basta con il genocidio a Gaza, basta con la NATO e le sue sporche guerre. Bisogna fermare i guerrafondai e fare la pace, a tutti i costi., prima che sia troppo tardi.

